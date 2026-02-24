CANLI YAYIN
Dört duvar arasındaki dram ortaya çıktı! Tuvaleti ve mutfağı olmayan evde yaşam mücadelesi

ahaber.com.tr Haber Merkezi

Tekirdağ Çorlu'da kaybolan 53 yaşındaki Saime Bora, Müge Anlı ile Tatlı Sert programı sayesinde kısa sürede bulundu. Ancak Saime Bora'nın bulunmasıyla birlikte, ailesiyle birlikte yaşadığı evin içler acısı hali ve verdikleri yaşam mücadelesi de ortaya çıktı.

Geçtiğimiz Perşembe günü Tekirdağ'a gitmek üzere bindiği otobüsten Çorlu'da inerek kayıplara karışan Saime Bora'nın ablası Şengül Karademir, Müge Anlı'ya başvurmuştu. Yayının ardından gelen ihbarla Saime Bora'nın sahilde baygın bir halde bulunduğu ve hastanedeki tedavisinin ardından evine döndüğü öğrenildi.

BİR GÖZ ODADA DÖRT KİŞİ

Müge Anlı ekibi, Saime Bora'nın eşi Necmi, oğlu Necip ve eşinin dayısı Raif Altay ile birlikte yaşadığı Tekirdağ'daki evi görüntüledi. "Ev" demenin güç olduğu bu yapıda, temel ihtiyaçların karşılanabileceği bir alanın bulunmadığı görüldü.

TUVALET VE MUTFAK YOK

Evin içerisinde bir tuvalet veya mutfak bulunmuyor. Bulaşıklar bahçedeki çeşmede yıkanırken, tuvalet ihtiyacı evin dışındaki derme çatma bir alanda gideriliyor.

SAĞLIKSIZ KOŞULLAR

Rutubet ve havasızlığın hakim olduğu evde pencereler soğuk girmemesi için silikonla kapatılmış, bu yüzden açılmıyor.

MUTFAK NİYETİNE BİR OCAK

Mutfak olarak kullanılan dar bölmede sadece küçük bir ocak bulunurken, buzdolabındaki yiyeceklerin küflendiği dikkat çekti.

MÜGE ANLI'DAN YARDIM ELİ

Müge Anlı'dan aileye umut olan o açıklama geldi.

Ailenin mutfağı ve tuvaleti dahi olmayan evdeki yaşam mücadelesine kayıtsız kalmayan Anlı, "Dur bakalım, sağ bulduk ya seni... Ben hallederim ya, ne olacak? Üç tane kişiye bakamayacaksak bu memlekette, yatalım ölelim zaten!" dedi.

