Ebru Şahin'den 32 yaş pozları: Cedi Osman'dan aşk dolu kutlama
Ebru Şahin ile Cedi Osman çifti, aşk dolu paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Eşinin doğum gününde romantikliğini konuşturarak "İyi ki doğdun şansım" diyen ünlü basketbolcunun o paylaşımına beğeni yağdı.
Magazin dünyasının en çok ilgi gören ve parmakla gösterilen örnek çiftleri arasında yer alan Ebru Şahin ile Cedi Osman, aşk dolu paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Temmuz 2022'de Kuzey Makedonya'da gerçekleştirdikleri rüya gibi bir düğünle hayatlarını birleştiren ikili, sosyal medyada yine ilgi odağı oldu.
Mutluluk dolu anlarını sık sık takipçileriyle paylaşan ve her hareketleriyle tam not alan ünlü çift, bu kez Ebru Şahin'in yeni yaşı vesilesiyle gündeme oturdu.
"İYİ Kİ SEN VARSIN ŞANSIM"
Güzel oyuncu Ebru Şahin'in 32. yaş gününde, eşi Cedi Osman'dan kalpleri eriten romantik bir hamle gecikmedi. Eşinin yeni yaşında romantikliğini konuşturarak aşkını bir kez daha gözler önüne seren yıldız basketbolcu, sosyal medya hesabı üzerinden birlikte çekildikleri çok özel bir kareyi takipçilerinin beğenisine sundu.
Milli basketbolcu, kısa sürede binlerce yorum ve beğeni alan duygusal gönderisinin altına şu sevgi dolu notu düştü:
"İyi ki sen varsın şansım. İyi ki doğdun, seni çok seviyorum." Cedi Osman'ın bu samimi ve romantik paylaşımı, sosyal medyada kısa sürede en çok konuşulan magazin içeriklerinden biri haline geldi.
"YENİ YAŞIMI ALDIM"
Ünlü isim doğum gününde paylaştığı pozlarla da ilgi odağı oldu. Güzelliğiyle dikkat çeken Şahin'in "Yeni yaşımı aldım, kabul ettim. Sevgiyle, şükürle 😌🙏🏻🌻 Teşekkür ederim" notuyla yayınladığı kareye beğeni yağdı.