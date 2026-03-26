🌫️ HAVA KİRLİLİĞİ NASIL ÖLÇÜLÜYOR?

Hava kalitesi değerlendirmelerinde en önemli göstergelerden biri PM2.5 olarak adlandırılan ince partikül madde yoğunluğudur. PM2.5, çapı 2,5 mikrometreden küçük olan ve insan sağlığı açısından oldukça tehlikeli kabul edilen parçacıkları ifade eder. Bu partiküller solunum yoluyla akciğerlere kadar ulaşabilir ve uzun süre maruz kalındığında kalp hastalıkları, solunum yolu rahatsızlıkları ve erken ölümler gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.

Bu nedenle küresel hava kalitesi raporları hazırlanırken ülkelerdeki hava ölçüm istasyonlarından elde edilen PM2.5 verileri analiz edilir. Elde edilen sonuçlar belirli aralıklarla sınıflandırılarak haritalara yansıtılır ve hava kalitesinin hangi bölgelerde daha temiz ya da daha kirli olduğu ortaya konur.