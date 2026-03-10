Dünyanın en yalnız 10 ülkesi: Orta yaş grubunda oran daha yüksek
29 ülkeyi kapsayan uluslararası bir araştırma, yalnızlık hissinin bazı ülkelerde daha yoğun yaşandığını ortaya koydu. Çalışmaya göre Yunanistan ve Kıbrıs listenin başında yer alırken, ABD de en yalnız ülkeler arasında ilk beşe girdi.
Emory Üniversitesi'nden bilim insanlarının yürüttüğü araştırmaya göre yalnızlık yalnızca yaşlı nüfusla sınırlı bir sorun değil. 29 ülkenin incelendiği çalışmada Yunanistan ve Kıbrıs yalnızlık oranlarının en yüksek olduğu ülkeler olarak ilk sırada yer aldı. ABD'de ise orta yaş grubunda yalnızlık hissinin daha yaygın olduğu belirlendi.
ARAŞTIRMA 29 ÜLKEDE YALNIZLIK ORANLARINI İNCELEDİ
Emory Üniversitesi'nden araştırmacılar, farklı yaş gruplarındaki bireylerin yalnızlık deneyimini anlamak için 29 ülkeyi kapsayan geniş kapsamlı bir analiz gerçekleştirdi. Çalışma, insanların yaşadıkları ülkeye ve yaşam koşullarına bağlı olarak yalnızlık hissinin farklı yoğunluklarda görüldüğünü ortaya koydu.
Araştırma sonuçlarına göre Yunanistan ve Kıbrıs, yalnızlık oranlarının en yüksek olduğu ülkeler arasında ilk sırada yer aldı. Slovakya ve İtalya ise listenin üst sıralarında bulunarak dikkat çekti.
ABD'DA YALNIZLIK ORTA YAŞ GRUBUNDA DAHA YAYGIN
Araştırmada dikkat çeken bulgulardan biri, ABD'de yalnızlığın yaşlılardan çok orta yaşlı yetişkinlerde görülmesi oldu. Emory Üniversitesi'nden Prof. Robin Richardson, toplumda yaşlıların daha yalnız olduğu yönünde yaygın bir algı bulunduğunu ancak ABD'de bunun tersine bir tablo görüldüğünü belirtti.
Araştırmada şu faktörlerin orta yaş grubunda yalnızlık hissini artırdığı ifade edildi:
- Evli olmamak
- İşsizlik
- Ruh sağlığı sorunları
- Fiziksel sağlık problemleri
Uzmanlara göre özellikle iş, bakım sorumlulukları ve sosyal izolasyonun birleşmesi orta yaşlı bireyleri daha kırılgan hale getirebiliyor.