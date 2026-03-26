CANLI YAYIN
En YenilerGündemYaşamDünyaEkonomiMagazinSporOtomobilTeknoloji

Küresel hava alarmı: En kirli ülkeler listesi açıklandı

Giriş Tarihi:Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

2025 yılı küresel hava kalitesi raporu, dünya genelinde hava kirliliğinin kritik seviyelerde olduğunu ortaya koydu. Verilere göre yalnızca 13 ülke güvenli hava standartlarını karşılayabildi. Pakistan, Bangladeş ve Tacikistan en kirli ülkeler arasında yer alırken, Hindistan'daki Loni dünyanın en kirli şehri olarak kayda geçti.

Küresel hava alarmı: En kirli ülkeler listesi açıklandı 1

2025 yılına ait küresel hava kalitesi verileri, dünyanın birçok bölgesinde temiz hava sorununun giderek büyüdüğünü gösterdi. IQAir tarafından hazırlanan rapor, farklı ülkelerdeki hava kirliliği seviyelerini karşılaştırmalı olarak ortaya koydu. Hazırlanan haritaya göre dünya genelinde çok az sayıda ülke Dünya Sağlık Örgütü'nün güvenli hava kalitesi sınırlarını karşılayabildi.

Küresel hava alarmı: En kirli ülkeler listesi açıklandı 2

🏭 EN KİRLİ ÜLKELER HANGİLERİ?

2025 yılı verilerine göre hava kirliliğinin en yüksek olduğu ülkeler büyük ölçüde Asya ve Afrika kıtasında yer alıyor.

📊 2025 yılı en kirli ülkeler listesi

SıraÜlke
1Pakistan
2Bangladeş
3Tacikistan
4Çad
5Kongo Demokratik Cumhuriyeti
Küresel hava alarmı: En kirli ülkeler listesi açıklandı 3

Bu ülkelerde ölçülen PM2.5 seviyeleri, Dünya Sağlık Örgütü'nün önerdiği güvenli limitlerin oldukça üzerinde bulunuyor. Uzmanlar bu tabloyu açıklarken şu faktörlere dikkat çekiyor:

Yoğun kömür ve fosil yakıt kullanımı

Hızlı nüfus artışı ve plansız şehirleşme

Sanayi kaynaklı emisyonlar

Zayıf çevre düzenlemeleri

Küresel hava alarmı: En kirli ülkeler listesi açıklandı 4

🏙️ DÜNYANIN EN KİRLİ VE EN TEMİZ ŞEHİRLERİ

Raporda şehir bazlı değerlendirmeler de yer aldı. Bu sonuçlar, hava kirliliğinin yalnızca ülke düzeyinde değil şehir bazında da ciddi farklılıklar gösterdiğini ortaya koydu.

2025 yılı şehir verileri

KategoriŞehirÜlke
En kirli şehirLoniHindistan
En temiz şehirNieuwoudtvilleGüney Afrika
Küresel hava alarmı: En kirli ülkeler listesi açıklandı 5

🌱 TEMİZ HAVA SOLUYABİLEN ÜLKELER ÇOK AZ

Rapora göre dünya genelinde yalnızca 13 ülke güvenli hava kalitesi standartlarını karşılayabildi. Bu ülkelerin çoğu şu özellikleri taşıyor:

Düşük sanayi yoğunluğu

Güçlü çevre politikaları

Temiz enerji yatırımlarının yüksek olması

Nüfus yoğunluğunun daha düşük olması

Özellikle Kuzey Avrupa ülkeleri, Okyanusya ve bazı Kuzey Amerika bölgeleri hava kalitesi açısından daha iyi durumda bulunuyor.

Küresel hava alarmı: En kirli ülkeler listesi açıklandı 6

🌫️ HAVA KİRLİLİĞİ NASIL ÖLÇÜLÜYOR?

Hava kalitesi değerlendirmelerinde en önemli göstergelerden biri PM2.5 olarak adlandırılan ince partikül madde yoğunluğudur. PM2.5, çapı 2,5 mikrometreden küçük olan ve insan sağlığı açısından oldukça tehlikeli kabul edilen parçacıkları ifade eder. Bu partiküller solunum yoluyla akciğerlere kadar ulaşabilir ve uzun süre maruz kalındığında kalp hastalıkları, solunum yolu rahatsızlıkları ve erken ölümler gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.

Bu nedenle küresel hava kalitesi raporları hazırlanırken ülkelerdeki hava ölçüm istasyonlarından elde edilen PM2.5 verileri analiz edilir. Elde edilen sonuçlar belirli aralıklarla sınıflandırılarak haritalara yansıtılır ve hava kalitesinin hangi bölgelerde daha temiz ya da daha kirli olduğu ortaya konur.

Küresel hava alarmı: En kirli ülkeler listesi açıklandı 7

🔥 İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ HAVA KALİTESİNİ KÖTÜLEŞTİRİYOR

Raporda dikkat çekilen önemli konulardan biri de iklim değişikliğinin hava kirliliği üzerindeki etkisi oldu. Son yıllarda artan bazı çevresel olaylar hava kalitesini doğrudan etkiliyor:

Büyük ölçekli orman yangınları

Uzun süreli kuraklıklar

Toz fırtınalarının artması

Aşırı sıcakların kirleticileri atmosferde tutması

Küresel hava alarmı: En kirli ülkeler listesi açıklandı 8

⚠️ HAVA KİRLİLİĞİ İNSAN SAĞLIĞINI NASIL ETKİLİYOR?

Bilim insanları hava kirliliğinin yalnızca çevresel değil aynı zamanda ciddi bir küresel sağlık sorunu olduğunu vurguluyor. PM2.5 yoğunluğunun yüksek olduğu bölgelerde şu sağlık sorunları daha sık görülüyor:

Astım ve bronşit

Akciğer hastalıkları

Kalp ve damar rahatsızlıkları

Akciğer kanseri riski

Erken ölüm oranlarında artış

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre hava kirliliği her yıl milyonlarca erken ölüme neden oluyor.

Mobil uygulamalarımızı indirin