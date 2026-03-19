Ekmek Teknesi'nde figüranmış: Bakan Akın Gürlek’in setlerde geçen üniversite yılları

Adalet Bakanı Akın Gürlek, konuk olduğu YouTube kanalında, üniversite yıllarında efsane dizi Ekmek Teknesi'nde figüranlık yaptığını açıkladı. Kahvehanede Heredot Cevdet'i hayranlıkla alkışlayan o hukukçunun görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

Kim derdi ki o kalabalığın içindeki genç, yıllar sonra Türkiye'nin en kritik görevlerinden birine yükselecek… Adalet Bakanı Akın Gürlek, Adem Metan'ın YouTube kanalında, öğrencilik ve gençlik yılları ile meslek hayatına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde okuduğu dönemde geçimini sağlamak için farklı işlerde çalışan Gürlek, bir dönem setlerde figüranlık yaptığını açıkladı. 2002–2005 yılları arasında atv ekranlarında yayınlanan Ekmek Teknesi dizisinin 21. ve 22. bölümlerinde kamera karşısına geçen Gürlek, kahvehane sahnelerinde kalabalığın bir parçasıydı.

👏 "BABA BÜYÜKSÜN!" DİYENLER ARASINDAYDI Saatler süren çekimlerde yer alan Gürlek'in o günlerden kazandığı ücret az olsa da anıları büyük. Dizide Hasan Kaçan'ın hayat verdiği efsane karakter Heredot Cevdet'in hikâyelerini anlattığı sahnelerde yer alan Gürlek, senaryo gereği "Baba büyüksün" diyerek alkış tutanlar arasındaydı.

Gürlek, "Meslek hayatım, pazarda başladı. Öğrencilik yıllarımda anketörlük, garsonluk yaptım, dizilerde oynadım. Hatta Ekmek Teknesi'nde küçük bir rolüm oldu. Kahvedeki bir kalabalığı canlandırdım. Heredot Cevdet'i 'Baba büyüksün' deyip alkışlıyoruz"şeklinde konuştu. O dönem figüran olarak ekranlara gelen genç hukuk öğrencisinin eski görüntüleri ise hayrete düşürdü.