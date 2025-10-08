Ege’de sağanak yağış hayatı felç etti: Cadde ve sokaklar göle döndü

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde etkili olan sağanak yağış Nazilli ilçesinde de yaşamı güçleştirdi. Akşam saatlerinde başlayan ve etkisini artıran sağanak yağış, Sümer Mahallesi'nde bazı evlerde su baskınlarına neden oldu. Ayrıca, Albay İbrahim Karamanoğlu alt geçidi su ile dolunca trafiğe kapatıldı.