Ebru Gündeş'ten milyonluk değişim: Gençleşmenin bedeli dudak uçuklattı

Giriş Tarihi: 29 Nisan 2026 15:03 Son Güncelleme: 29 Nisan 2026 15:32 ahaber.com.tr Haber Merkezi

Sahnelerin güçlü sesi Ebru Gündeş, geçtiğimiz günlerde itiraf ettiği "yarım yüz gerdirme" operasyonuyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Gündeş'in, bu işlem için tam 10 milyon TL ödediği iddiası gündemde bomba etkisi yarattı.

Türk müziğinin güçlü sesi Ebru Gündeş, son dönemde sahnelerdeki performansından ziyade yüzündeki değişimle magazin gündeminden düşmüyor. "Fırtınalar" ve "Aşık" gibi hit parçalarıyla yıllardır zirvede yer alan ünlü sanatçı, geçtiğimiz günlerde hayranlarının dikkatinden kaçmayan o büyük değişimin perde arkasını bizzat açıklamıştı.

"10 YAŞ GENÇLEŞMİŞ MİYİM?" Sosyal medyada yayılan "estetik" iddialarına sahnede esprili bir dille yanıt veren Gündeş, operasyon geçirdiğini gizlemeyerek şu ifadeleri kullanmıştı: "Yarım yüz gerdirme ameliyatı yaptırdım. Nasıl, 10 yaş gençleşmiş miyim?" Bu açıklamanın ardından, sanatçının bu gençleşme operasyonu için ödediği miktar merak konusu oldu.

"20 YAŞ GENÇ DURUYORSUN" İltifat, kendisini en önden izleyen Demet Akbağ ve Yılmaz Erdoğan'dan gelmişti. İki ünlü isim, Güneş'in son haline "20 yaş genç duruyorsun" diyerek övgü yağdırmıştı.

200 BİN DOLARLIK DEĞİŞİM İDDİASI Magazin programı "Gel Konuşalım"da ortaya atılan yeni bir iddia, tartışmaları alevlendirdi. Söylentilere göre Ebru Gündeş, bu operasyon için tam 200 bin dolar (yaklaşık 10 milyon TL) harcadı.