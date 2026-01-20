Emekli kartı nereden alınır? 2026 dijital emekli kimlik kartı hakları ve indirimleri neler?

Emeklilerin sosyal, kültürel ve ekonomik hayata daha aktif katılımını hedefleyen yeni uygulamalar, 2026 yılı itibarıyla resmen yürürlüğe girdi. Bu kapsamda hayata geçirilen Dijital Emekli Kimlik Kartı, emeklilere tanınan hak ve ayrıcalıklara erişimi önemli ölçüde kolaylaştırdı. Fiziksel kart taşıma zorunluluğunu büyük ölçüde ortadan kaldıran sistem, e-Devlet üzerinden saniyeler içinde kullanılabilir hale geliyor.

Yeni düzenlemeyle birlikte emekliler, haklarını belgelemek için artık yalnızca fiziki karta bağlı kalmıyor. Dijital Emekli Kimlik Kartı, e-Devlet sistemi üzerinden oluşturuluyor ve cep telefonu ya da çıktısı ile kullanılabiliyor. Böylece müze girişlerinden banka işlemlerine kadar pek çok alanda emeklilik statüsü kolayca ispat edilebiliyor.

EMEKLİ KARTI 2026 NASIL ALINIR?

Emekli kimlik kartına sahip olmak isteyen vatandaşlar için iki farklı yol bulunuyor:

⏺e-Devlet Üzerinden Dijital Kart:

T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresiyle sisteme giriş yapan emekliler, Dijital Emekli Kimlik Kartı'nı anında oluşturabiliyor. Kart, dijital ortamda ya da çıktısı alınarak tüm indirim ve ücretsiz hizmetlerde geçerli oluyor.

⏺SGK Üzerinden Fiziksel Kart:

Dijital kullanımda zorluk yaşayanlar için Sosyal Güvenlik Kurumu aracılığıyla fiziki emekli kimlik kartı temin edilebiliyor.

Önemli bir detay: 2026 düzenlemeleriyle birlikte emekli kartı kullanımında 65 yaş şartı kaldırıldı. EYT kapsamında emekli olanlar da dahil olmak üzere, emekli kimlik kartı bulunan tüm vatandaşlar bu haklardan yararlanabiliyor.