Dünyada en büyük petrol rezervine sahip 10 ülke: İran kaçıncı sırada?
Dünyada kanıtlanmış petrol rezervlerinin önemli bölümü sınırlı sayıdaki ülkede yoğunlaşıyor. En büyük rezerv Venezuela'da bulunurken, Suudi Arabistan ve İran ilk üçte yer alıyor.
Küresel enerji dengesi açısından kritik öneme sahip petrol rezervleri, dünya ekonomisinin yönünü belirleyen başlıca kaynaklar arasında. Dünyada toplam kanıtlanmış petrol rezervi yaklaşık 1,5 trilyon varil seviyesinde bulunuyor. Bu rezervlerin büyük bölümü Orta Doğu ve Amerika kıtasındaki ülkelerde yoğunlaşıyor.
İRAN, KÜRESEL PETROL REZERVLERİNDE İLK ÜÇTE
Dünya genelinde kanıtlanmış petrol rezervleri belirli ülkelerde yoğunlaşmaktadır. AA'ya göre yaklaşık 303 milyar varil rezervle Venezuela ilk sırada yer alırken, 267 milyar varil rezervle Suudi Arabistan ikinci sırada bulunuyor.
208 milyar varil civarındaki rezerviyle İran ise dünyada en fazla petrol rezervine sahip üçüncü ülke konumunda. Orta Doğu ülkeleri, petrol üretimi ve ihracatında stratejik rol oynuyor
KÖRFEZ ÜLKELERİNDE KRİTİK HAT: HÜRMÜZ BOĞAZI
Körfez bölgesinde yer alan Suudi Arabistan, İran, Irak, Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkeler petrol ihracatının büyük bölümünü Basra Körfezi'nin çıkışındaki Hürmüz Boğazı üzerinden gerçekleştiriyor. Bu boğaz küresel petrol ticaretinin en kritik geçiş noktalarından biri.
EN FAZLA PETROL REZERVİNE SAHİP 10 ÜLKE
|Sıra
|Ülke
|Petrol Rezervi (Milyar Varil)
|1
|Venezuela
|303,2
|2
|Suudi Arabistan
|267,2
|3
|İran
|208,6
|4
|Kanada
|171
|5
|Irak
|145
|6
|Birleşik Arap Emirlikleri
|113
|7
|Kuveyt
|101,5
|8
|Rusya
|80
|9
|ABD
|45
|10
|Libya
|48,4