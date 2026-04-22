Dünya nüfusunun yüzde 30’u için uyarı: Sıcaklık 2100 yılına kadar 5 kat artacak

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Yeni bir araştırma, mevcut emisyon gidişatı sürerse yüzyıl sonuna kadar yaklaşık 2,6 milyar insanın aynı anda hem aşırı sıcak hem de kuraklık yaşayabileceğini ortaya koyuyor. Bu risk, bazı bölgelerde bugüne kıyasla beş kat artarak gıda, su ve sağlık krizlerini tetikleyebilir.

Dünya hızla ısınırken, artık yalnızca tek tek afetler değil, aynı anda yaşanan aşırı hava olayları da bilim insanlarının odağında. Almanya'daki Alfred Wegener Enstitüsü ve Çin'deki Çin Okyanus Üniversitesi araştırmacılarının yürüttüğü yeni çalışma, sıcak hava dalgaları ile kuraklığın birlikte görülme ihtimalinin ciddi biçimde artacağını ortaya koyuyor.

AYNI ANDA GELEN İKİ TEHLİKE

Almanya ve Çin'den araştırmacılar, "bileşik sıcak-kuraklık uç noktaları" olarak adlandırılan olayları inceledi. Bu durum, bir bölgede hem aşırı sıcakların hem de ciddi kuraklığın aynı anda yaşanması anlamına geliyor. Çalışmada yer alan iklim bilimci Di Cai, bu iki etkinin birbirini güçlendirdiğini vurguluyor. Bu iki olay birleştiğinde etkiler katlanıyor:

  • Sıcağa bağlı ölümler artıyor
  • Orman yangını riski yükseliyor
  • Tarımsal üretim düşüyor
2100'E DOĞRU ÇARPICI TAHMİNLER

Araştırma, sekiz farklı iklim modeline dayanan 152 simülasyonu analiz etti. Sonuçlar oldukça net:

Gösterge Tahmin
Küresel sıcaklık artışı +2,7°C
Etkilenecek nüfus %28 (≈2,6 milyar kişi)
Olay sıklığı artışı 2,4 kat
En uzun olay süresi 3 kat daha uzun

Bu, özellikle 2090'lara gelindiğinde riskin ciddi biçimde büyüyeceğini gösteriyor.

EN ÇOK KİMLER ETKİLENECEK?

Araştırmaya göre risk eşit dağılmıyor. En ağır etkiyi:

  • Tropikal bölgeler
  • Düşük gelirli ülkeler
  • Altyapısı zayıf toplumlar

görecek. Bu durum, "iklim adaletsizliği" tartışmasını yeniden gündeme getiriyor. Çünkü en az emisyon üreten ülkeler, en büyük zararı görüyor.

GÜNLÜK HAYATA ETKİSİ NE OLACAK?

Uzmanlara göre bu tablo sadece çevresel değil, doğrudan yaşamı etkileyen bir kriz:

  • Su kaynakları hızla tükenebilir
  • Tarım üretimi düşebilir
  • Açık havada çalışanlar ciddi risk altında kalabilir
