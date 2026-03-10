30 yaşına kadar fark etmedi! İşte dünyanın en çok dişine sahip insanı
Bir akşam yemeğinde dişlerini sayan Prathab Muniandy, beklenmedik bir gerçekle karşılaştı. Normalde yetişkinlerde 32 diş bulunurken Muniandy'de toplam 42 diş olduğu ortaya çıktı. Uzmanlara göre "hiperdonti" adı verilen bu durum, nüfusun küçük bir bölümünde görülüyor.
Çoğu insan yetişkinliğe ulaştığında ağzında en fazla 32 diş bulunur. Ancak bazı kişilerde bu sayı beklenenden çok daha fazla olabilir. Malezya'da yaşayan Prathab Muniandy'nin yaşadığı durum da bunun dikkat çekici bir örneği oldu.
🦷 DİŞLERİNİ SAYINCA GERÇEK ORTAYA ÇIKTI
O dönemde 39 yaşında olan Prathab Muniandy, bir akşam ailesiyle yemek yerken dişlerinde farklılık olduğunu fark etti. Bunun üzerine ailesiyle birlikte dişlerini saymaya başladı. İlk sayımda ağzında 38 diş olduğu ortaya çıktı. Daha sonra çekilen röntgen görüntüleri ise henüz çıkmamış dört diş daha olduğunu gösterdi. Böylece Muniandy'nin toplam diş sayısının 42 olduğu anlaşıldı.
🏆 GUİNNESS DÜNYA REKORU SAHİBİ OLDU
Bugün 42 yaşında olan ve bir çocuk babası olan Prathab Muniandy, bu sıra dışı durum sayesinde Guinness Dünya Rekorları'na girmeyi başardı. Muniandy, Guinness Dünya Rekorları'na yaptığı açıklamada dişlerinin çoğunun düzgün çıktığını ve herhangi bir sağlık sorunu yaşamadığını söyledi.
Muniandy, "Dünyada en çok dişe sahip olma rekorunu elimde tuttuğumu bilmek inanılmaz ve oldukça özel bir duygu." sözleriyle yaşadığı şaşkınlığı dile getirdi.
🔬 HİPERDONTİ NEDİR?
Uzmanlara göre normalden fazla dişe sahip olma durumu tıp dilinde "hiperdonti" olarak adlandırılıyor. Bu durum toplumda oldukça nadir görülüyor. Araştırmalara göre hiperdonti, insanların yaklaşık yüzde 0,1 ile yüzde 3,8'inde ortaya çıkabiliyor.
Diş hekimi Ollie Jupes'e göre bu durumun en yaygın nedeni genetik faktörler. Bunun dışında dişlerin oluşumunu sağlayan hücrelerin gelişim sürecinde yaşanan bazı değişiklikler de fazla diş oluşumuna yol açabiliyor.