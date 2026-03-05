CANLI YAYIN
Dünyada en büyük petrol rezervine sahip 10 ülke: İran kaçıncı sırada?

ahaber.com.tr Haber Merkezi

Dünyada kanıtlanmış petrol rezervlerinin önemli bölümü sınırlı sayıdaki ülkede yoğunlaşıyor. En büyük rezerv Venezuela'da bulunurken, Suudi Arabistan ve İran ilk üçte yer alıyor.

Küresel enerji dengesi açısından kritik öneme sahip petrol rezervleri, dünya ekonomisinin yönünü belirleyen başlıca kaynaklar arasında. Dünyada toplam kanıtlanmış petrol rezervi yaklaşık 1,5 trilyon varil seviyesinde bulunuyor. Bu rezervlerin büyük bölümü Orta Doğu ve Amerika kıtasındaki ülkelerde yoğunlaşıyor.

İRAN, KÜRESEL PETROL REZERVLERİNDE İLK ÜÇTE

Dünya genelinde kanıtlanmış petrol rezervleri belirli ülkelerde yoğunlaşmaktadır. AA'ya göre yaklaşık 303 milyar varil rezervle Venezuela ilk sırada yer alırken, 267 milyar varil rezervle Suudi Arabistan ikinci sırada bulunuyor.

208 milyar varil civarındaki rezerviyle İran ise dünyada en fazla petrol rezervine sahip üçüncü ülke konumunda. Orta Doğu ülkeleri, petrol üretimi ve ihracatında stratejik rol oynuyor

KÖRFEZ ÜLKELERİNDE KRİTİK HAT: HÜRMÜZ BOĞAZI

Körfez bölgesinde yer alan Suudi Arabistan, İran, Irak, Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkeler petrol ihracatının büyük bölümünü Basra Körfezi'nin çıkışındaki Hürmüz Boğazı üzerinden gerçekleştiriyor. Bu boğaz küresel petrol ticaretinin en kritik geçiş noktalarından biri.

EN FAZLA PETROL REZERVİNE SAHİP 10 ÜLKE

SıraÜlkePetrol Rezervi (Milyar Varil)
1Venezuela303,2
2Suudi Arabistan267,2
3İran208,6
4Kanada171
5Irak145
6Birleşik Arap Emirlikleri113
7Kuveyt101,5
8Rusya80
9ABD45
10Libya48,4
Venezuela: 303,2 milyar varil

Suudi Arabistan: 267,2 milyar varil

İran: 208,6 milyar varil

Kanada: 171 milyar varil

Irak: 145 milyar varil

Birleşik Arap Emirlikleri: 113 milyar varil

Kuveyt: 101,5 milyar varil

Rusya: 80 milyar varil

ABD: 45 milyar varil

Libya: 48,4 milyar varil

PETROL REZERVİ İLE İLGİLİ SIK SORULAN SORULAR

Dünyada en fazla petrol rezervine sahip ülke hangisi?
Güncel verilere göre dünyada en fazla petrol rezervi yaklaşık 303 milyar varil ile Venezuela'da bulunuyor.

Küresel petrol rezervi ne kadar?
Uluslararası enerji verilerine göre dünyada toplam kanıtlanmış petrol rezervi yaklaşık 1,5 trilyon varil seviyesinde bulunuyor.

Petrol rezervlerinin büyük bölümü hangi bölgede bulunuyor?
Küresel petrol rezervlerinin önemli bölümü Orta Doğu'da yer alan Körfez ülkelerinde yoğunlaşmış durumda.

