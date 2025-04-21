Doğum yardımı ilk ödeme tarihi 2025 | Çocuk yardımı paraları hangi ayda yatacak? 

Başvurular Ne Zaman ve Nasıl Yapılacak?

Doğum yardımı başvuruları 8 Nisan 2025 tarihi itibarıyla e-Devlet üzerinden alınmaya başlandı. Başvuru için herhangi bir ön koşul bulunmuyor. e-Devlet üzerinden başvuru yapamayan vatandaşlar, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri'nden destek alabilirler.

Bakan Göktaş, başvurularla ilgili yaptığı açıklamada, başvuruların herhangi bir kriter gözetmeden kabul edileceğini belirtti. Yani, doğum yardımlarından faydalanmak isteyen her aile başvuru yapabilir.