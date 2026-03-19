Ekmek Teknesi'nde figüranmış: Bakan Akın Gürlek'in setlerde geçen üniversite yılları

Adalet Bakanı Akın Gürlek, konuk olduğu YouTube kanalında, üniversite yıllarında efsane dizi Ekmek Teknesi'nde figüranlık yaptığını açıkladı. Kahvehanede Heredot Cevdet'i hayranlıkla alkışlayan o hukukçunun görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

Kim derdi ki o kalabalığın içindeki genç, yıllar sonra Türkiye'nin en kritik görevlerinden birine yükselecek…

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Adem Metan'ın YouTube kanalında, öğrencilik ve gençlik yılları ile meslek hayatına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde okuduğu dönemde geçimini sağlamak için farklı işlerde çalışan Gürlek, bir dönem setlerde figüranlık yaptığını açıkladı.

2002–2005 yılları arasında atv ekranlarında yayınlanan Ekmek Teknesi dizisinin 21. ve 22. bölümlerinde kamera karşısına geçen Gürlek, kahvehane sahnelerinde kalabalığın bir parçasıydı.

👏 "BABA BÜYÜKSÜN!" DİYENLER ARASINDAYDI

Saatler süren çekimlerde yer alan Gürlek'in o günlerden kazandığı ücret az olsa da anıları büyük.

Dizide Hasan Kaçan'ın hayat verdiği efsane karakter Heredot Cevdet'in hikâyelerini anlattığı sahnelerde yer alan Gürlek, senaryo gereği "Baba büyüksün" diyerek alkış tutanlar arasındaydı.

Gürlek, "Meslek hayatım, pazarda başladı. Öğrencilik yıllarımda anketörlük, garsonluk yaptım, dizilerde oynadım. Hatta Ekmek Teknesi'nde küçük bir rolüm oldu. Kahvedeki bir kalabalığı canlandırdım. Heredot Cevdet'i 'Baba büyüksün' deyip alkışlıyoruz"şeklinde konuştu.

O dönem figüran olarak ekranlara gelen genç hukuk öğrencisinin eski görüntüleri ise hayrete düşürdü.

HASAN KAÇAN İLE GÜLÜMSETEN BULUŞMA

Set ortamındaki kısa süreli figüranlık macerasından yıllar sonra usta oyuncu Hasan Kaçan ile bir araya gelen Bakan Gürlek, bu tatlı hatırayı bizzat kendisi paylaştı.

O dönem kahvehanedeki gençlerden birinin gelecekte "Adalet Bakanı" olacağını bilmeyen Kaçan ile Bakan Gürlek arasındaki bu diyalog, duyanların yüzünde sıcak bir gülümseme bıraktı.

Bir zamanlar kahvehanede alkış tutan o genç, bugün Türkiye'nin en güçlü koltuklarından birinde oturuyor.

🧐MERAK EDİLENLER🧐

Ekmek Teknesi dizisi ne zaman ve kaç bölüm yayınlandı?

Dizi, Türk televizyon tarihine damgasını vurduğu 2002 ile 2005 yılları arasında ekranlara geldi. Toplamda 106 bölüm boyunca izleyiciyi hem güldürdü hem ağlattı.

Dizinin başrollerinde kimler vardı?

Kadrosu tam bir "ustalar geçidi" gibiydi!

-Savaş Dinçel (Nusret Baba)

-Sermin Hürmeriç (Ayhan Anne)

-Hasan Kaçan (Heredot Cevdet)

-Kadir Çöpdemir (Kirli)

-Peker Açıkalın (Gaffar)

"Ekmek Teknesi" ismi nereden geliyor?

Diziye adını veren, Nusret Efendi'nin işlettiği ve ailesini geçindirdiği emektar fırındır. Aynı zamanda mahallenin huzur ve bereket kapısını temsil eder.

Dizinin çekildiği mahalle neresidir?

Ekmek Teknesi, İstanbul'un o meşhur tarihi dokusuyla bilinen semti Kuzguncuk'ta çekilmiştir. Dizi sayesinde Kuzguncuk, yerli turistlerin en uğrak noktalarından biri haline gelmiştir.

Ekmek Teknesi'nde hangi sürpriz isimler rol aldı?

Son günlerde ortaya çıkan en büyük sürpriz, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in öğrencilik yıllarında 21. ve 22. bölümlerde kahvehane sahnelerinde figüran olarak yer almasıdır.

