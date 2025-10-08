Viral Galeri Viral Liste Ege'de sağanak yağış hayatı felç etti: Cadde ve sokaklar göle döndü

Ege'de sağanak yağış hayatı felç etti: Cadde ve sokaklar göle döndü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) başta Ege bölgesi olmak üzere birçok şehir için turuncu kod uyarısında bulunurken gece saatlerinde İzmir ve Aydın illerinde sağanak yağış etkili oldu. CHP'nin yönetimindeki Çeşme ve Nazilli ilçelerinde yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su baskınları meydana geldi. Yetersiz altyapı ise bir kez daha vatandaşlara zor anlar yaşattı. Bazı araçlar yolda kalırken çok sayıda ev ve iş yerlerini de su bastı. Vatandaşlar kendi imkanları ile yağmur suyunu tahliye etmeye çalıştı.

Giriş Tarihi: 08.10.2025 05:14 Güncelleme Tarihi: 08.10.2025 05:57
Ege’de sağanak yağış hayatı felç etti: Cadde ve sokaklar göle döndü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) turuncu kod uyarısında bulunduğu İzmir ve Aydın illerinde sağanak yağış nedeniyle sel meydana geldi. İzmir'in Çeşme ve Aydın'ın Nazilli ilçelerinin bazı sokaklarında su baskınları yaşandı.

Ege’de sağanak yağış hayatı felç etti: Cadde ve sokaklar göle döndü

AYDIN'DAKİ SAĞANAKTA ARAÇ YOLDA KALDI
Ege’de sağanak yağış hayatı felç etti: Cadde ve sokaklar göle döndü

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde etkili olan sağanak yağış Nazilli ilçesinde de yaşamı güçleştirdi. Akşam saatlerinde başlayan ve etkisini artıran sağanak yağış, Sümer Mahallesi'nde bazı evlerde su baskınlarına neden oldu. Ayrıca, Albay İbrahim Karamanoğlu alt geçidi su ile dolunca trafiğe kapatıldı.

Ege’de sağanak yağış hayatı felç etti: Cadde ve sokaklar göle döndü

ARAÇLAR YOLDA KALDI

Su basan evlerde ve alt geçitte tahliye çalışmaları sürerken, sağanak yağışın Karaçay, Çapahasan, Dumlupınar ve Yeşil mahallelerinde etkili olduğu öğrenildi. Bu bölgelerde biriken yağmur suları nedeniyle sürücüler trafikte zor anlar yaşarken, bazı araçlar yollarda kaldı. İlçede ekipler su tahliye işlemlerini aralıksız sürdürüyor.

Ege’de sağanak yağış hayatı felç etti: Cadde ve sokaklar göle döndü

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz yönde etkiledi. Nazilli ilçesinde cadde ve sokaklar aşırı yağış nedeniyle göle döndü. Araçlar yolda kalırken ev ve iş yerlerini su bastı.

SON DAKİKA