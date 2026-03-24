EBA finansal okuryazarlık eğitimi: Ders notları ve videoları nasıl izlenir?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğrencilerin erken yaşta para yönetimi becerileri kazanması amacıyla finansal okuryazarlık eğitimini daha görünür ve sistemli hale getiren yeni bir uygulamayı hayata geçiriyor. Veliler ve öğrenciler tarafından merak edilen içerikler, EBA üzerinden erişilebilen modüllerle desteklenirken; bütçe yapma, tasarruf etme ve bilinçli harcama gibi konuların ders kapsamında işlenmesi planlanıyor.
MEB ile Sermaye Piyasası Kurulu iş birliğinde hazırlanan içerikler doğrultusunda, Türkiye genelindeki tüm okullarda birinci ders saati "finansal okuryazarlık dersi" olarak işlendi. Uygulama, temel eğitim ve ortaöğretim düzeyindeki tüm öğrencilerin aynı anda bu farkındalığı kazanmasını hedefliyor.
Bu kapsamda ilkokul, ortaokul ve lise seviyelerine uygun ders planları ve materyaller önceden EBA üzerinden erişime açıldı.
DERS İÇERİKLERİNE EBA ÜZERİNDEN ERİŞİM
Finansal okuryazarlık dersine ait tüm plan ve materyaller, EBA'nın "dijital teknolojiler" başlığı altındaki ilgili bölümünden erişime açık bulunuyor. Öğretmenler, bu içerikler aracılığıyla derslerini teknoloji destekli ve etkileşimli bir şekilde işleyebiliyor.
FİNANSAL OKURYAZARLIK NEDEN ÖNEMLİ?
Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında "okuryazarlık becerileri" arasında yer alan finansal okuryazarlık, öğrencilerin yalnızca para kavramını öğrenmesini değil, aynı zamanda ekonomik karar alma süreçlerini doğru şekilde yönetebilmesini hedefliyor. Özellikle dijitalleşmenin hız kazandığı günümüzde, finansal işlemlerin büyük ölçüde çevrim içi platformlara taşınması yeni riskleri de beraberinde getiriyor.
Hazırlanan içeriklerde; dijital ortamda karşılaşılabilecek dolandırıcılık yöntemleri, yasa dışı bahis ve sanal kumar gibi tehditlere karşı farkındalık oluşturulması da önemli başlıklar arasında yer alıyor. Öğrencilerin bu riskleri erken yaşta tanıması ve bilinçli hareket etmesi amaçlanıyor.
DERS İÇERİĞİNDE NELER VAR?
Yeni eğitim modülleri, yalnızca teorik bilgiden ibaret değil. Öğrencilerin günlük yaşamla ilişki kurabileceği, uygulamaya dayalı bir öğrenme süreci öne çıkıyor.
Ders kapsamında;
- İstek ve ihtiyaç arasındaki farkın anlaşılması
- Bütçe planlama becerisinin geliştirilmesi
- Kaynakların verimli kullanımı
- Gelir elde etme ve harcama dengesi
- Birikim yapma alışkanlığının kazandırılması
gibi temel konular işleniyor.
Ayrıca öğrencilerden, hayal ettikleri bir ürünü belirleyip buna yönelik birikim planı oluşturmaları isteniyor. Bu sayede hedef belirleme, sabretme ve planlı hareket etme becerilerinin geliştirilmesi hedefleniyor.
HANGİ SINIFLARDA OKUTULACAK?
MEB ile Sermaye Piyasası Kurulu iş birliğinde hazırlanan finansal okuryazarlık içerikleri, ilkokuldan liseye kadar tüm kademelerde uygulanacak. Dersler, okullarda belirlenen ortak zaman diliminde işlenecek ve böylece tüm öğrencilerin bu kazanımlara eş zamanlı olarak ulaşması sağlanacak.