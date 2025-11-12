EGM maaş promosyon ödemesi yattı mı? Emniyet Genel Müdürlüğü 100 bin TL promosyon ne zaman yatacak?
Emniyet Genel Müdürlüğü'nün maaş promosyon ihalesini 100 bin TL'lik teklifiyle İş Bankası kazandı. 21 Ekim'de yapılan ihalede en yüksek teklifleri sunan İş Bankası ve Vakıfbank'tan revize isteyen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın çağrısı sonrası İş Bankası teklifini artırarak ihaleyi aldı. Şimdi gözler, promosyon ödemelerinin hesaplara yatırılacağı tarihte.
