Dünyanın en iyi kuruyemişleri belli oldu: Türkiye’nin vazgeçilmezi ilk 3’te

ahaber.com.tr Haber Merkezi

Uluslararası gastronomi rehberi TasteAtlas, 2026 yılına ait "Dünyanın En İyi Kuruyemişleri" listesini yayımladı. Farklı ülkelerden ürünlerin değerlendirildiği sıralamada Türkiye, üç önemli ürünüyle dikkat çekti.

TasteAtlas'ın 2026 listesinde dünyanın en iyi 15 kuruyemişi açıklandı. Zirvede Yunanistan'dan Fystiki Aeginas yer alırken Türkiye'den Antep fıstığı ilk üçe girdi. Aydın kestanesi ve Giresun tombul fındığı da listeye girerek Türkiye'nin gücünü ortaya koydu.

ZİRVENİN SAHİBİ YUNANİSTAN'DAN

Listenin ilk sırasında Yunanistan'ın Aegina adasında yetiştirilen Fystiki Aeginas yer aldı. İkinci sırada ise İtalya'nın Etna Yanardağı eteklerinden gelen Pistacchio Verde di Bronte bulunuyor.

ANTEP FISTIĞI DÜNYA ÜÇÜNCÜSÜ OLDU

Türkiye'nin en bilinen tarım ürünlerinden biri olan Antep fıstığı, listede üçüncü sıraya yerleşti. Bu sonuç, ürünün sadece yerel değil, küresel ölçekte de güçlü bir marka olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

TÜRKİYE'DEN İKİ GÜÇLÜ TEMSİLCİ DAHA

Listede Türkiye yalnızca fıstıkla değil, iki önemli ürünle daha temsil edildi:

Aydın kestanesi – 11. sırada

Giresun tombul fındığı – 13. Sırada

Bu iki ürün de coğrafi işaretleri ve kalite standartlarıyla dikkat çekiyor.

DÜNYANIN EN İYİ 15 KURUYEMİŞİ

Aşağıda TasteAtlas tarafından açıklanan listenin tamamı yer alıyor:

Sıra Ürün Ülke
1 Fystiki Aeginas Yunanistan
2 Pistacchio Verde di Bronte İtalya
3 Antep fıstığı Türkiye
4 Marcona bademi İspanya
5 Makademya Avustralya
6 Fystiki Megaron Yunanistan
7 Fthiotida fıstığı Yunanistan
8 Terra Fria kestanesi Portekiz
9 Sicilya bademi İtalya
10 Piemonte fındığı İtalya
11 Aydın kestanesi Türkiye
12 Brezilya cevizi Brezilya
13 Giresun tombul fındığı Türkiye
14 Grenoble cevizi Fransa
15 Mallorca bademi İspanya

Bu liste, Türkiye'nin tarımsal çeşitliliğini ve ürün kalitesini uluslararası alanda bir kez daha görünür kıldı. Özellikle coğrafi işaretli ürünlerin dünya çapında değer görmesi, yerel üretimin önemini artırıyor.

