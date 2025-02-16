Domuz gribi (influenza) belirtileri neler, tehlikeli mi? İnfluenza A-B-C-D nedir, kaç gün sürer?

Influenza Tipleri: A, B, C ve D

Influenza A: Bu tip, virüs yüzeyindeki proteinlere bağlı olarak çeşitli alt tiplere ayrılabilir. Influenza A virüslerinin pandemiye yol açabileceği bilinmektedir.

Influenza B: Alt tiplere ayrılmamakla birlikte, B/Yamagata ve B/Victoria gibi soylara ayrılabilir. Bu tip genellikle daha sınırlı salgınlara yol açar.

Influenza C: Daha nadiren görülen ve genellikle hafif seyreden enfeksiyonlara neden olan bir virüs türüdür.

Influenza D: Domuzlar ve sığırlar gibi bazı hayvan türlerinde enfeksiyonlara yol açabilmektedir. Bu virüsün insanlarda herhangi bir enfeksiyona neden olduğu şu ana kadar tespit edilmemiştir.