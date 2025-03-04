Doymuş yağ mı, şeker mi? Hangi beslenme alışkanlıkları kalp sağlığını tehdit ediyor?
Kalp hastalıklarının en büyük sebeplerinden biri olarak yıllardır doymuş yağlar gösteriliyor. Yaşam sağlık koçu, kalp hastalığının sadece doymuş yağlarının neden olmadığını belirtiyor. Yanlış beslenme alışkanlıklarının damar sağlığını nasıl etkilediğine değiniyor. Peki kalp sağlığını tehlikeye atan beslenme alışkanlıkları neler? İşte kalp hastalığından korunmanın etkili yolları…
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 04.03.2025 16:05
Güncelleme Tarihi: 04.03.2025 16:05