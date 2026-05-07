Adım attığınız an başlıyor: Egzersizin bölge bölge vücut sağlığına etkisi

KASLAR SANDIĞIMIZDAN DAHA FAZLASINI YAPIYOR

Yıllardır kasların temel görevinin hareket sağlamak olduğu düşünülüyordu. Ancak son yıllarda yapılan araştırmalar bu bakış açısını değiştirdi. Bilim insanları, kasların aynı zamanda güçlü bir biyolojik iletişim merkezi gibi çalıştığını belirtiyor.

Kaslar her kasıldığında "miyokin" adı verilen yüzlerce molekül salgılıyor. Bu moleküller kana karışarak beyin, karaciğer, kemikler, bağışıklık sistemi ve yağ dokusuyla iletişim kuruyor. Araştırmacılar bu nedenle kasları artık sadece mekanik bir yapı değil, aynı zamanda "endokrin organ" olarak tanımlıyor.