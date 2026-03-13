Düğün ne zaman? Burak Yörük'ün sevgilisinden dikkat çeken yanıt

"Taşacak Bu Deniz" dizisinde Oruç karakterini canlandıran Burak Yörük'ün geçtiğimiz haftalarda verdiği müjdeyi, sevgilisi Tuana Yılmaz perçinledi. Ünlü şarkıcı, merakla beklenen düğün tarihi ve hazırlık süreciyle ilgili sessizliğini bozdu.

Başarılı oyuncu Burak Yörük, hem kariyeri hem de özel hayatıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

"YAZIN SİZİ DE DAVET EDECEĞİZ" Tuana Yılmaz ile evlilik kararı almaları hakkında da konuşan geçtiğimiz günlerde açıklamalar yapan Burak Yörük, "İnşallah, çok çabalıyoruz. Yazın sizi de davet edeceğiz. Prosedürlü bir şey planlıyoruz, bakalım. Çok mutluyuz" demişti.

2. Sayfa'da yer alan habere göre; oyuncunun müzisyen sevgilisi Tuana Yılmaz, geçtiğimiz akşam katıldığı bir etkinlikte objektiflere yansıdı.

"BEKLEMEDEYİZ" Muhabirlerin "Düğün ne zaman?" sorularına içtenlikle yanıt veren Yılmaz, sürece dair dikkat çeken bir açıklama yaptı.