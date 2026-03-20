Dünyanın en iyi 18 baklavası: Zirvede Türk tatlıları var

Dünyanın en iyi 18 baklavası: Zirvede Türk tatlıları var

Giriş Tarihi: 20 Mart 2026 14:51 ahaber.com.tr Haber Merkezi

Dünya gastronomi otoritelerinden TasteAtlas, en iyi baklava çeşitlerini sıraladı. 18 basamaklı listede Türkiye'den 9 farklı lezzet yer alırken, zirve tamamen Türk tatlılarına kaldı. Fıstıklı sarma ve Gaziantep baklavası başta olmak üzere birçok klasik lezzet, uluslararası arenada rakiplerini geride bıraktı.

TasteAtlas tarafından açıklanan güncel sıralamaya göre dünyanın en iyi baklava çeşitleri belli oldu. Listenin büyük bölümünü Türk mutfağı domine etti. İlk sıralarda Türkiye'ye ait geleneksel tatlı çeşitleri yer aldı. İşte listede yer alan tatlı çeşitleri…

TÜRKİYE LİSTEYE DAMGA VURDU Uluslararası gastronomi platformu tarafından yayımlanan listede toplam 18 baklava çeşidi yer aldı. Türkiye ise 9 farklı tatlıyla listenin yarısını oluşturarak açık ara öne çıktı. Bu tablo, Türk mutfağının tatlı kategorisindeki küresel gücünü bir kez daha ortaya koydu.

ZİRVEDE FISTIKLI SARMA VE GAZİANTEP BAKLAVASI VAR Listenin ilk sırasında fıstıklı sarma yer aldı. Yoğun Antep fıstığı içeriği ve ince yufka katmanlarıyla hazırlanan bu özel tatlı, hem görünüm hem de lezzet açısından en yüksek puanı aldı.

İkinci sırada ise Gaziantep baklavası bulunuyor. Osmanlı saray mutfağından günümüze uzanan bu köklü lezzet, yoğun fıstığı ve incelikli yapım süreciyle öne çıkıyor.