e-Devlet’te 8 saatlik kesinti: 24 Ocak’ta sistem geçici olarak kapanacak

ÇALIŞMA 24 OCAK'TA BAŞLAYACAK

Resmi bilgilendirmeye göre altyapı yenileme çalışması, 24 Ocak 2026 Cumartesi günü Türkiye saatiyle 00.00'da başlayacak. Çalışmanın saat 08.00'e kadar sürmesi planlanıyor. Bu süre boyunca sistem genelinde zaman zaman erişim kesintileri yaşanabileceği ifade edildi.