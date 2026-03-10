CANLI YAYIN
30 yaşına kadar fark etmedi! İşte dünyanın en çok dişine sahip insanı

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Bir akşam yemeğinde dişlerini sayan Prathab Muniandy, beklenmedik bir gerçekle karşılaştı. Normalde yetişkinlerde 32 diş bulunurken Muniandy'de toplam 42 diş olduğu ortaya çıktı. Uzmanlara göre "hiperdonti" adı verilen bu durum, nüfusun küçük bir bölümünde görülüyor.

Çoğu insan yetişkinliğe ulaştığında ağzında en fazla 32 diş bulunur. Ancak bazı kişilerde bu sayı beklenenden çok daha fazla olabilir. Malezya'da yaşayan Prathab Muniandy'nin yaşadığı durum da bunun dikkat çekici bir örneği oldu.

🦷 DİŞLERİNİ SAYINCA GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

O dönemde 39 yaşında olan Prathab Muniandy, bir akşam ailesiyle yemek yerken dişlerinde farklılık olduğunu fark etti. Bunun üzerine ailesiyle birlikte dişlerini saymaya başladı. İlk sayımda ağzında 38 diş olduğu ortaya çıktı. Daha sonra çekilen röntgen görüntüleri ise henüz çıkmamış dört diş daha olduğunu gösterdi. Böylece Muniandy'nin toplam diş sayısının 42 olduğu anlaşıldı.

🏆 GUİNNESS DÜNYA REKORU SAHİBİ OLDU

Bugün 42 yaşında olan ve bir çocuk babası olan Prathab Muniandy, bu sıra dışı durum sayesinde Guinness Dünya Rekorları'na girmeyi başardı. Muniandy, Guinness Dünya Rekorları'na yaptığı açıklamada dişlerinin çoğunun düzgün çıktığını ve herhangi bir sağlık sorunu yaşamadığını söyledi.

Muniandy, "Dünyada en çok dişe sahip olma rekorunu elimde tuttuğumu bilmek inanılmaz ve oldukça özel bir duygu." sözleriyle yaşadığı şaşkınlığı dile getirdi.

🔬 HİPERDONTİ NEDİR?

Uzmanlara göre normalden fazla dişe sahip olma durumu tıp dilinde "hiperdonti" olarak adlandırılıyor. Bu durum toplumda oldukça nadir görülüyor. Araştırmalara göre hiperdonti, insanların yaklaşık yüzde 0,1 ile yüzde 3,8'inde ortaya çıkabiliyor.

Diş hekimi Ollie Jupes'e göre bu durumun en yaygın nedeni genetik faktörler. Bunun dışında dişlerin oluşumunu sağlayan hücrelerin gelişim sürecinde yaşanan bazı değişiklikler de fazla diş oluşumuna yol açabiliyor.

⚠️ FAZLA DİŞLER SORUN YARATIR MI?

Uzmanlara göre fazla dişler her zaman sağlık sorunu anlamına gelmez. Eğer dişler düzgün çıkmışsa ve ağız yapısını etkilemiyorsa genellikle tedavi gerektirmez. Ancak bazı durumlarda fazla dişler şu problemlere yol açabilir:

Dişlerin temizlenmesini zorlaştırabilir

Çürük ve diş eti hastalığı riskini artırabilir

Çene kapanışını bozabilir

Çene fonksiyonlarında sorunlara neden olabilir

Bu nedenle diş hekimleri fazla dişlerin düzenli olarak kontrol edilmesini öneriyor.

👧 81 DİŞLİ ÇOCUK VAKASI DA VAR

Muniandy'nin rekoru dikkat çekici olsa da tıp literatüründe çok daha sıra dışı vakalar da bulunuyor. 2011 yılında yayımlanan bir vaka raporunda, 11 yaşındaki bir kız çocuğunda toplam 81 diş bulunduğu tespit edildi. Bu sayı oldukça nadir görülen bir durum olarak kayıtlara geçti. Çocuğun ağzında 18 süt dişi, 32 kalıcı diş ve 31 adet fazla diş bulunduğu belirtildi. Uzmanlar bu durumun genetik bir bozukluktan kaynaklandığını ifade etti.

