CANLI YAYIN
En Yeniler Gündem Yaşam Dünya Ekonomi Magazin Spor Otomobil Teknoloji

Edison’un sırrı ortaya çıktı: Zor kararlar öncesi neden uyumalıyız?

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Zor bir problemle boğuşurken "bir gece uyuyup düşün" tavsiyesi kulağa sıradan gelebilir. Oysa son araştırmalar, uykunun hafızayı güçlendirdiğini, yaratıcı çözümleri artırdığını ve karar verirken ilk bilgiye kapılma eğilimini azalttığını ortaya koyuyor.

Edison’un sırrı ortaya çıktı: Zor kararlar öncesi neden uyumalıyız? 1

Hepimiz bir çıkmazın ortasında aynı cümleyi duymuşuzdur: "Sabah daha net düşünürsün." Bu söz artık sadece bir teselli değil. Nörobilim alanındaki çalışmalar, uykunun zihni yeniden düzenlediğini ve karmaşık sorunları çözmede gerçek bir avantaj sağladığını gösteriyor. Üstelik bu etki tesadüf değil, doğrudan beynin gece boyunca sürdürdüğü faaliyetle bağlantılı.

Edison’un sırrı ortaya çıktı: Zor kararlar öncesi neden uyumalıyız? 2

🧠 BEYİN GECE BOYUNCA DÜZENLEME YAPIYOR

Uyku, pasif bir süreç değil. Aksine, beynin en sistemli çalıştığı zaman dilimlerinden biri. Gün içinde edinilen bilgiler gece boyunca yeniden ele alınıyor. Bilim insanlarının "aktif sistem konsolidasyonu" adını verdiği bu süreçte beyin:

Gün içinde öğrenilen bilgileri tekrar eder,

Kırılgan anıları güçlendirir,

Yeni bilgileri eski bilgilerle ilişkilendirir,

Gereksiz ayrıntıları ayıklar.

Edison’un sırrı ortaya çıktı: Zor kararlar öncesi neden uyumalıyız? 3

🧩 PROBLEM ÇÖZMEDE UYKU FARKI

Bu teorinin pratikte işe yarayıp yaramadığını anlamak için yapılan deneyler dikkat çekici sonuçlar verdi. Bir çalışmada katılımcılar bir problem çözme oyunu oynadı. Ardından bir grup uyudu, diğer grup uyanık kaldı. Ertesi gün yeni bir bulmacayla karşılaştıklarında tablo netti:

Uyuyanların büyük çoğunluğu problemi çözerken, uyanık kalanların önemli bir kısmı başarısız oldu.

Edison’un sırrı ortaya çıktı: Zor kararlar öncesi neden uyumalıyız? 4

Bir başka deneyde ise katılımcılara seslerle ilişkilendirilmiş bulmacalar verildi. Uyku sırasında bazı ipuçları tekrar dinletildi. Sabah olduğunda, bu ipuçlarıyla bağlantılı sorular daha kolay çözüldü.

Edison’un sırrı ortaya çıktı: Zor kararlar öncesi neden uyumalıyız? 5

⚖️ KARAR VERMEDEN ÖNCE NEDEN BİR GECE BEKLENMELİ?

Gün içinde verdiğimiz kararlar çoğu zaman ilk duyduğumuz bilgiye dayanır. Bu durum "öncelik ön yargısı" olarak bilinir. Araştırmalar, karar öncesi uyuyan kişilerin bu etkiye daha az kapıldığını gösteriyor. Çünkü uyku, zihinsel mesafe yaratır.

Uyuyan kişiler:

📌İlk bilginin etkisini azaltır,

📌Yeni bilgileri daha dengeli değerlendirir,

📌Daha rasyonel seçimler yapar.

Edison’un sırrı ortaya çıktı: Zor kararlar öncesi neden uyumalıyız? 6

🔔 EDİSON'UN KAŞIĞI VE YARATICILIĞIN EŞİĞİ

Uyku araştırmalarında en ilginç örneklerden biri de Thomas Edison'a dayanıyor. Belirtilene göre Edison, elinde metal bir kaşık tutarak koltuğunda kısa şekerlemeler yapardı. Kaşık yere düştüğünde çıkan sesle uyanırdı. Böylece ne tamamen uyanık ne de derin uykuda olduğu o kısa geçiş anını yakalamaya çalışırdı.

Edison’un sırrı ortaya çıktı: Zor kararlar öncesi neden uyumalıyız? 7

Bilim insanları bu evreye "hipnagogi" diyor. Uyanıklık ile uyku arasındaki bu kısa an, zihnin serbest çağrışımlara en açık olduğu dönemlerden biri. 2021'de yapılan bir deneyde, kısa bir şekerleme sırasında tam uykuya dalarken uyandırılan kişilerin yaratıcı problem çözmede daha başarılı olduğu görüldü. Ne tamamen uyanık kalanlar ne de derin uykuya geçenler aynı performansı gösterdi.

Mobil uygulamalarımızı indirin