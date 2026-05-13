DSÖ’den Türkiye raporu: Her gün farkında olmadan iki katı tüketiyoruz!

Sağlık Bakanlığı verilerine göre Türkiye'de kişi başı günlük tuz tüketimi 10,2 grama ulaştı. Dünya Sağlık Örgütü'nün önerdiği sınır ise 5 gramın altında. Uzmanlar, aşırı tuz kullanımının hipertansiyon, kalp ve böbrek hastalıkları riskini ciddi ölçüde artırdığı uyarısında bulunuyor.

Türkiye'de günlük tuz tüketimi, Dünya Sağlık Örgütü'nün önerdiği seviyenin oldukça üzerinde seyrediyor. Sağlık Bakanlığının "11-17 Mayıs Dünya Tuza Dikkat Haftası" kapsamında paylaştığı veriler, aşırı tuz tüketiminin halk sağlığı açısından ciddi bir risk oluşturmaya devam ettiğini ortaya koydu.

TÜRKİYE'DE TUZ TÜKETİMİ KRİTİK SEVİYEDE Bakanlık verilerine göre Türkiye'de kişi başına düşen günlük tuz tüketimi 10,2 gram olarak hesaplandı. Dünya Sağlık Örgütü ise günlük tüketimin 5 gramın altında tutulmasını öneriyor. Veriler, Türkiye'de tüketimin önerilen miktarın yaklaşık iki katına ulaştığını gösteriyor. Türkiye, günlük tuz tüketimi bakımından dünya ortalamasının altında görünse de sağlık açısından güvenli sınırın hala oldukça üzerinde yer alıyor. Dünya ortalaması 10,8 gram seviyesinde bulunuyor.

AŞIRI TUZ TÜKETİMİ HANGİ HASTALIKLARA YOL AÇIYOR? Uzmanlara göre fazla tuz tüketimi, özellikle yüksek tansiyon riskini artırıyor. Bunun yanında kalp-damar hastalıkları, böbrek rahatsızlıkları ve inme gibi ciddi sağlık sorunlarının gelişme ihtimalini de yükseltiyor. Sağlık Bakanlığı verilerinde, günlük tuz tüketiminin azaltılmasının sağlık üzerindeki olumlu etkilerine de dikkat çekildi. Buna göre: Günde 5 gramın altında tuz tüketimi inme riskini yüzde 23 azaltıyor.

Kalp ve damar hastalıklarının görülme sıklığı yüzde 17 düşüyor.

Kan basıncının dengelenmesine katkı sağlanıyor.

TUZ VÜCUT İÇİN NEDEN GEREKLİ? Uzmanlar, tuzun tamamen zararlı bir madde olmadığını da vurguluyor. Tuz; vücutta sıvı dengesinin korunması, sinir ve kas sisteminin sağlıklı çalışması ile kan basıncının düzenlenmesinde önemli rol oynuyor. Ayrıca antiseptik özelliği sayesinde gıdaların korunmasına yardımcı oluyor. Bu nedenle sofralarda olduğu kadar gıda sanayisinde de yaygın şekilde kullanılıyor. Ancak günlük ihtiyacın aşılması, faydalı etkilerin yerini ciddi sağlık sorunlarına bırakabiliyor.