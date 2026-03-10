CANLI YAYIN
Dünyanın en yalnız 10 ülkesi: Orta yaş grubunda oran daha yüksek

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

29 ülkeyi kapsayan uluslararası bir araştırma, yalnızlık hissinin bazı ülkelerde daha yoğun yaşandığını ortaya koydu. Çalışmaya göre Yunanistan ve Kıbrıs listenin başında yer alırken, ABD de en yalnız ülkeler arasında ilk beşe girdi.

Emory Üniversitesi'nden bilim insanlarının yürüttüğü araştırmaya göre yalnızlık yalnızca yaşlı nüfusla sınırlı bir sorun değil. 29 ülkenin incelendiği çalışmada Yunanistan ve Kıbrıs yalnızlık oranlarının en yüksek olduğu ülkeler olarak ilk sırada yer aldı. ABD'de ise orta yaş grubunda yalnızlık hissinin daha yaygın olduğu belirlendi.

ARAŞTIRMA 29 ÜLKEDE YALNIZLIK ORANLARINI İNCELEDİ

Emory Üniversitesi'nden araştırmacılar, farklı yaş gruplarındaki bireylerin yalnızlık deneyimini anlamak için 29 ülkeyi kapsayan geniş kapsamlı bir analiz gerçekleştirdi. Çalışma, insanların yaşadıkları ülkeye ve yaşam koşullarına bağlı olarak yalnızlık hissinin farklı yoğunluklarda görüldüğünü ortaya koydu.

Araştırma sonuçlarına göre Yunanistan ve Kıbrıs, yalnızlık oranlarının en yüksek olduğu ülkeler arasında ilk sırada yer aldı. Slovakya ve İtalya ise listenin üst sıralarında bulunarak dikkat çekti.

ABD'DA YALNIZLIK ORTA YAŞ GRUBUNDA DAHA YAYGIN

Araştırmada dikkat çeken bulgulardan biri, ABD'de yalnızlığın yaşlılardan çok orta yaşlı yetişkinlerde görülmesi oldu. Emory Üniversitesi'nden Prof. Robin Richardson, toplumda yaşlıların daha yalnız olduğu yönünde yaygın bir algı bulunduğunu ancak ABD'de bunun tersine bir tablo görüldüğünü belirtti.

Araştırmada şu faktörlerin orta yaş grubunda yalnızlık hissini artırdığı ifade edildi:

  • Evli olmamak
  • İşsizlik
  • Ruh sağlığı sorunları
  • Fiziksel sağlık problemleri

Uzmanlara göre özellikle iş, bakım sorumlulukları ve sosyal izolasyonun birleşmesi orta yaşlı bireyleri daha kırılgan hale getirebiliyor.

New York Post'a göre Dr. Esteban Calvo araştırma sonuçları ile şu ifadelere yer verdi: "Bulgularımız, yalnızlığın sadece yaşlılık dönemine özgü bir sorun olmadığını gösteriyor. Aslında, genellikle iş, bakım ve yalnızlıkla boğuşan birçok orta yaşlı yetişkin, şaşırtıcı derecede savunmasızdır ve tıpkı yaşlı yetişkinler gibi hedefli müdahalelere ihtiyaç duymaktadır"

BAZI ÜLKELERDE YALNIZLIK DAHA DÜŞÜK SEVİYEDE

Araştırma yalnızlığın küresel ölçekte yaygın bir sorun olduğunu ortaya koysa da bazı ülkelerde oranların daha düşük olduğu görüldü. Danimarka, yalnızlık oranlarının en düşük olduğu ülkelerden biri olarak listenin sonunda yer aldı.

İsviçre, Avusturya, Hollanda ve İspanya da yalnızlık oranlarının daha düşük olduğu ülkeler arasında gösterildi. Araştırmacılar, sosyal destek ağlarının güçlü olması ve toplumsal bağların korunmasının yalnızlık oranlarını düşüren önemli faktörler arasında bulunduğunu belirtiyor.

DÜNYANIN EN YALNIZ 10 ÜLKESİ

SıraÜlke
1Yunanistan
2Kıbrıs
3Slovakya
4İtalya
5ABD
6İsrail
7Çek Cumhuriyeti
8Romanya
9Bulgaristan
10Letonya
YALNIZLIK TABLOSUNA DAİR DİKKAT ÇEKEN NOKTALAR

Araştırmaya göre en yalnız ülke hangisi?
Araştırma sonuçlarına göre yalnızlık oranlarının en yüksek olduğu ülke Yunanistan olarak belirlendi.

Yalnızlık hangi nedenlerle artıyor?
Evli olmamak, işsizlik ve sağlık sorunları bu durumu etkileyen faktörler arasında gösteriliyor.

Yalnızlık en çok hangi yaş grubunda görüldü?
Araştırma, bazı ülkelerde yaşlı bireylerde daha yüksek oranlar görülse de ABD gibi ülkelerde orta yaşlı yetişkinlerin daha fazla yalnızlık hissettiğini ortaya koydu.

