Dünyanın en iyi 18 baklavası: Zirvede Türk tatlıları var

ahaber.com.tr Haber Merkezi

Dünya gastronomi otoritelerinden TasteAtlas, en iyi baklava çeşitlerini sıraladı. 18 basamaklı listede Türkiye'den 9 farklı lezzet yer alırken, zirve tamamen Türk tatlılarına kaldı. Fıstıklı sarma ve Gaziantep baklavası başta olmak üzere birçok klasik lezzet, uluslararası arenada rakiplerini geride bıraktı.

Dünyanın en iyi 18 baklavası: Zirvede Türk tatlıları var 1

TasteAtlas tarafından açıklanan güncel sıralamaya göre dünyanın en iyi baklava çeşitleri belli oldu. Listenin büyük bölümünü Türk mutfağı domine etti. İlk sıralarda Türkiye'ye ait geleneksel tatlı çeşitleri yer aldı. İşte listede yer alan tatlı çeşitleri…

Dünyanın en iyi 18 baklavası: Zirvede Türk tatlıları var 2

TÜRKİYE LİSTEYE DAMGA VURDU

Uluslararası gastronomi platformu tarafından yayımlanan listede toplam 18 baklava çeşidi yer aldı. Türkiye ise 9 farklı tatlıyla listenin yarısını oluşturarak açık ara öne çıktı. Bu tablo, Türk mutfağının tatlı kategorisindeki küresel gücünü bir kez daha ortaya koydu.

Dünyanın en iyi 18 baklavası: Zirvede Türk tatlıları var 3

ZİRVEDE FISTIKLI SARMA VE GAZİANTEP BAKLAVASI VAR

Listenin ilk sırasında fıstıklı sarma yer aldı. Yoğun Antep fıstığı içeriği ve ince yufka katmanlarıyla hazırlanan bu özel tatlı, hem görünüm hem de lezzet açısından en yüksek puanı aldı.

Dünyanın en iyi 18 baklavası: Zirvede Türk tatlıları var 4

İkinci sırada ise Gaziantep baklavası bulunuyor. Osmanlı saray mutfağından günümüze uzanan bu köklü lezzet, yoğun fıstığı ve incelikli yapım süreciyle öne çıkıyor.

Dünyanın en iyi 18 baklavası: Zirvede Türk tatlıları var 5

KLASİK TÜRK TATLILARI ÜST SIRALARI PAYLAŞTI

Listede yalnızca klasik baklava değil, farklı tekniklerle hazırlanan çeşitler de dikkat çekti. Şöbiyet, burma kadayıf ve bülbül yuvası gibi geleneksel tatlılar üst sıralarda yer aldı.

Dünyanın en iyi 18 baklavası: Zirvede Türk tatlıları var 6

Kaymak dolgulu yapısıyla öne çıkan şöbiyet ve ince işçiliğiyle bilinen burma kadayıf, yüksek puan alan diğer Türk tatlıları arasında gösterildi.

Dünyanın en iyi 18 baklavası: Zirvede Türk tatlıları var 7

BÖLGESEL LEZZETLER DE LİSTEYE GİRDİ

Türkiye'nin farklı bölgelerine özgü tatlılar da listede kendine yer buldu. Kestaneli baklava, güllaç ve sütlü nuriye gibi alternatif tarifler, baklavanın zengin çeşitliliğini ortaya koydu.

Dünyanın en iyi 18 baklavası: Zirvede Türk tatlıları var 8

DÜNYA LİSTESİNDE TÜRKİYE AÇIK ARA ÖNDE

Listede Lübnan, Suriye, Bosna Hersek ve Libya gibi ülkelerden baklava çeşitleri de yer aldı. Ancak ilk sıraların büyük bölümünü Türk tatlılarının oluşturması, Türkiye'nin bu alandaki liderliğini net şekilde ortaya koydu.

Dünyanın en iyi 18 baklavası: Zirvede Türk tatlıları var 9

DÜNYANIN EN İYİ 18 BAKLAVA ÇEŞİDİ

SıraBaklava ÇeşidiÜlke / BölgePuan
1Fıstıklı sarmaTürkiye4.4
2Gaziantep baklavasıTürkiye (Gaziantep)4.4
3ŞöbiyetTürkiye4.1
4Burma kadayıfTürkiye4.1
5Bülbül yuvasıTürkiye4.0
6Kestaneli baklavaTürkiye (Marmara)4.0
7AsabiLübnan3.9
8BallouriehSuriye (Halep)3.8
9RužiceBosna Hersek3.8
10GüllaçTürkiye3.8
11Sütlü nuriyeTürkiye3.7
12FaysaliehLübnan3.7
13BasmaLübnan3.7
14Bukaj baklavaLübnan3.6
15AsawerLübnan3.6
16Vişneli baklavaTürkiye3.5
17Taj al malekSuriye3.4
18Bakalawa bil jibnaLibya
