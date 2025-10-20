Viral Galeri Viral Liste EGM promosyon ihalesi tamamlandı: EGM 2025 promosyon tutarı ne kadar, ne zaman yatacak, hangi banka ne kadar teklif verdi?

Emniyet Genel Müdürlüğü personelinin uzun süredir beklediği banka promosyonu ihalesi tamamlandı. Polis teşkilatında görev yapan binlerce personel, yeni protokolün tutarını ve ödemelerin ne zaman hesaplara geçeceğini merakla takip ediyor. Peki EGM promosyon ne kadar, hangi banka ne kadar teklif verdi? İşte EGM promosyon ihalesine dair son gelişmeler...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 20.10.2025 12:36 Güncelleme Tarihi: 22.10.2025 19:50
Emniyet Genel Müdürlüğü personelinin aylardır beklediği banka promosyonu ihalesi tamamlandı. Bankalar, ihale aşamasında tek tek tekliflerini sundu. Sonuç olarak bugünkü açıklamayla birlikte ödenecek tutar da belli oldu. Polis teşkilatında görev yapan binlerce personel, yeni anlaşmanın tutarını ve ödemelerin ne zaman hesaplara yatırılacağını merak ediyor. Peki EGM maaş promosyonu ne kadar? EGM açıkladı! İşte merak edilen detaylar...

EGM PROMOSYON İHALESİ SONUÇLANDI

Emniyet Genel Müdürlüğü, 2025-2028 döneminde merkez ve taşra birimlerinde görev yapan personelin maaş ve ücret ödemeleri için düzenlenen banka promosyon ihalesini sonuçlandırdı.

EGM'den yapılan açıklama şu şekilde:

Emniyet Genel Müdürlüğümüzün merkez ve taşra teşkilatlarında görevli personelin, 2025-2028 yıllarını kapsayan üç yıllık maaş ve ücret ödemelerine ilişkin banka promosyon ihalesi 21 Ekim 2025 tarihinde gerçekleştirilmişti.

İhale Komisyonu tarafından, en yüksek teklifi veren iki banka olan Türkiye Vakıflar Bankası T.Α.Ο. (90.000 TL) ve Türkiye İş Bankası A.Ş. (88.500 TL) 'den tekliflerini güncellemeleri istenmiştir.

İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya'nın; Emniyet Genel Müdürümüz ve İhale Komisyonu Üyelerini kabulünde, en yüksek teklifi veren iki banka aranarak, tekliflerini yeniden değerlendirmeleri istenmiştir. Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. 90.000 TL'lik teklifinde değişiklik yapmamış, Türkiye İş Bankası A.Ş. ise teklifini 100.000 TL'ye yükseltmiştir.

Yapılan nihai değerlendirme sonucunda, İhale Komisyonu tarafından Türkiye İş Bankası A.Ş. 'nin teklifi, en yüksek teklif olduğu için personel başına 100.000 TL tutarında promosyon ödemesi yapılması uygun bulunmuştur.
İhaleye katılım sağlayan tüm bankalara teşekkür ediyor, ihale sonucunun Emniyet Teşkilatımız mensuplarına hayırlı olmasını diliyoruz.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

HANGİ BANKA NE KADAR TEKLİF VERDİ

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün (EGM) 2025 yılı maaş promosyon ihalesinde bankaların teklifleri belli oldu. 36 aylık süreyi kapsayan ihalede bankalar ardı ardına tekliflerini sunarken, rekabetin son turlarında sadece iki banka kaldı.

İhalenin başlangıç aşamasında bankaların sunduğu ilk teklifler şu şekilde oldu:

  • Halkbank: 75.000 TL
  • İş Bankası: 30.000 TL
  • Yapı Kredi: 54.000 TL
  • Vakıfbank: 75.000 TL
  • Ziraat Bankası: 50.000 TL
  • Denizbank: Teklif vermedi

Açık artırma süreciyle bankalar tekliflerini kademeli olarak artırmaya başladı. İlk turun ardından rekabet özellikle kamu bankaları arasında yoğunlaştı.

  • Halkbank, 3. turda teklifini 85.000 TL'ye yükselttikten sonra ihaleden çekildi.
  • İş Bankası teklifini 86.500 TL'ye çıkardı.
  • Yapı Kredi 3. turda ihaleden ayrıldı.
  • Vakıfbank 4. turda 87.500 TL'ye çıkarttı.

İhale İş Bankası ile Vakıfbank arasında devam etti

PROMOSYONLAR TEK SEFER YATIRILACAK

EGM'den yapılan açıklamada, anlaşma sağlanan promosyon tutarının tek seferde ve doğrudan personelin şahsi hesaplarına yatırılacağı belirtildi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"İhale sonucunda kabul edilecek promosyon tutarının tamamı ilgili banka tarafından yalnızca personelimizin şahsi hesabına yatırılacaktır. Kurumsal ihtiyaçlar, araç ve benzeri harcamalar için kullanılması kesinlikle söz konusu değildir."

