Dünyanın en yalnız 10 ülkesi: Orta yaş grubunda oran daha yüksek

YALNIZLIK TABLOSUNA DAİR DİKKAT ÇEKEN NOKTALAR

Araştırmaya göre en yalnız ülke hangisi?

Araştırma sonuçlarına göre yalnızlık oranlarının en yüksek olduğu ülke Yunanistan olarak belirlendi.

Yalnızlık hangi nedenlerle artıyor?

Evli olmamak, işsizlik ve sağlık sorunları bu durumu etkileyen faktörler arasında gösteriliyor.

Yalnızlık en çok hangi yaş grubunda görüldü?

Araştırma, bazı ülkelerde yaşlı bireylerde daha yüksek oranlar görülse de ABD gibi ülkelerde orta yaşlı yetişkinlerin daha fazla yalnızlık hissettiğini ortaya koydu.