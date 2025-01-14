Edirne ve Kırklareli'nde bugün okul var mı? 14 Ocak Salı günü hangi illerde okullar tatil ilan edildi?

Edirne'de Uzunköprü İlçesindeki Tüm Okullarda Tatil

Edirne Valiliği de kar yağışının etkili olduğu Uzunköprü ilçesinde, tüm okullarda eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu. İl merkezi ve diğer ilçelerde ise yalnızca taşımalı eğitim yapılan okullarda eğitime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, yolların buzlanma riski taşıdığı ve bu durumun ulaşımda tehlikeye yol açabileceği ifade edildi. Valilik, vatandaşları tedbirli olmaya davet ederek, kar lastiği ve zincir gibi ekipmanların kullanılmasının önemine dikkat çekti.