EGM promosyon tutarı son durum 2025 | EGM promosyon ihalesi ne zaman, hangi tarihte gerçekleşecek?

Emniyet Genel Müdürlüğü'nde (EGM) görev yapan yüz binlerce personelin gözü 2025 yılı banka promosyon ihalesine çevrildi. Son dönemde kamu kurumlarının bankalarla yaptığı promosyon anlaşmaları rekor seviyelere ulaşırken, Adalet Bakanlığı çalışanlarına verilen 99 bin 500 liralık anlaşma beklentileri daha da yükseltti. Polis teşkilatı mensupları, EGM'nin yeni dönemde hangi banka ile anlaşma yapacağını ve promosyon tutarının ne kadar olacağını merakla bekliyor. Peki EGM promosyon ihalesi ne zaman yapılacak, teklif ne kadar olacak?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 12.10.2025 09:51
Emniyet teşkilatında promosyon gündemi yoğunluğunu koruyor. Kurum içinde konuşulan bilgilere göre mevcut banka sözleşmesinin 13 Kasım 2025 tarihinde sona ermesi bekleniyor. İhalenin bu tarihten kısa süre önce tamamlanması planlanıyor.

Edinilen bilgilere göre, sürecin planlandığı gibi ilerlemesi halinde promosyon ödemelerinin 15 Kasım 2025 civarında personele yapılabileceği tahmin ediliyor. Ancak kesin tarih, ihalenin sonuçlanması ve resmi duyurunun yapılmasının ardından netleşecek.

Sendikadan 2025 İçin Net Talepler

Emniyet Teşkilatı Sendikası, 2025 yılı promosyon sürecine ilişkin hazırlıklarını tamamladı. Sendika yönetimi, teşkilat mensuplarının ekonomik koşullarını iyileştirmeye yönelik taleplerini içeren kapsamlı bir raporu kamuoyuyla paylaştı.

Raporda, geçmiş yıllardaki anlaşmalar, enflasyon oranları ve ekonomik göstergeler dikkate alınarak yeni dönem için 270 bin TL tutarında promosyon talebi sunuldu. Bu ödemenin tek seferde ve peşin olarak yapılması istendi.

Ayrıca yıllık enflasyon farkı oranında personele ek ödeme yapılması ve promosyon yerine alternatif tercih kullanmak isteyenlere 600 bin TL sıfır faizli kredi seçeneği sunulması önerildi.

Sendika, taban teklifin 164 bin 440 TL üzerinden belirlenmesini talep etti.

Bankalar Arasında Rekabet Kızışacak

EGM, Türkiye'nin en geniş kamu çalışanı kadrosuna sahip kurumlarından biri konumunda. Bu nedenle banka promosyon ihalelerinde ortaya çıkan rekabet, genellikle diğer kurumlara da yön veriyor. Finans sektörü temsilcileri, bu yılki ihalenin önceki dönemlere kıyasla çok daha büyük tekliflere sahne olacağını belirtiyor.

Yükselen maaş katsayıları, artan enflasyon farkı ve kamu kurumlarının rekor seviyelere ulaşan son promosyon anlaşmaları göz önüne alındığında, EGM promosyon tutarının önceki yılların oldukça üzerinde olacağı öngörülüyor.

