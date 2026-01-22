Ekran alışkanlığı stresi tetikliyor: Gerçek rahatlama için 4 basit alışkanlık

Ekran başında dinlenmek çoğu zaman zihinsel yükü azaltmıyor, artırıyor. Bildirimler, çoklu ekran kullanımı ve duygusal içerikler sinir sistemini uyarıyor. Uzmanlar, gerçek toparlanma için uyaranı düşüren cihazsız alışkanlıkları öneriyor.

Günlük stres arttıkça birçok kişi rahatlamak için televizyon, sosyal medya ve kısa videolara yöneliyor. Ancak halk sağlığı alanında çalışan Prof. Robin Pickering'e göre ekranla geçirilen boş zaman, beyni dinlendirmek yerine sürekli uyararak stresin uzamasına yol açabiliyor. Pickering, bilişsel yükü azaltan daha sakin ve cihazsız yöntemlerin daha etkili olduğunu vurguluyor.

Dikkat Dağınıklığı ve Tükenmişlik Yaygınlaşıyor Gallup verilerine göre; Amerikalıların kendi değerlendirmelerine dayanan ruh sağlığı, 2001'den bu yana en düşük seviyeye indi. Yetişkinlerin yaklaşık üçte biri çoğu gün bunalmış hissettiğini bildirirdi. Uyku bozukluğu, kaygı, dikkat dağınıklığı ve tükenmişlik özellikle gençler ve kadınlarda yaygın görülüyor.

Boş Zamanın Büyük Bölümü Ekrana Gidiyor ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu'nun Amerikan Zaman Kullanımı Anketi, yetişkinler için en yaygın boş zaman aktivitesinin uzun süredir televizyon izlemek olduğunu gösteriyor. Günümüzde bu alışkanlığa telefonla sosyal medya kontrolü ve kısa video tüketimi de eklenerek "ikinci ekran" kullanımı yaygınlaşıyor.

İnternet öncesi içerikler daha tahmin edilebilir ve doğal duraklara sahipti. Bugün ise bildirimler, akışlar ve hızlı içerik geçişleri dikkati sürekli bölüyor. Birden fazla ekranla aynı anda ilgilenmek, karar verme ve duygusal tepki süreçlerini artırarak zihni dinlenme anında bile çalışır halde tutuyor.