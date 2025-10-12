EGM promosyon tutarı son durum 2025 | EGM promosyon ihalesi ne zaman, hangi tarihte gerçekleşecek?
Emniyet Genel Müdürlüğü'nde (EGM) görev yapan yüz binlerce personelin gözü 2025 yılı banka promosyon ihalesine çevrildi. Son dönemde kamu kurumlarının bankalarla yaptığı promosyon anlaşmaları rekor seviyelere ulaşırken, Adalet Bakanlığı çalışanlarına verilen 99 bin 500 liralık anlaşma beklentileri daha da yükseltti. Polis teşkilatı mensupları, EGM'nin yeni dönemde hangi banka ile anlaşma yapacağını ve promosyon tutarının ne kadar olacağını merakla bekliyor. Peki EGM promosyon ihalesi ne zaman yapılacak, teklif ne kadar olacak?
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 12.10.2025 09:51