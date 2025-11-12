Viral Galeri Viral Liste EGM maaş promosyon ödemesi yattı mı? Emniyet Genel Müdürlüğü 100 bin TL promosyon ne zaman yatacak?

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün maaş promosyon ihalesini 100 bin TL'lik teklifiyle İş Bankası kazandı. 21 Ekim'de yapılan ihalede en yüksek teklifleri sunan İş Bankası ve Vakıfbank'tan revize isteyen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın çağrısı sonrası İş Bankası teklifini artırarak ihaleyi aldı. Şimdi gözler, promosyon ödemelerinin hesaplara yatırılacağı tarihte.

Giriş Tarihi: 12.11.2025 09:50
EGM maaş promosyon ödemesi yattı mı? Emniyet Genel Müdürlüğü 100 bin TL promosyon ne zaman yatacak?

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) maaş promosyon ihalesinde büyük yarış sona erdi. 21 Ekim'de canlı olarak gerçekleştirilen ihalede, Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. 90 bin TL, Türkiye İş Bankası A.Ş. ise 88 bin 500 TL teklif sundu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın iki bankadan da tekliflerini yeniden gözden geçirmelerini istemesinin ardından İş Bankası teklifini 100 bin TL'ye yükselterek ihaleyi kazandı.

EGM maaş promosyon ödemesi yattı mı? Emniyet Genel Müdürlüğü 100 bin TL promosyon ne zaman yatacak?

EGM MAAŞ PROMOSYONU NE ZAMAN YATACAK?

Emniyet personelinin merakla beklediği 100 bin TL'lik promosyon ödemesinin tarihi henüz resmen duyurulmadı.

EGM maaş promosyon ödemesi yattı mı? Emniyet Genel Müdürlüğü 100 bin TL promosyon ne zaman yatacak?

Ancak ödemelerin Kasım ayı içerisinde tek seferde yapılması bekleniyor.

EGM maaş promosyon ödemesi yattı mı? Emniyet Genel Müdürlüğü 100 bin TL promosyon ne zaman yatacak?

PROMOSYON TEK SEFERDE ÖDENECEK

İş Bankası ile yapılan anlaşmaya göre 100 bin TL'lik promosyon, EGM personelinin maaş hesaplarına tek seferde ve kesintisiz olarak yatırılacak. Herhangi bir taksitlendirme ya da kesinti yapılmadan, tüm tutar doğrudan çalışanların hesaplarına geçecek.

