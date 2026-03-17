Ünlü oyuncu Ege kökenli anne oldu! İlk paylaşımıyla herkesi mest etti

Giriş Tarihi: 17 Mart 2026 20:46 Son Güncelleme: 17 Mart 2026 21:08 ahaber.com.tr Haber Merkezi

Geçtiğimiz yıl hamileliğinin 22. haftasında bebeğini kaybeden Ege Kökenli, bu kez yaptığı sürpriz paylaşımla anne olduğunu açıkladı. Süreci gözlerden uzak yaşayan oyuncu, "Sonunda kızımız evimizde" sözleriyle dikkat çekerken, paylaşımı kısa sürede gündem oldu.

Oyuncu Ege Kökenli, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla anne olduğunu duyurdu. Daha önce yaşadığı gebelik kaybıyla bilinen Kökenli'nin açıklaması, takipçileri tarafından yoğun ilgi gördü.

👶 SESSİZ GEÇEN SÜREÇ SONRASI SÜRPRİZ AÇIKLAMA Ege Kökenli, eşi ve bebeğinin birlikte yer aldığı fotoğrafları paylaşarak anne olduğunu duyurdu. Oyuncunun hamilelik sürecini kamuoyundan uzak bir şekilde geçirdiği görüldü. Paylaşımda kullanılan "Sonunda kızımız evimizde" ifadesi dikkat çekti.

Oyuncu, anne olduğunu duyurduğu paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Bu anı öyle kalpten, öyle çok bekledik ki! Gerçekten gün ışığı içinde, yağmur içinde, neşe içinde, acı içinde her şey için. Sonunda kızımız evimizde"

Kökenli'nin paylaşımı kısa sürede sosyal medyada yayılırken, çok sayıda kullanıcı yorum yaptı. Bazı takipçiler, hamilelik sürecinin daha önce paylaşılmaması nedeniyle şaşkınlıklarını dile getirdi.

GEÇMİŞTE YAŞANAN KAYIP Kökenli, geçtiğimiz yıl yaptığı açıklamada gebeliğinin 22. haftasında bebeğini kaybettiğini duyurmuştu. O dönemde yaşanan durumun ani gelişen ve nadir görülen bir komplikasyon sonucu ortaya çıktığı belirtilmişti.