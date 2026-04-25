Dünyanın en gizemli yanardağı: Bilim insanları yıllar süren sırrı çözdü

Etna Dağı için yapılan yeni araştırma, yarım milyon yıllık bu dev volkanın alışılmışın dışında bir magma sistemiyle beslendiğini ortaya koydu. Avrupa'nın en aktif yanardağının sırrı, yüzeyin 80 kilometre altında sıkışmış alkali magma rezervlerinde saklı olabilir.

İtalya'nın Sicilya Adası'nda bulunan Etna Dağı ile ilgili yeni bir bilimsel çalışma, volkanın bugüne kadar tam olarak açıklanamayan davranışlarına ışık tuttu. Araştırma, Etna'nın klasik volkan modellerinden farklı bir şekilde beslendiğini ortaya koyarken bu durumun hem bilimsel hem de bölgesel riskler açısından önemli sonuçlar doğurduğunu gösteriyor.

ALIŞILMIŞIN DIŞINDA BİR VOLKAN Etna'nın en dikkat çekici yönlerinden biri, ürettiği lavın kimyasal yapısı. Çoğu stratovolkanın aksine bu yanardağ alkali lav üretimiyle biliniyor. Üstelik bu üretim, teorik olarak mümkün olandan daha hızlı ve yoğun gerçekleşiyor. Bu durum, bilim dünyasında uzun yıllardır yanıt aranan bir soruyu gündemde tutuyor. Bilinen jeolojik süreçler, Etna'nın bu kadar fazla alkali magmayı nasıl ürettiğini tam olarak açıklayamıyor.

YENİ ARAŞTIRMA NE ORTAYA KOYDU? Son yapılan çalışma, bu gizeme önemli bir açıklama getiriyor. Araştırmaya göre Etna, klasik volkanlardan farklı bir mekanizma ile besleniyor. Öne çıkan bulgular şu şekilde: Magma kaynağı yüzeyin yaklaşık 80 kilometre altında bulunuyor.

bulunuyor. Üst manto ile tektonik plakalar arasında sıkışmış magma kullanılıyor.

Magma, çatlaklardan yukarı doğru itilerek yüzeye ulaşıyor. Bu sistem, genellikle küçük denizaltı volkanlarında görülen nadir bir yapıya benziyor

"PETİT-SPOT" MEKANİZMASI İHTİMALİ Bilim insanları, Etna'nın "petit-spot" olarak adlandırılan bir volkan türüne benzeyebileceğini değerlendiriyor. Bu türde magma, mantodaki ceplerden yüzeye doğru itilerek çıkıyor. Ancak Etna'yı farklı kılan önemli bir detay bulunuyor. Petit-spot volkanlar genellikle küçük yapılar oluştururken, Etna oldukça büyük ve karmaşık bir sistem sergiliyor. Lozan Üniversitesi'nden jeolog Sébastien Pilet, bu durumun beklenmedik olduğunu ve daha önce yalnızca küçük ölçekli volkanlarda gözlemlendiğini ifade ediyor.

KLASİK VOLKAN OLUŞUM SÜREÇLERİNDEN AYRILIYOR Genel olarak volkanlar üç temel süreçle oluşur: Levhaların ayrılmasıyla magma yükselir.

Bir levhanın diğerinin altına dalmasıyla erime artar.

Sıcak noktalar sayesinde derin mantodan malzeme yükselir. Etna ise bu üç modelden hiçbirine tam olarak uymuyor. Dalma-batma bölgesinde yer almasına rağmen, lav bileşimi sıcak nokta volkanlarını andırıyor.

LAV BİLEŞİMİ NEDEN SABİT KALIYOR? Araştırmacılar, son 500 bin yıl boyunca oluşan lavların kimyasal yapısını inceledi. Sonuçlar, Etna'nın lav bileşiminin büyük ölçüde sabit kaldığını gösterdi. Bu durum, volkanın sürekli yeni magma üretmek yerine, mevcut magma rezervlerinden beslendiğini ortaya koyuyor. Etna'nın aktif yapısı, çevresindeki yerleşim alanları için önemli bir risk anlamına geliyor. Volkan, Catania ve Messina gibi yoğun nüfuslu şehirlerin yakınında bulunuyor. Bu nedenle volkanın davranışlarını anlamak, olası tehlikeleri önceden öngörmek açısından büyük önem taşıyor.