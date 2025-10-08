Ege'de sağanak yağış hayatı felç etti: Cadde ve sokaklar göle döndü
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) başta Ege bölgesi olmak üzere birçok şehir için turuncu kod uyarısında bulunurken gece saatlerinde İzmir ve Aydın illerinde sağanak yağış etkili oldu. CHP'nin yönetimindeki Çeşme ve Nazilli ilçelerinde yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su baskınları meydana geldi. Yetersiz altyapı ise bir kez daha vatandaşlara zor anlar yaşattı. Bazı araçlar yolda kalırken çok sayıda ev ve iş yerlerini de su bastı. Vatandaşlar kendi imkanları ile yağmur suyunu tahliye etmeye çalıştı.
Giriş Tarihi: 08.10.2025 05:14
Güncelleme Tarihi: 08.10.2025 05:57