Dünyada en çok telefon kullanan ülkeler açıklandı! Çin ilk sırada Türkiye ise…

Dünya genelinde 8 milyardan fazla akıllı telefon bulunuyor. 5,28 milyar aktif kullanıcıya rağmen toplam cihaz sayısı insan sayısını aşmış durumda. ElectroIQ raporlarına göre Çin kullanıcı sayısında zirvede yer alırken Türkiye 19. sırada karşımıza çıkyor.

Akıllı telefonlar artık sadece bir iletişim aracı değil, günlük yaşamın merkezinde yer alan kişisel birer dijital merkez haline geldi. Alışverişten bankacılığa, eğitimden sağlığa kadar birçok alanda kullanılan bu cihazların sayısı dünya nüfusunu geride bırakmış durumda.

CİHAZ SAYISI İNSAN SAYISINDAN FAZLA Son veriler, dünya genelinde 8 milyardan fazla akıllı telefon bulunduğunu ortaya koyuyor. Buna karşılık aktif kullanıcı sayısı yaklaşık 5,28 milyar. Aradaki fark dikkat çekici: Birçok kişi birden fazla telefona sahip.

ABD'DE NEREDEYSE HERKESİN CEBİNDE ABD'de 2025 sonu itibarıyla 317 milyondan fazla akıllı telefon kullanıcısı bulunuyor. Araştırmalar, Amerikalıların yüzde 98'inin en az bir cep telefonuna sahip olduğunu gösteriyor. 18–29 yaş: %97

HERKES İÇİN ERİŞİLEBİLİR DEĞİL Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre küresel nüfusun yüzde 8'inden fazlası hala elektriğe erişemiyor. Bu durum, akıllı telefon ulaşımının bazı bölgelerde sınırlı kalmasının temel nedenlerinden biri olarak gösteriliyor.