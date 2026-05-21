Doktorların o sözüyle hayatı değişti! Milyoner'e damga vuran yaşam öyküsü

Sunuculuğunu Oktay Kaynarca'nın yaptığı atv ekranlarında yayınlanan "Kim Milyoner Olmak İster?" yarışmasının son bölümüne yarışmacı Ceren Atmaca'nın anlattıkları damga vurdu. Denizli'den yarışmaya katılan 39 yaşındaki Atmaca hem sağlık mücadelesini hem de hayatını nasıl yeniden kurduğunu anlatırken stüdyoda duygusal anlar yaşandı.

"Hayatımın birinci döneminde bir kamu kuruluşunda çalışıyordum. O esnada biz babamı kaybettik. Babamı kaybettikten üç ay sonra ben öylesine gittiğim bir check-up'ta üçüncü evre yumurtalık kanseri olduğumu öğrendim."

Kamu kurumunda çalıştığı dönemde büyük bir yıkım yaşadığını anlatan Ceren Atmaca, rutin bir check-up sonrası hayatının tamamen değiştiğini ifade etti.

"Doktorlarım gelip dediler ki 'Ceren çok üzgünüz, yumurtalıklarını ve rahmini almak durumunda kaldık. Artık çocuk sahibi olamayacaksın ve seni çetin bir savaş bekliyor.'"

Teşhisin ardından kısa süre içinde ameliyata alındığını belirten Atmaca, doktorlarının kendisine söylediği sözleri de paylaştı.

"HAYATIMI KÖKTEN DEĞİŞTİRECEĞİM DEDİM"

Atmaca, yaşadığı sürecin ardından hayatına farklı bir yön vermek istediğini anlattı. Yarışmada kullandığı şu ifadeler sosyal medyada da en çok paylaşılan sözlerden biri oldu:

"Ben o gece düşündüm, dedim ki hayatımı kökten değiştireceğim."

Pandemi döneminde eğitimlere başladığını söyleyen Atmaca, çocuk gelişimi, yazarlık ve editörlük alanlarında eğitim aldığını belirtti.

"Dedim madem bir çocuğum olmayacak, binlerce çocuk benim olsun."