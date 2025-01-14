Edirne ve Kırklareli'nde bugün okul var mı? 14 Ocak Salı günü hangi illerde okullar tatil ilan edildi?
Meteoroloji'nin uyarıları sonrası Marmara Bölgesi'nde etkisini artıran kar yağışı, Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli gibi illerde yaşamı olumsuz etkiliyor. Yoğun kar yağışının 15 Ocak Çarşamba gününe kadar sürmesi beklenirken, vatandaşlar gözlerini valiliklerden gelecek kar tatili açıklamalarına çevirdi. Özellikle Edirne ve Kırklareli'ndeki öğrenci ve veliler, 14 Ocak Salı günü için okulların tatil olup olmadığını merak ediyor.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 14.01.2025 06:15
Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 06:15