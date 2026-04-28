Dünyanın en iyi kuruyemişleri belli oldu: Türkiye’nin vazgeçilmezi ilk 3’te
Uluslararası gastronomi rehberi TasteAtlas, 2026 yılına ait "Dünyanın En İyi Kuruyemişleri" listesini yayımladı. Farklı ülkelerden ürünlerin değerlendirildiği sıralamada Türkiye, üç önemli ürünüyle dikkat çekti.
TasteAtlas'ın 2026 listesinde dünyanın en iyi 15 kuruyemişi açıklandı. Zirvede Yunanistan'dan Fystiki Aeginas yer alırken Türkiye'den Antep fıstığı ilk üçe girdi. Aydın kestanesi ve Giresun tombul fındığı da listeye girerek Türkiye'nin gücünü ortaya koydu.
ZİRVENİN SAHİBİ YUNANİSTAN'DAN
Listenin ilk sırasında Yunanistan'ın Aegina adasında yetiştirilen Fystiki Aeginas yer aldı. İkinci sırada ise İtalya'nın Etna Yanardağı eteklerinden gelen Pistacchio Verde di Bronte bulunuyor.
ANTEP FISTIĞI DÜNYA ÜÇÜNCÜSÜ OLDU
Türkiye'nin en bilinen tarım ürünlerinden biri olan Antep fıstığı, listede üçüncü sıraya yerleşti. Bu sonuç, ürünün sadece yerel değil, küresel ölçekte de güçlü bir marka olduğunu bir kez daha ortaya koydu.
TÜRKİYE'DEN İKİ GÜÇLÜ TEMSİLCİ DAHA
Listede Türkiye yalnızca fıstıkla değil, iki önemli ürünle daha temsil edildi:
Aydın kestanesi – 11. sırada
Giresun tombul fındığı – 13. Sırada
Bu iki ürün de coğrafi işaretleri ve kalite standartlarıyla dikkat çekiyor.
DÜNYANIN EN İYİ 15 KURUYEMİŞİ
Aşağıda TasteAtlas tarafından açıklanan listenin tamamı yer alıyor:
|Sıra
|Ürün
|Ülke
|1
|Fystiki Aeginas
|Yunanistan
|2
|Pistacchio Verde di Bronte
|İtalya
|3
|Antep fıstığı
|Türkiye
|4
|Marcona bademi
|İspanya
|5
|Makademya
|Avustralya
|6
|Fystiki Megaron
|Yunanistan
|7
|Fthiotida fıstığı
|Yunanistan
|8
|Terra Fria kestanesi
|Portekiz
|9
|Sicilya bademi
|İtalya
|10
|Piemonte fındığı
|İtalya
|11
|Aydın kestanesi
|Türkiye
|12
|Brezilya cevizi
|Brezilya
|13
|Giresun tombul fındığı
|Türkiye
|14
|Grenoble cevizi
|Fransa
|15
|Mallorca bademi
|İspanya
Bu liste, Türkiye'nin tarımsal çeşitliliğini ve ürün kalitesini uluslararası alanda bir kez daha görünür kıldı. Özellikle coğrafi işaretli ürünlerin dünya çapında değer görmesi, yerel üretimin önemini artırıyor.