Doğum yardımı ilk ödeme tarihi 2025 | Çocuk yardımı paraları hangi ayda yatacak?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 2025 yılı itibarıyla uygulanmaya başlanan doğum yardımı ödemeleriyle ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. 1 Ocak 2025 ve sonrasında doğan çocukları kapsayan doğum yardımı başvuruları, e-Devlet üzerinden yapılabilecek. İlk çocuğa yönelik tek seferlik 5 bin TL, ikinci çocuğa aylık 1500 TL ve üçüncü çocuğa ise aylık 5 bin TL destek sağlanacak. Peki doğum parası ödemeleri ne zaman yapılacak? İşte 5000 TL'lik doğum yardımı ödeme tarihleri ve tüm detaylar...
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 21.04.2025 09:28
Güncelleme Tarihi: 21.04.2025 09:28