Adım attığınız an başlıyor: Egzersizin bölge bölge vücut sağlığına etkisi
Kasların yalnızca hareket etmemizi sağlayan yapılar olduğu düşünülüyordu. Ancak son yıllarda yayımlanan araştırmalar, kasların aynı zamanda hormon benzeri moleküller salgılayan güçlü bir biyolojik merkez olduğunu ortaya koydu. Bilim insanlarına göre egzersiz sırasında salgılanan "miyokin" adlı moleküller; beyin, bağışıklık sistemi, kalp, kemikler ve metabolizma üzerinde doğrudan etkili oluyor.
KASLAR SANDIĞIMIZDAN DAHA FAZLASINI YAPIYOR
Yıllardır kasların temel görevinin hareket sağlamak olduğu düşünülüyordu. Ancak son yıllarda yapılan araştırmalar bu bakış açısını değiştirdi. Bilim insanları, kasların aynı zamanda güçlü bir biyolojik iletişim merkezi gibi çalıştığını belirtiyor.
Kaslar her kasıldığında "miyokin" adı verilen yüzlerce molekül salgılıyor. Bu moleküller kana karışarak beyin, karaciğer, kemikler, bağışıklık sistemi ve yağ dokusuyla iletişim kuruyor. Araştırmacılar bu nedenle kasları artık sadece mekanik bir yapı değil, aynı zamanda "endokrin organ" olarak tanımlıyor.
EGZERSİZ SIRASINDA VÜCUTTA NE OLUYOR?
Egzersiz başladığında kaslar enerji üretmek için yoğun şekilde çalışıyor. Bu süreçte miyokinler kana karışıyor ve vücudun farklı bölgelerine ulaşıyor. Uzmanlara göre bu moleküller:
- Yağ yakımını hızlandırıyor.
- Kan şekerini düzenliyor.
- Beyni uyarıyor.
- Bağışıklık sistemini güçlendiriyor.
- Kalp ve damar sağlığını destekliyor.
- Kemik yapısını koruyor.
Araştırmalarda özellikle interlökin-6 (IL-6), irisin ve BDNF adlı moleküllerin önemli rol oynadığı belirtiliyor.
BÖLGE BÖLGE: KASLAR VÜCUDU NASIL ETKİLİYOR?
Beyin ve sinir sistemi
Bilim insanlarının "kas-beyin ekseni" olarak tanımladığı sistem, fiziksel aktivitenin zihinsel sağlık üzerindeki etkisini açıklıyor. Egzersiz sırasında salgılanan BDNF ve irisin gibi moleküller:
- Yeni sinir hücrelerinin oluşumunu destekliyor
- Hafıza merkezlerini güçlendiriyor.
- Öğrenme kapasitesini artırıyor.
- Dikkat seviyesini destekliyor.
- Alzheimer ve benzeri nörodejeneratif hastalıklara karşı koruma sağlayabiliyor.
Bağışıklık sistemi
Kaslardan salgılanan miyokinler bağışıklık hücrelerinin çalışma düzenini doğrudan etkiliyor. Özellikle IL-6, IL-7 ve IL-15 adlı moleküllerin:
- Bağışıklık hücrelerini aktive ettiği
- Vücudun savunma sistemini güçlendirdiği
- Kronik iltihabı azalttığı
- Enfeksiyonlara karşı direnci artırdığı
belirtiliyor. 2024 yılında yayımlanan araştırmalar, egzersizin bağışıklık sistemi üzerindeki olumlu etkisinin temel nedenlerinden birinin bu biyolojik moleküller olduğunu gösteriyor.
Kalp ve damar sistemi
Uzmanlara göre egzersiz sırasında salgılanan ekzerkinler damar yapısını koruyan önemli maddeler arasında yer alıyor. Bu moleküller:
- Damarların genişlemesini destekliyor.
- Kan dolaşımını iyileştiriyor.
- Damar sertliğini azaltıyor.
- Tansiyonun dengelenmesine yardımcı oluyor.
Bu nedenle düzenli fiziksel aktivite yapan kişilerde:
- Yüksek tansiyon
- Kalp yetmezliği
- Koroner damar hastalığı
riskinin daha düşük olduğu ifade ediliyor.