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Doymuş yağ mı, şeker mi? Hangi beslenme alışkanlıkları kalp sağlığını tehdit ediyor?

Kalp hastalıklarının en büyük sebeplerinden biri olarak yıllardır doymuş yağlar gösteriliyor. Yaşam sağlık koçu, kalp hastalığının sadece doymuş yağlarının neden olmadığını belirtiyor. Yanlış beslenme alışkanlıklarının damar sağlığını nasıl etkilediğine değiniyor. Peki kalp sağlığını tehlikeye atan beslenme alışkanlıkları neler? İşte kalp hastalığından korunmanın etkili yolları…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 04.03.2025 16:05 Güncelleme Tarihi: 04.03.2025 16:05
Doymuş yağ mı, şeker mi? Hangi beslenme alışkanlıkları kalp sağlığını tehdit ediyor?

Kalp hastalığı, dünya genelinde önde gelen ölüm nedenlerinden biri olmaya devam ediyor. Ancak yıllardır beslenme ve yaşam tarzıyla ilgili doğru bilindiği sanılan birçok bilgi aslında yanıltıcı olabilir. Sağlık koçu Warren English, sosyal medyada yaptığı açıklamaları ile kalp sağlığı konusunda ezberleri bozuyor. Peki hangi beslenme alışkanlıkları kalp sağlığını tehdit eder? Kalp hastalığını önlemenin yolları nelerdir? İşte kalp sağlığıyla ilgili bilinmesi gerekenler…

Doymuş yağ mı, şeker mi? Hangi beslenme alışkanlıkları kalp sağlığını tehdit ediyor?

Doymuş Yağ Zararlıdır

Uzun yıllardır kırmızı et, yumurta ve süt ürünlerindeki doymuş yağların kalp hastalığına neden olduğu söyleniyor. Warren English göre, yapılan araştırmalar, kaliteli kırmızı et ve doğal doymuş yağların doğrudan kalp hastalığına yol açmadığını gösteriyor. Tarih boyunca birçok toplumun temel besini olan bu yağlar, yanlış yönlendirmeler sonucunda zararlı ilan edildi. Gerçek şu ki, işlenmiş gıdalar ve aşırı karbonhidrat tüketimi kalp sağlığına daha büyük tehdit oluşturuyor.

Doymuş yağ mı, şeker mi? Hangi beslenme alışkanlıkları kalp sağlığını tehdit ediyor?

Karbonhidrat ve Şeker Tüketimine Dikkat!

Beslenme uzmanları yıllarca yağ yerine karbonhidrat tüketilmesini önerdi. Ancak rafine karbonhidratlar ve şekerin aşırı tüketimi, atardamarlarda plak oluşumuna neden olarak kalp hastalığı riskini artırabiliyor. Özellikle işlenmiş ve rafine karbonhidratlar, kandaki iltihap seviyelerini yükselterek damar sağlığını olumsuz etkiliyor.

Doymuş yağ mı, şeker mi? Hangi beslenme alışkanlıkları kalp sağlığını tehdit ediyor?

Kalp Hastalığının Tek Nedeni Kolesterol Değildir

Kolesterol yıllarca kalp hastalığının başlıca suçlusu olarak gösterildi. Fakat kolesterol, hücre sağlığı, hormon üretimi ve bağışıklık sistemi için hayati bir rol oynuyor. Tek başına yüksek kolesterol seviyeleri kalp hastalığını tetiklemek için yeterli bir faktör değil. Asıl önemli olan, vücutta kronik iltihaplanma ve damar sağlığını olumsuz etkileyen diğer faktörleri kontrol altına almak.

Doymuş yağ mı, şeker mi? Hangi beslenme alışkanlıkları kalp sağlığını tehdit ediyor?

Kalp Hastalıklarını Önlemenin Etkili Yolları

Doğal ve Dengeli Beslenme

Kalp sağlığını korumak için işlenmemiş ve doğal gıdalar tüketmek büyük önem taşıyor. Sağlık koçu, beslenme düzeninde balık, et, yumurta, süt ürünleri, baklagiller, tam tahıllı karbonhidratlar, meyve ve sebze gibi besinlere yer vermeniz gerektiğini belirtiyor.

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