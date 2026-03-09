DSİ kurası asil-yedek isim listesi: 1389 personel alımı sonuçları nereden öğrenilir?

Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından gerçekleştirilen 1389 personel alımı kapsamında yapılan kura çekiminin ardından adaylar sonuçların açıklanıp açıklanmadığını araştırıyor. Kura sürecinin tamamlanmasıyla birlikte başvuru yapan binlerce kişi, DSİ kura çekimi sonuçları ve isim listesine nasıl ulaşılacağını merak ediyor.

DSİ tarafından yapılan personel alımı kapsamında noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekimi birkaç gün önce tamamlandı. Kura sürecinin ardından adaylar sonuçların açıklanacağı tarihi ve isim listesinin yayımlanacağı platformu yakından takip ediyor.

Yetkililer tarafından paylaşılan bilgilere göre, doğrudan noter kurası ile atanacak adayların listesi ile sınava katılmaya hak kazanan adaylara ilişkin liste 9 Mart 2026 tarihinde DSİ 11. Bölge Müdürlüğünün resmi internet sitesi üzerinden ilan edilecek. Bu kapsamda kura sonuçlarının ve isim listelerinin gün içerisinde erişime açılması bekleniyor.

DSİ KURA SONUÇLARI NEREDEN SORGULANACAK? Kura sonuçları, DSİ 11. Bölge Müdürlüğünün resmi internet sitesi üzerinden yayımlanacak. Adaylar açıklanan listeler aracılığıyla isimlerini kontrol ederek asil veya yedek aday olup olmadıklarını öğrenebilecek. Sonuçların yayımlanmasının ardından adayların özellikle asil–yedek listelerini ve sınava katılmaya hak kazanan isimleri aşağıdaki linke tıklayarak kontrol etmesi gerekiyor. SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN!

DSİ 1389 PERSONEL ALIMI KADRO DAĞILIMI Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak 1389 personel alımının büyük bölümü noter kurası yöntemiyle gerçekleştiriliyor. Buna göre toplam 1305 işçi noter kurası ile belirlenirken, 84 kişi ise yazılı, sözlü ve uygulamalı sınav süreciyle istihdam edilecek.

Noter kurası ile alınacak 1305 personelin branşlara göre dağılımı şöyle: 210 usta yardımcısı

154 aşçı yardımcısı

154 şoför

140 düz işçi

116 bakımcı-yağcı

105 sürveyan

69 sondaj işçisi

66 treyler operatör yardımcısı

64 laborant yardımcısı

59 teknisyen

58 topoğraf

44 bekçi

19 su dağıtım teknisyeni

15 akaryakıtçı

13 hidrolog yardımcısı

7 jeofizik teknisyeni

5 alet operatörü

2 teknik ressam

2 pompaj istasyonu operatörü

1 döşemeci yardımcısı

1 fotoğrafçı

1 kompresör operatörü Öte yandan sınavla yapılacak alımlar kapsamında ise 84 operatör kadrosu için adaylar yazılı, sözlü ve uygulamalı sınav aşamalarına katılacak.