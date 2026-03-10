30 yaşına kadar fark etmedi! İşte dünyanın en çok dişine sahip insanı

Çoğu insan yetişkinliğe ulaştığında ağzında en fazla 32 diş bulunur. Ancak bazı kişilerde bu sayı beklenenden çok daha fazla olabilir. Malezya'da yaşayan Prathab Muniandy'nin yaşadığı durum da bunun dikkat çekici bir örneği oldu.

O dönemde 39 yaşında olan Prathab Muniandy, bir akşam ailesiyle yemek yerken dişlerinde farklılık olduğunu fark etti. Bunun üzerine ailesiyle birlikte dişlerini saymaya başladı. İlk sayımda ağzında 38 diş olduğu ortaya çıktı. Daha sonra çekilen röntgen görüntüleri ise henüz çıkmamış dört diş daha olduğunu gösterdi. Böylece Muniandy'nin toplam diş sayısının 42 olduğu anlaşıldı.

🏆 GUİNNESS DÜNYA REKORU SAHİBİ OLDU

Bugün 42 yaşında olan ve bir çocuk babası olan Prathab Muniandy, bu sıra dışı durum sayesinde Guinness Dünya Rekorları'na girmeyi başardı. Muniandy, Guinness Dünya Rekorları'na yaptığı açıklamada dişlerinin çoğunun düzgün çıktığını ve herhangi bir sağlık sorunu yaşamadığını söyledi.

Muniandy, "Dünyada en çok dişe sahip olma rekorunu elimde tuttuğumu bilmek inanılmaz ve oldukça özel bir duygu." sözleriyle yaşadığı şaşkınlığı dile getirdi.