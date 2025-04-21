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Doğum yardımı ilk ödeme tarihi 2025 | Çocuk yardımı paraları hangi ayda yatacak? 

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 2025 yılı itibarıyla uygulanmaya başlanan doğum yardımı ödemeleriyle ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. 1 Ocak 2025 ve sonrasında doğan çocukları kapsayan doğum yardımı başvuruları, e-Devlet üzerinden yapılabilecek. İlk çocuğa yönelik tek seferlik 5 bin TL, ikinci çocuğa aylık 1500 TL ve üçüncü çocuğa ise aylık 5 bin TL destek sağlanacak. Peki doğum parası ödemeleri ne zaman yapılacak? İşte 5000 TL'lik doğum yardımı ödeme tarihleri ve tüm detaylar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 21.04.2025 09:28 Güncelleme Tarihi: 21.04.2025 09:28
Doğum yardımı ilk ödeme tarihi 2025 | Çocuk yardımı paraları hangi ayda yatacak?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 2025 yılında hayata geçirilen doğum yardımı ödemeleriyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. İlk ödemelerin tarihi belli oldu. Bakan Göktaş, doğum yardımlarının Mayıs ayında annelerin hesaplarına yatırılacağını duyurdu. İşte doğum yardımı ödemeleri ve başvuru detayları...

Doğum yardımı ilk ödeme tarihi 2025 | Çocuk yardımı paraları hangi ayda yatacak?

Doğum Yardımı Ödemeleri Ne Zaman Yapılacak?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, doğum yardımı ödemelerinin annelerin hesaplarına Mayıs ayında yatırılacağını açıkladı. Bakan Göktaş, "Doğum Destek Sistemi kapsamındaki ilk ödemeleri Mayıs ayında annelerin hesaplarına yatıracağız," diyerek sürecin başlayacağı tarihi netleştirdi.

Doğum yardımı ilk ödeme tarihi 2025 | Çocuk yardımı paraları hangi ayda yatacak?

Ödemeler, çocuğun 5 yaşına kadar kesintisiz bir şekilde yapılacak. Yani çocuk 5 yaşını tamamlayana kadar annelere düzenli olarak ödemeler aktarılacak.

Doğum yardımı ilk ödeme tarihi 2025 | Çocuk yardımı paraları hangi ayda yatacak?

Doğum Yardımı Ne Kadar?

1 Ocak 2025 ve sonrasında doğan çocuklar için geçerli olacak doğum yardımları, her çocuk için farklı tutarlarda belirlendi. İşte detaylı ödeme miktarları:

1. Çocuk: Tek seferlik 5.000 TL

2. Çocuk: Başvurunun yapıldığı ay itibarıyla 5 yaşına kadar aylık 1.500 TL

3. Çocuk ve Sonraki Çocuklar: Başvurunun yapıldığı ay itibarıyla 5 yaşına kadar aylık 5.000 TL

Bu destek, ailenin çocuk sayısına bağlı olarak değişen bir ödeme planına dayanıyor. İlk çocuğa yapılan tek seferlik ödeme, diğer çocuklar içinse aylık düzenli ödeme olarak devam edecek.

Doğum yardımı ilk ödeme tarihi 2025 | Çocuk yardımı paraları hangi ayda yatacak?

Başvurular Ne Zaman ve Nasıl Yapılacak?

Doğum yardımı başvuruları 8 Nisan 2025 tarihi itibarıyla e-Devlet üzerinden alınmaya başlandı. Başvuru için herhangi bir ön koşul bulunmuyor. e-Devlet üzerinden başvuru yapamayan vatandaşlar, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri'nden destek alabilirler.

Bakan Göktaş, başvurularla ilgili yaptığı açıklamada, başvuruların herhangi bir kriter gözetmeden kabul edileceğini belirtti. Yani, doğum yardımlarından faydalanmak isteyen her aile başvuru yapabilir.

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