DSİ kurası asil-yedek isim listesi: 1389 personel alımı sonuçları nereden öğrenilir?
Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından gerçekleştirilen 1389 personel alımı kapsamında yapılan kura çekiminin ardından adaylar sonuçların açıklanıp açıklanmadığını araştırıyor. Kura sürecinin tamamlanmasıyla birlikte başvuru yapan binlerce kişi, DSİ kura çekimi sonuçları ve isim listesine nasıl ulaşılacağını merak ediyor.
DSİ tarafından yapılan personel alımı kapsamında noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekimi birkaç gün önce tamamlandı. Kura sürecinin ardından adaylar sonuçların açıklanacağı tarihi ve isim listesinin yayımlanacağı platformu yakından takip ediyor.
Yetkililer tarafından paylaşılan bilgilere göre, doğrudan noter kurası ile atanacak adayların listesi ile sınava katılmaya hak kazanan adaylara ilişkin liste 9 Mart 2026 tarihinde DSİ 11. Bölge Müdürlüğünün resmi internet sitesi üzerinden ilan edilecek. Bu kapsamda kura sonuçlarının ve isim listelerinin gün içerisinde erişime açılması bekleniyor.
DSİ KURA SONUÇLARI NEREDEN SORGULANACAK?
Kura sonuçları, DSİ 11. Bölge Müdürlüğünün resmi internet sitesi üzerinden yayımlanacak. Adaylar açıklanan listeler aracılığıyla isimlerini kontrol ederek asil veya yedek aday olup olmadıklarını öğrenebilecek.
Sonuçların yayımlanmasının ardından adayların özellikle asil–yedek listelerini ve sınava katılmaya hak kazanan isimleri aşağıdaki linke tıklayarak kontrol etmesi gerekiyor.
DSİ 1389 PERSONEL ALIMI KADRO DAĞILIMI
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak 1389 personel alımının büyük bölümü noter kurası yöntemiyle gerçekleştiriliyor. Buna göre toplam 1305 işçi noter kurası ile belirlenirken, 84 kişi ise yazılı, sözlü ve uygulamalı sınav süreciyle istihdam edilecek.
Noter kurası ile alınacak 1305 personelin branşlara göre dağılımı şöyle:
- 210 usta yardımcısı
- 154 aşçı yardımcısı
- 154 şoför
- 140 düz işçi
- 116 bakımcı-yağcı
- 105 sürveyan
- 69 sondaj işçisi
- 66 treyler operatör yardımcısı
- 64 laborant yardımcısı
- 59 teknisyen
- 58 topoğraf
- 44 bekçi
- 19 su dağıtım teknisyeni
- 15 akaryakıtçı
- 13 hidrolog yardımcısı
- 7 jeofizik teknisyeni
- 5 alet operatörü
- 2 teknik ressam
- 2 pompaj istasyonu operatörü
- 1 döşemeci yardımcısı
- 1 fotoğrafçı
- 1 kompresör operatörü
Öte yandan sınavla yapılacak alımlar kapsamında ise 84 operatör kadrosu için adaylar yazılı, sözlü ve uygulamalı sınav aşamalarına katılacak.
ADAYLAR GÜN İÇİNDE AÇIKLAMA BEKLİYOR
Kura çekiminin tamamlanmasının ardından gözler DSİ'nin yayımlayacağı resmi sonuç duyurusuna çevrildi. Adaylar, gün içerisinde ilan edilmesi beklenen isim listesi ile birlikte asil ve yedek adayların belirlenmesini bekliyor.
Sonuçların açıklanmasının ardından adayların ilgili listeleri kontrol ederek süreçle ilgili yapılacak yeni duyuruları da takip etmeleri gerekiyor.