Doymuş yağ mı, şeker mi? Hangi beslenme alışkanlıkları kalp sağlığını tehdit ediyor?

Doymuş Yağ Zararlıdır

Uzun yıllardır kırmızı et, yumurta ve süt ürünlerindeki doymuş yağların kalp hastalığına neden olduğu söyleniyor. Warren English göre, yapılan araştırmalar, kaliteli kırmızı et ve doğal doymuş yağların doğrudan kalp hastalığına yol açmadığını gösteriyor. Tarih boyunca birçok toplumun temel besini olan bu yağlar, yanlış yönlendirmeler sonucunda zararlı ilan edildi. Gerçek şu ki, işlenmiş gıdalar ve aşırı karbonhidrat tüketimi kalp sağlığına daha büyük tehdit oluşturuyor.