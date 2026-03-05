Dünyada en büyük petrol rezervine sahip 10 ülke: İran kaçıncı sırada?

PETROL REZERVİ İLE İLGİLİ SIK SORULAN SORULAR

Dünyada en fazla petrol rezervine sahip ülke hangisi?

Güncel verilere göre dünyada en fazla petrol rezervi yaklaşık 303 milyar varil ile Venezuela'da bulunuyor.

Küresel petrol rezervi ne kadar?

Uluslararası enerji verilerine göre dünyada toplam kanıtlanmış petrol rezervi yaklaşık 1,5 trilyon varil seviyesinde bulunuyor.

Petrol rezervlerinin büyük bölümü hangi bölgede bulunuyor?

Küresel petrol rezervlerinin önemli bölümü Orta Doğu'da yer alan Körfez ülkelerinde yoğunlaşmış durumda.