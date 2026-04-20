CANLI YAYIN
En Yeniler Gündem Yaşam Dünya Ekonomi Magazin Spor Otomobil Teknoloji

Doğum izni 24 haftaya çıktı: Memur ve işçi anne ne kadar ödeme alacak?

Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Doğum izni sürelerinin uzatılmasına yönelik beklenen yasal düzenleme, TBMM Genel Kurulu'ndan geçerek netlik kazandı. Yeni düzenleme, sadece izin sürelerini artırmakla kalmıyor, aynı zamanda hem SGK'lı hem de memur annelerin cebine girecek rapor parası ve maaş ödemelerinde ciddi bir iyileştirme sağlıyor.

Doğum iznine ilişkin yeni düzenleme TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Buna göre kadın çalışanlara verilen analık izni 24 haftaya çıkarılırken, bu değişiklikle birlikte memur ve SGK'lı annelere ödenecek tutarlar da yükseldi.

Yeni sistemde hem izin süresi uzadı hem de doğum izni boyunca alınacak toplam ödeme önemli ölçüde arttı.

İZİN SÜRESİ NASIL UYGULANACAK?

Sabah Gazetesi'nden Önder Yılmaz'ın haberine göre, yeni düzenlemeyle kadın çalışanlar doğumdan önce 8 hafta, doğumdan sonra ise 16 hafta olmak üzere toplam 24 hafta izin kullanabilecek.

Sağlık durumunun uygun olduğunu doktor raporuyla belgeleyen çalışanlar, doğumdan önceki 2 haftaya kadar çalışmayı tercih edebilecek. Ayrıca bir veya daha fazla çocuğa koruyucu aile olanlara da 10 gün izin verilecek.

MAAŞLARA GÖRE YENİ ÖDEME TABLOSU

İzin süresinin 120 günden 168 güne çıkması, SGK üzerinden ödenen "doğum rapor parası" tutarlarını da yukarı çekti.

Memur anneler maaşlarını kesintisiz almaya devam ederken, özel sektör çalışanları için brüt maaş üzerinden yapılan hesaplamalar güncellendi.

KİM, NE KADAR ALACAK?

Brüt Maaş Ortalaması Yeni Toplam Ödeme Tutarı (168 Gün)
En Düşük (Asgari Seviye) 123.312 TL
35.000 TL 130.667 TL
40.000 TL 149.333 TL
50.000 TL 186.667 TL
Devlet Memuru (Tam Maaş) 247.560 TL
1.3 MİLYONDAN FAZLA KADININ VERİSİ İNCELENDİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın araştırmasında doğum yapan 1 milyon 398 bin kadının SGK kayıtları incelendi.

Araştırma, doğum sonrası kadınların iş hayatındaki hareketliliğine dair önemli veriler ortaya koydu.

DOĞUM SONRASI İŞTEN AYRILMA ORANI DİKKAT ÇEKTİ

Verilere göre kadınların:

  • Yüzde 39,9'u doğumdan sonraki ilk 6 ayda
  • Yüzde 56,5'i ise ilk 12 ayda

işten ayrılıyor.

Bu tablo, doğum sonrası sürecin ani değil, kademeli bir kopuş şeklinde ilerlediğini gösteriyor.

KÜÇÜK İŞLETMELERDE AYRILIK DAHA YÜKSEK

İş yeri ölçeği de bu süreçte belirleyici oluyor.

  • Mikro işletmelerde işten ayrılma oranı: %83,5
  • Büyük işletmelerde: %65,5

Bu fark, esnek çalışma imkânları ve kurumsal destek mekanizmalarının önemini ortaya koyuyor.

KADINLARIN BÜYÜK BÖLÜMÜ İŞE GERİ DÖNÜYOR

Araştırmanın dikkat çeken sonuçlarından biri de doğum sonrası işten ayrılan kadınların önemli bir kısmının yeniden çalışma hayatına dönmesi.

Geri dönüş oranı: %64,3
Ortalama dönüş süresi: 13,3 ay

Bu veriler, sürecin kalıcı bir kopuş değil, geçici bir ara olduğunu gösteriyor.

İŞE DÖNÜŞÜ HIZLANDIRAN ÜÇ KRİTİK FAKTÖR

Kadınların yeniden işe dönme kararında üç temel unsur öne çıkıyor:

  • Bakım hizmetlerine erişim
  • Gelir kaybının azaltılması
  • Planlı ve destekli işe dönüş süreci

Bu alanlarda yapılacak iyileştirmelerin, istihdama katılımı daha da artırabileceği değerlendiriliyor.

KADIN İSTİHDAMI VE DOĞURGANLIK BİRLİKTE ARTABİLİR

Araştırma sonuçları, kadın istihdamı ile doğurganlık arasında bir çelişki olmadığını ortaya koyuyor.

Doğru politikalarla hem doğum oranlarının hem de kadınların iş gücüne katılımının aynı anda artırılabileceği vurgulanıyor.

Mobil uygulamalarımızı indirin