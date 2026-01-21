e-Devlet’te 8 saatlik kesinti: 24 Ocak’ta sistem geçici olarak kapanacak
e-Devlet Kapısı'nda gerçekleştirilecek planlı altyapı yenileme çalışmaları nedeniyle 24 Ocak Cumartesi günü saat 00.00 ile 08.00 arasında sistemde geçici erişim sorunları yaşanacak. Yetkililer, vatandaşların işlemlerini bu saatler dışında yapmaları konusunda uyarıda bulundu.
Türkiye'nin dijital kamu hizmeti platformu e-Devlet Kapısı'nda, planlı altyapı yenileme çalışmaları nedeniyle belirli saatler arasında geçici erişim sorunları yaşanacağı duyuruldu. Yetkililer, vatandaşların mağduriyet yaşamamaları adına işlemlerini belirtilen zaman dilimi dışında yapmaları konusunda uyarıda bulundu.
ÇALIŞMA 24 OCAK'TA BAŞLAYACAK
Resmi bilgilendirmeye göre altyapı yenileme çalışması, 24 Ocak 2026 Cumartesi günü Türkiye saatiyle 00.00'da başlayacak. Çalışmanın saat 08.00'e kadar sürmesi planlanıyor. Bu süre boyunca sistem genelinde zaman zaman erişim kesintileri yaşanabileceği ifade edildi.
KULLANICILARA BİLGİLENDİRME MESAJI GÖNDERİLDİ
e-Devlet tarafından kullanıcılara iletilen bilgilendirme mesajında, planlı çalışmanın hizmet kalitesini artırmaya yönelik olduğu vurgulandı. Yaklaşık 8 saat sürecek süreçte, kullanıcıların sisteme erişimde sabırlı olmaları istendi.
HİZMET KALİTESİNİN ARTIRILMASI HEDEFLENİYOR
Yetkililer, gerçekleştirilecek altyapı yenilemesinin e-Devlet hizmetlerinin daha sağlıklı, hızlı ve kesintisiz sunulabilmesi açısından önemli olduğuna dikkat çekti. Çalışmalar tamamlandığında sistemin tüm fonksiyonlarıyla normal işleyişine döneceği belirtildi.
VATANDAŞLARA SAAT UYARISI
Açıklamada, dijital işlemlerinde aksama yaşamak istemeyen vatandaşların 00.00–08.00 saat aralığını göz önünde bulundurmaları gerektiği hatırlatıldı. İşlemlerin bu saatler dışında yapılmasının olası mağduriyetlerin önüne geçeceği ifade edildi.