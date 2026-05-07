CANLI YAYIN
En Yeniler Gündem Yaşam Dünya Ekonomi Magazin Spor Otomobil Teknoloji

Dünyaca ünlü isimlerin gözdesi Türkiye! "Ailem Göcek’e kaçtı"

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Türkiye dünya yıldızların da cazibe merkezi haline geldi. Aaron Taylor-Johnson'dan Felipe Melo'ya kadar pek çok isim Türkiye hayranlığını dile getirirken; ünlü oyuncu Taylor-Johnson'ın ailesiyle ilgili yaptığı 'Türkiye' itirafı magazin gündemine bomba gibi düştü.

Dünyaca ünlü isimlerin gözdesi Türkiye! "Ailem Göcek’e kaçtı" 1

Son dönemde sanat, spor ve sinema dünyasının dev isimleri rotayı Türkiye'ye kırdı. Hollywood yıldızlarından Formula 1 pilotlarına kadar pek çok ünlü isim, Türkiye'nin doğal güzelliklerine, mutfağına ve misafirperverliğine olan hayranlıklarını dile getiriyor.

Dünyaca ünlü isimlerin gözdesi Türkiye! "Ailem Göcek’e kaçtı" 2

"AİLEM TÜRKİYE'YE KAÇTI"

Hollywood'un aranan yüzlerinden Aaron Taylor-Johnson, Türkiye'ye olan bağını çarpıcı bir itirafla paylaştı. Ailesinin artık Bodrum ve Göcek'te yaşadığını açıklayan İngiliz oyuncu, bir röportajında "Türkiye'de olmayı seviyorum. Ailem Bodrum ve Göcek'e kaçtı. Orada yaşıyorlar. Ben de güney sahilini gezdim çok güzeldi. İstanbul ise harika. Hamam ve çarşı gezmeye bayılıyorum. Fuze adlı filmimin bir bölümünü de İstanbul'da çekmiştik" dedi.

Dünyaca ünlü isimlerin gözdesi Türkiye! "Ailem Göcek’e kaçtı" 3

PİSTLERDEN İSTANBUL SOKAKLARINA: YUKİ TSUNODA

Formula 1'in 5 yıl aradan sonra yeniden İstanbul'a dönecek olması, Japon pilot Yuki Tsunoda'yı da heyecanlandırdı. Anlaşma töreni için şehre gelen Tsunoda, 2021'deki ziyaretinde yapamadığı her şeyin acısını çıkardığını söyledi.

Dünyaca ünlü isimlerin gözdesi Türkiye! "Ailem Göcek’e kaçtı" 4

Genç pilot, "Bu kez hem şehri gezdim hem de harika yemekler yedim" sözleriyle Türk mutfağına geçer not verdi.

Dünyaca ünlü isimlerin gözdesi Türkiye! "Ailem Göcek’e kaçtı" 5

EMMY ÖDÜLLÜ YÖNETMEN TUZ GÖLÜ'NDE ŞİFA ARADI

Amerikalı yönetmen Travis Fox ve eşi Michelle Fox, Aksaray'ın Eskil ilçesinde ağırlandı. Belediye Başkanı Mustafa Zavlak'ın davetiyle Tuz Gölü'ne giden çift, bembeyaz manzara karşısında büyülenirken, gölün ekosisteminden ve şifa özelliklerinden etkilendiklerini dile getirdi. Fox, yerel lezzetlere olan hayranlığını da gizlemedi.

Dünyaca ünlü isimlerin gözdesi Türkiye! "Ailem Göcek’e kaçtı" 6

KAPADOKYA'DA BİR DÖNÜM NOKTASI: FELİPE MELO VE EŞİ

Galatasaray'ın efsane ismi Felipe Melo, "ikinci evim" dediği Türkiye'ye bu kez eşi Roberta Nagel ile romantik bir seyahat için geldi. Ancak bu gezi, Nagel için sadece bir tatil değil, bir kişisel gelişim yolculuğuna dönüştü.

Şiddetli bir yükseklik korkusu olan Roberta Nagel, eşinin desteğiyle Kapadokya'da balona binmeyi kabul etti.

Dünyaca ünlü isimlerin gözdesi Türkiye! "Ailem Göcek’e kaçtı" 7

Gökyüzünde korkusunu yenen Nagel, yaşadığı deneyimi şu sözlerle özetledi:

"Korku her zaman sizi küçük tutmaya çalışır. Ama gerçek inanç onu alt etmenizi sağlar! Kapadokya'da, sıcak hava balonunun içinde, en büyük korkularımdan biri olan yükseklikle yüzleştim. Ve bu sadece yolculukla ilgili değildi, aynı zamanda bir karar verme meselesiydi. Çünkü bir noktada şunu anlıyorsunuz: Ya gerçekle yüzleşirsiniz ya da hissettiklerinizle sınırlı bir şekilde yaşamaya devam edersiniz.

Dünyaca ünlü isimlerin gözdesi Türkiye! "Ailem Göcek’e kaçtı" 8

Cesaret, korkunun yokluğu değil, ona boyun eğmemeyi seçmektir. Korku, oraya ulaşamayacağınıza sizi ikna etmeye çalışacaktır. Sizi felç etmeye çalışan hiçbir şeyle pazarlık etmeyin! Bugün bir yüksekliği aştım. Ama en önemlisi, yapamayacağımı düşündüğüm bir benliğimi alt ettim. Siz de geri çekilmeyin ve ileriye adım atmayı tercih edin."

Dünyaca ünlü isimlerin gözdesi Türkiye! "Ailem Göcek’e kaçtı" 9

Türkiye; doğası, tarihi ve sıcaklığıyla dünya yıldızlarını kendine çekmeye ve onlara unutulmaz hikayeler yazdırmaya devam ediyor.

Mobil uygulamalarımızı indirin