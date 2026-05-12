Doktorlar'ın yıldızı Gamze Topuz eski sevgilisiyle görüntülendi

Oyuncu Gamze Topuz ile eski sevgilisi Tümer Metin, Etiler'de aynı mekanda objektiflere yansıdı. 2016 yılında Ümit İbrahim Kantarcılar'dan boşanan Topuz'un, eski aşkıyla yeniden görüntülenmesi "Aşk yeniden mi?" sorularını beraberinde getirirken; ünlü oyuncu muhabirlere verdiği yanıtla dikkat çekti.

2017 yılında başlayan ve magazin dünyasında parmakla gösterilen Gamze Topuz ile eski milli futbolcu Tümer Metin aşkı, 2023 yılında sürpriz bir kararla noktalanmıştı. Tam 8 yıl süren dolu dizgin ilişkinin ardından yollarını ayıran ikili, Etiler'de ortaya çıkan görüntülerle gündeme bomba gibi düştü.

Doktorlar dizisiyle hafızalara kazınan güzel oyuncu Gamze Topuz, geçtiğimiz gün Etiler'de objektiflere yansıdı. Mekanda eski sevgilisi Tümer Metin'in de olması "Yeniden mi?" sorularını beraberinde getirdi. Ancak asıl dikkat çeken detay, Tümer Metin'in Gamze Topuz'un kızı Elis Naz ile olan yakınlığıydı.

ESKİ SEVGİLİLER AYNI MEKANDA Hürriyet'in haberine göre; Topuz'un, 2016 yılında olaylı bir şekilde boşandığı oyuncu Ümit Kantarcılar ile olan evliliğinden dünyaya gelen kızı Elisa ile Tümer Metin'in bir arada vakit geçirmesi, ikilinin arasındaki bağın kopmadığını gözler önüne serdi.

"AYAĞINA TAŞ DEĞSE CANIM ACIR" Mekan çıkışında basın mensuplarının sorularını içtenlikle yanıtlayan Gamze Topuz, Tümer Metin ile olan bağını şu duygusal sözlerle özetledi: "Aramız çok iyi, yıllardır görüşüyoruz. Elisa için bir aradayız ve bu hep böyle olacak. Ama tekrar birliktelik yok. Onun ayağına taş değse canım acır. O ailem. Biz birlikte çocuk büyüttük. Birini güzel seversen güzel ayrılırsın. Ama aşk insanı besleyen bir şey, inşallah olur."

Ümit Kantarcılar ile yaşadığı sancılı boşanma süreci ve karşılıklı iddialarla uzun süre konuşulan Gamze Topuz, Tümer Metin ile sergilediği bu "örnek ayrılık" tablosuyla takdir topladı.