Dünyaca ünlü isimlerin gözdesi Türkiye! "Ailem Göcek’e kaçtı"
Türkiye dünya yıldızların da cazibe merkezi haline geldi. Aaron Taylor-Johnson'dan Felipe Melo'ya kadar pek çok isim Türkiye hayranlığını dile getirirken; ünlü oyuncu Taylor-Johnson'ın ailesiyle ilgili yaptığı 'Türkiye' itirafı magazin gündemine bomba gibi düştü.
Son dönemde sanat, spor ve sinema dünyasının dev isimleri rotayı Türkiye'ye kırdı. Hollywood yıldızlarından Formula 1 pilotlarına kadar pek çok ünlü isim, Türkiye'nin doğal güzelliklerine, mutfağına ve misafirperverliğine olan hayranlıklarını dile getiriyor.
"AİLEM TÜRKİYE'YE KAÇTI"
Hollywood'un aranan yüzlerinden Aaron Taylor-Johnson, Türkiye'ye olan bağını çarpıcı bir itirafla paylaştı. Ailesinin artık Bodrum ve Göcek'te yaşadığını açıklayan İngiliz oyuncu, bir röportajında "Türkiye'de olmayı seviyorum. Ailem Bodrum ve Göcek'e kaçtı. Orada yaşıyorlar. Ben de güney sahilini gezdim çok güzeldi. İstanbul ise harika. Hamam ve çarşı gezmeye bayılıyorum. Fuze adlı filmimin bir bölümünü de İstanbul'da çekmiştik" dedi.
PİSTLERDEN İSTANBUL SOKAKLARINA: YUKİ TSUNODA
Formula 1'in 5 yıl aradan sonra yeniden İstanbul'a dönecek olması, Japon pilot Yuki Tsunoda'yı da heyecanlandırdı. Anlaşma töreni için şehre gelen Tsunoda, 2021'deki ziyaretinde yapamadığı her şeyin acısını çıkardığını söyledi.
Genç pilot, "Bu kez hem şehri gezdim hem de harika yemekler yedim" sözleriyle Türk mutfağına geçer not verdi.
EMMY ÖDÜLLÜ YÖNETMEN TUZ GÖLÜ'NDE ŞİFA ARADI
Amerikalı yönetmen Travis Fox ve eşi Michelle Fox, Aksaray'ın Eskil ilçesinde ağırlandı. Belediye Başkanı Mustafa Zavlak'ın davetiyle Tuz Gölü'ne giden çift, bembeyaz manzara karşısında büyülenirken, gölün ekosisteminden ve şifa özelliklerinden etkilendiklerini dile getirdi. Fox, yerel lezzetlere olan hayranlığını da gizlemedi.