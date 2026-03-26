Küresel hava alarmı: En kirli ülkeler listesi açıklandı
2025 yılı küresel hava kalitesi raporu, dünya genelinde hava kirliliğinin kritik seviyelerde olduğunu ortaya koydu. Verilere göre yalnızca 13 ülke güvenli hava standartlarını karşılayabildi. Pakistan, Bangladeş ve Tacikistan en kirli ülkeler arasında yer alırken, Hindistan'daki Loni dünyanın en kirli şehri olarak kayda geçti.
2025 yılına ait küresel hava kalitesi verileri, dünyanın birçok bölgesinde temiz hava sorununun giderek büyüdüğünü gösterdi. IQAir tarafından hazırlanan rapor, farklı ülkelerdeki hava kirliliği seviyelerini karşılaştırmalı olarak ortaya koydu. Hazırlanan haritaya göre dünya genelinde çok az sayıda ülke Dünya Sağlık Örgütü'nün güvenli hava kalitesi sınırlarını karşılayabildi.
🏭 EN KİRLİ ÜLKELER HANGİLERİ?
2025 yılı verilerine göre hava kirliliğinin en yüksek olduğu ülkeler büyük ölçüde Asya ve Afrika kıtasında yer alıyor.
📊 2025 yılı en kirli ülkeler listesi
|Sıra
|Ülke
|1
|Pakistan
|2
|Bangladeş
|3
|Tacikistan
|4
|Çad
|5
|Kongo Demokratik Cumhuriyeti
Bu ülkelerde ölçülen PM2.5 seviyeleri, Dünya Sağlık Örgütü'nün önerdiği güvenli limitlerin oldukça üzerinde bulunuyor. Uzmanlar bu tabloyu açıklarken şu faktörlere dikkat çekiyor:
➔Yoğun kömür ve fosil yakıt kullanımı
➔Hızlı nüfus artışı ve plansız şehirleşme
➔Sanayi kaynaklı emisyonlar
➔Zayıf çevre düzenlemeleri
🏙️ DÜNYANIN EN KİRLİ VE EN TEMİZ ŞEHİRLERİ
Raporda şehir bazlı değerlendirmeler de yer aldı. Bu sonuçlar, hava kirliliğinin yalnızca ülke düzeyinde değil şehir bazında da ciddi farklılıklar gösterdiğini ortaya koydu.
2025 yılı şehir verileri
|Kategori
|Şehir
|Ülke
|En kirli şehir
|Loni
|Hindistan
|En temiz şehir
|Nieuwoudtville
|Güney Afrika
🌱 TEMİZ HAVA SOLUYABİLEN ÜLKELER ÇOK AZ
Rapora göre dünya genelinde yalnızca 13 ülke güvenli hava kalitesi standartlarını karşılayabildi. Bu ülkelerin çoğu şu özellikleri taşıyor:
➔Düşük sanayi yoğunluğu
➔Güçlü çevre politikaları
➔Temiz enerji yatırımlarının yüksek olması
➔Nüfus yoğunluğunun daha düşük olması
Özellikle Kuzey Avrupa ülkeleri, Okyanusya ve bazı Kuzey Amerika bölgeleri hava kalitesi açısından daha iyi durumda bulunuyor.