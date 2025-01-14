Viral Galeri Viral Liste Edirne ve Kırklareli'nde bugün okul var mı? 14 Ocak Salı günü hangi illerde okullar tatil ilan edildi?

Edirne ve Kırklareli'nde bugün okul var mı? 14 Ocak Salı günü hangi illerde okullar tatil ilan edildi?

Meteoroloji'nin uyarıları sonrası Marmara Bölgesi'nde etkisini artıran kar yağışı, Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli gibi illerde yaşamı olumsuz etkiliyor. Yoğun kar yağışının 15 Ocak Çarşamba gününe kadar sürmesi beklenirken, vatandaşlar gözlerini valiliklerden gelecek kar tatili açıklamalarına çevirdi. Özellikle Edirne ve Kırklareli'ndeki öğrenci ve veliler, 14 Ocak Salı günü için okulların tatil olup olmadığını merak ediyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 14.01.2025 06:15 Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 06:15
Edirne ve Kırklareli’nde okullar tatil mi? 14 Ocak bugün okul var mı, yok mu? MEB-Valilik son dakika...

Marmara Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da gündelik yaşamı olumsuz etkilerken, öğrenci ve veliler okullarda kar tatili olup olmadığını merak ediyor. Edirne'de dün etkisini yitiren kar yağışı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından yeniden başladı. Peki Edirne ve Kırklareli'nde okullar tatil mi? 14 Ocak bugün okul var mı, yok mu?

Edirne ve Kırklareli’nde okullar tatil mi? 14 Ocak bugün okul var mı, yok mu? MEB-Valilik son dakika...

Edirne ve Kırklareli'de Eğitime Kar Engeli

Karla mücadele devam ederken Edirne ve Kırklareli'de etkili olan yoğun kar yağışı, eğitime ara verilmesine neden oldu. Valiliklerden yapılan açıklamalar doğrultusunda, ulaşımı tehlikeye sokan hava koşulları nedeniyle bazı ilçelerde taşımalı eğitime ve genel eğitime ara verildiği duyuruldu.

Edirne ve Kırklareli’nde okullar tatil mi? 14 Ocak bugün okul var mı, yok mu? MEB-Valilik son dakika...

Kırklareli Kofçaz'da Taşımalı Eğitime Ara Verildi

Kırklareli Valiliği, yoğun kar yağışı ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar nedeniyle Kofçaz ilçesinde taşımalı eğitime bir gün süreyle ara verildiğini açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin de bir gün idari izinli sayılacağı ifade edildi. Kar yağışının bölgede etkisini sürdürdüğü belirtilirken, sürücülerin ve vatandaşların dikkatli olmaları gerektiği vurgulandı.

Edirne ve Kırklareli’nde okullar tatil mi? 14 Ocak bugün okul var mı, yok mu? MEB-Valilik son dakika...

Edirne'de Uzunköprü İlçesindeki Tüm Okullarda Tatil

Edirne Valiliği de kar yağışının etkili olduğu Uzunköprü ilçesinde, tüm okullarda eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu. İl merkezi ve diğer ilçelerde ise yalnızca taşımalı eğitim yapılan okullarda eğitime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, yolların buzlanma riski taşıdığı ve bu durumun ulaşımda tehlikeye yol açabileceği ifade edildi. Valilik, vatandaşları tedbirli olmaya davet ederek, kar lastiği ve zincir gibi ekipmanların kullanılmasının önemine dikkat çekti.

Edirne ve Kırklareli’nde okullar tatil mi? 14 Ocak bugün okul var mı, yok mu? MEB-Valilik son dakika...

Karla Mücadele Çalışmaları Sürüyor

Edirne genelinde etkili olan kar yağışına karşı İl Özel İdaresi ve Karayolları ekiplerinin tuzlama ve yol açma çalışmalarını kesintisiz sürdürdüğü bildirildi. Açıklamaya göre, İpsala, Enez, Keşan, Meriç ve Uzunköprü ilçelerinde kar yağışı yoğun bir şekilde devam ederken, şu anda kapalı köy yolu bulunmadığı ifade edildi.

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