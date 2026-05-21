CANLI YAYIN

Doktorların o sözüyle hayatı değişti! Milyoner'e damga vuran yaşam öyküsü

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Babası vefat ettikten kısa süre sonra üçüncü evre yumurtalık kanseri olduğunu öğrenen Ceren Atmaca, yaşadığı zorlu süreci çocuklara dokunan bir yaşam hikayesine dönüştürdü. "Kim Milyoner Olmak İster?"te anlattıkları hem stüdyoda hem ekran başında duygulandırdı.

Doktorların o sözüyle hayatı değişti! Milyoner'e damga vuran yaşam öyküsü 1

Sunuculuğunu Oktay Kaynarca'nın yaptığı atv ekranlarında yayınlanan "Kim Milyoner Olmak İster?" yarışmasının son bölümüne yarışmacı Ceren Atmaca'nın anlattıkları damga vurdu. Denizli'den yarışmaya katılan 39 yaşındaki Atmaca hem sağlık mücadelesini hem de hayatını nasıl yeniden kurduğunu anlatırken stüdyoda duygusal anlar yaşandı.

Doktorların o sözüyle hayatı değişti! Milyoner'e damga vuran yaşam öyküsü 2

"BABAMI KAYBETTİKTEN ÜÇ AY SONRA ÖĞRENDİM"

Kamu kurumunda çalıştığı dönemde büyük bir yıkım yaşadığını anlatan Ceren Atmaca, rutin bir check-up sonrası hayatının tamamen değiştiğini ifade etti.

"Hayatımın birinci döneminde bir kamu kuruluşunda çalışıyordum. O esnada biz babamı kaybettik. Babamı kaybettikten üç ay sonra ben öylesine gittiğim bir check-up'ta üçüncü evre yumurtalık kanseri olduğumu öğrendim."

Doktorların o sözüyle hayatı değişti! Milyoner'e damga vuran yaşam öyküsü 3

Teşhisin ardından kısa süre içinde ameliyata alındığını belirten Atmaca, doktorlarının kendisine söylediği sözleri de paylaştı.

"Doktorlarım gelip dediler ki 'Ceren çok üzgünüz, yumurtalıklarını ve rahmini almak durumunda kaldık. Artık çocuk sahibi olamayacaksın ve seni çetin bir savaş bekliyor.'"

Doktorların o sözüyle hayatı değişti! Milyoner'e damga vuran yaşam öyküsü 4

"HAYATIMI KÖKTEN DEĞİŞTİRECEĞİM DEDİM"

Atmaca, yaşadığı sürecin ardından hayatına farklı bir yön vermek istediğini anlattı. Yarışmada kullandığı şu ifadeler sosyal medyada da en çok paylaşılan sözlerden biri oldu:

"Ben o gece düşündüm, dedim ki hayatımı kökten değiştireceğim."

Pandemi döneminde eğitimlere başladığını söyleyen Atmaca, çocuk gelişimi, yazarlık ve editörlük alanlarında eğitim aldığını belirtti.

"Dedim madem bir çocuğum olmayacak, binlerce çocuk benim olsun."

Doktorların o sözüyle hayatı değişti! Milyoner'e damga vuran yaşam öyküsü 5

üzere üç kitap çıkardı. Özellikle çocuk kitaplarıyla okulları gezdiğini söyleyen yarışmacı, çocuklarla atölyeler yaptığını ve onlara ukulele çaldığını anlattı. Bugün birçok okulda çocuklarla bir araya gelen Atmaca'nın hikayesi, sosyal medyada da kısa sürede gündem oldu.

"Şimdi çocuklarımla okullara gidiyorum, onlara ukulele çalıyorum, kitaplar okuyorum, beraber atölyeler yapıyoruz."

Doktorların o sözüyle hayatı değişti! Milyoner'e damga vuran yaşam öyküsü 6

KANSER HASTALARIYLA DA İLETİŞİMİNİ SÜRDÜRÜYOR

Programda konuşan Atmaca, yalnızca çocuklarla değil, kanser tedavisi gören hastalarla da iletişim kurduğunu anlattı.

"Elimden geldiğince kanser hastalarıyla iletişimde kalıyorum, onlara hikayemi anlatıyorum."

