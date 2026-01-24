Düğünlerinde Erik Dalı oynamışlardı! Serdar Orçin’in oyuncu eşiyle ilgili şaşırtıcı gerçek

Güller ve Günahlar dizisinde hayat verdiği Cihan karakterini canlandıran Serdar Orçin, geçtiğimiz yıl Ece Dizdar ile dünyaevine girmişti. Çift, düğünlerini klasik bir ilk dans yerine Erik Dalı havasıyla açarak davetlilere keyifli anlar yaşatmıştı. Ancak Orçin'in oyuncu eşi Ece Dizdar'la ilgili ortaya çıkan detay, sevenlerini bir kez daha şaşırttı.

Prens dizinde "Kurnaz Kalesh" karakteriyle hafızalara kazınan Serdar Orçin, şimdilerde "Güller ve Günahlar" ile sevenlerinin karşısına çıkıyor.

Sevilen oyuncu, 20 Haziran 2025'te 5 yıllık sevgilisi Ece Dizdar ile evlenmişti.

İLK DANSLARI ÇOK KONUŞULDU Ünlü çift, düğünlerinde klasik ilk dans yerine Erik Dalı havasını tercih ederek davetlilere eğlenceli anlar yaşatmış, bu görüntüler uzun süre konuşulmuştu.

Mutlu evlilikleriyle dikkat çeken çift, bu kez Ece Dizdar hakkında ortaya çıkan bir gerçekle gündeme geldi.