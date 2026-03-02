DSİ 1389 işçi alımı İŞKUR kura saati kaçta? Asil-Yedek isim listesi açıklandı mı?

DSİ 1389 işçi alımı kapsamında merakla beklenen kura takvimi netleşti. İŞKUR üzerinden başvurusu kabul edilen adaylar için noter çekilişi 2 Mart 2026 Pazartesi günü saat 10.00'da DSİ 11. Bölge Müdürlüğü Konferans Salonu'nda yapılacak; sonuçlar ise 9 Mart 2026 tarihinde aynı müdürlüğün resmi internet sitesinde ilan edilecek.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) bünyesinde taşra teşkilatlarında görevlendirilmek üzere yapılacak 1389 işçi alımında kura aşamasına geçildi. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden başvuruları alınan adaylar için süreç, noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekimiyle devam edecek.

Başvurusu uygun bulunan adaylar, ilan edilen usule göre kura sistemine dahil edilecek. Sürece ilişkin tüm detaylar ve sonuçlar DSİ'nin ilgili bölge müdürlüğü internet sitesinden ilan edilecek.

KURA ÇEKİMİ 2 MART'TA YAPILACAK DSİ 1389 işçi alımı kapsamında noter kura çekimi 02 Mart 2026 Pazartesi günü saat 10.00'da gerçekleştirilecek. Çekiliş, DSİ 11. Bölge Müdürlüğü Konferans Salonu'nda yapılacak ve isteyen adaylar kura işlemini yerinde takip edebilecek. Ayrıca kura çekimi, DSİ 11. Bölge Müdürlüğü'nün sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

SONUÇLAR 9 MART'TA İLAN EDİLECEK Noter huzurunda yapılacak çekilişin ardından sonuçlar 09 Mart 2026 tarihinde DSİ 11. Bölge Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinde yayımlanacak. Açıklanacak listeler şu şekilde olacak: Doğrudan noter kurası ile (sınava tabi tutulmaksızın) atanacak adaylara ilişkin liste

Sınav sürecine dahil edilecek adaylara ilişkin liste Adaylar sonuçları ilgili bölge müdürlüğünün internet sitesi üzerinden sorgulayabilecek.

DOĞRUDAN NOTER KURASI YÖNTEMİ NASIL UYGULANACAK? Doğrudan noter kurası yöntemiyle yapılacak alımlarda, İŞKUR tarafından bildirilen ve kuraya katılma hakkı kazanan adaylar arasından; İlan edilen açık iş sayısı kadar asil aday, Asil aday sayısının dört katı kadar yedek aday, sınava tabi tutulmaksızın noter huzurunda yapılacak kura ile belirlenecek. Bu yöntem kapsamında belirlenen adaylar için ayrıca bir sınav uygulanmayacak.