Yarışmaya çocukluk arkadaşı Pelin Leboğlu Karamağmut ile katılan Atmaca'nın hikayesi sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, birçok kullanıcı yarışmacının azmi ve hayata bakışından etkilendiğini yazdı.

Doktorların o sözüyle hayatı değişti! Milyoner'e damga vuran yaşam öyküsü 7

ZORLU YILLARIN ARDINDAN YENİ BİR BAŞLANGIÇ

1979 İstanbul doğumlu olan Aydın Aydınlıer, bir dönem bankacılık yaptığını, ardından pazarcılığa başladığını anlattı. Hayatında ekonomik olarak zor dönemlerden geçtiğini söyleyen yarışmacı, uzun yıllar pazarcılık yaparak yaşamını sürdürdüğünü belirtti. Aydınlıer, asıl değişimin ise 2018 yılında yaşadığı boşanmanın ardından başladığını söyledi.

"Dedim ki 'Aydın, psikoloğa mı gideceksin boşandıktan sonra yoksa yürüyecek misin?'" sözleriyle o dönemi anlattı.

Doktorların o sözüyle hayatı değişti! Milyoner'e damga vuran yaşam öyküsü 8

DENİZLE KURDUĞU BAĞ HAYATINI DEĞİŞTİRDİ

Sahilde yürüyüş yaparken denizle bağının güçlendiğini anlatan yarışmacı, o günden sonra hayatının tamamen değiştiğini ifade etti. Aydınlıer, yıllardır yaz-kış demeden denize girdiğini belirterek özellikle soğuk suyun kendisine iyi geldiğini söyledi.

"2018 Mayıs ayında denize bir girdim, giriş o giriş."

Doktorların o sözüyle hayatı değişti! Milyoner'e damga vuran yaşam öyküsü 9

SOĞUK SU DENEYİMİNİ YAYMAK İSTİYOR

Aydınlıer, denizin yalnızca yaz aylarında kullanılan bir alan olarak görülmesine karşı olduğunu ifade etti. Özellikle soğuk suyun insan vücuduna iyi geldiğini düşündüğünü söyleyen yarışmacı, gençlere bu alışkanlığı sevdirmek istediğini belirtti. Yarışmacı ayrıca Çıldır Gölü'nde buz kırılarak suya girdiğini de anlattı.

"Amacım denizi sevdirmek."

Doktorların o sözüyle hayatı değişti! Milyoner'e damga vuran yaşam öyküsü 10

SABAH RUTİNİNİ DENİZ BELİRLİYOR

Yarışmada anlattıklarına göre Aydınlıer'in günlük yaşamının merkezinde artık deniz var. Her sabah Bebek sahilinde denize girdiklerini söyleyen yarışmacı, zamanla etrafında bir topluluk oluştuğunu anlattı.

Türkiye'nin farklı şehirlerinden insanların kendisiyle birlikte yüzmek için geldiğini belirten Aydınlıer, bu alışkanlığın sosyal bir buluşmaya dönüştüğünü söyledi.

Doktorların o sözüyle hayatı değişti! Milyoner'e damga vuran yaşam öyküsü 11

MİLYONER'E DAMGA VURAN SORULAR...

Doktorların o sözüyle hayatı değişti! Milyoner'e damga vuran yaşam öyküsü 12

MİLYONER'E DAMGA VURAN SORULAR...

Doktorların o sözüyle hayatı değişti! Milyoner'e damga vuran yaşam öyküsü 13

MİLYONER'E DAMGA VURAN SORULAR...

Doktorların o sözüyle hayatı değişti! Milyoner'e damga vuran yaşam öyküsü 14

MİLYONER'E DAMGA VURAN SORULAR...

Doktorların o sözüyle hayatı değişti! Milyoner'e damga vuran yaşam öyküsü 15

MİLYONER'E DAMGA VURAN SORULAR...

Doktorların o sözüyle hayatı değişti! Milyoner'e damga vuran yaşam öyküsü 16

MİLYONER'E DAMGA VURAN SORULAR...

Doktorların o sözüyle hayatı değişti! Milyoner'e damga vuran yaşam öyküsü 17

MİLYONER'E DAMGA VURAN SORULAR...

Doktorların o sözüyle hayatı değişti! Milyoner'e damga vuran yaşam öyküsü 18

MİLYONER'E DAMGA VURAN SORULAR...

A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin