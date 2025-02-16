Domuz gribi (influenza) belirtileri neler, tehlikeli mi? İnfluenza A-B-C-D nedir, kaç gün sürer?
Kış mevsiminin etkisiyle birlikte, grip ve üst solunum yolu enfeksiyonları, hastanelerin acil servislerinde yoğunluk oluşturmaya başladı. Bu artış yalnızca ülkemizde değil, Avrupa genelinde de ciddi bir sağlık sorunu haline gelmiş durumda. Fransa ve İspanya'daki hastaneler, influenza B virüsünün baskın olduğu grip vakalarında önemli bir artış kaydettiklerini bildiriyor. Peki domuz gribi (influenza) belirtileri neler, tehlikeli mi?
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 16.02.2025 11:39 Güncelleme Tarihi: 16.02.2025 11:39