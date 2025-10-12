EGM promosyon tutarı son durum 2025 | EGM promosyon ihalesi ne zaman, hangi tarihte gerçekleşecek?

Raporda, geçmiş yıllardaki anlaşmalar, enflasyon oranları ve ekonomik göstergeler dikkate alınarak yeni dönem için 270 bin TL tutarında promosyon talebi sunuldu. Bu ödemenin tek seferde ve peşin olarak yapılması istendi.

Ayrıca yıllık enflasyon farkı oranında personele ek ödeme yapılması ve promosyon yerine alternatif tercih kullanmak isteyenlere 600 bin TL sıfır faizli kredi seçeneği sunulması önerildi.

Sendika, taban teklifin 164 bin 440 TL üzerinden belirlenmesini talep etti.