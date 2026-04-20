Doğum izni 24 haftaya çıktı: Memur ve işçi anne ne kadar ödeme alacak?

Giriş Tarihi: 20 Nisan 2026 08:49 Son Güncelleme: 20 Nisan 2026 08:50 ahaber.com.tr Haber Merkezi

Doğum izni sürelerinin uzatılmasına yönelik beklenen yasal düzenleme, TBMM Genel Kurulu'ndan geçerek netlik kazandı. Yeni düzenleme, sadece izin sürelerini artırmakla kalmıyor, aynı zamanda hem SGK'lı hem de memur annelerin cebine girecek rapor parası ve maaş ödemelerinde ciddi bir iyileştirme sağlıyor.

Doğum iznine ilişkin yeni düzenleme TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Buna göre kadın çalışanlara verilen analık izni 24 haftaya çıkarılırken, bu değişiklikle birlikte memur ve SGK'lı annelere ödenecek tutarlar da yükseldi. Yeni sistemde hem izin süresi uzadı hem de doğum izni boyunca alınacak toplam ödeme önemli ölçüde arttı.

İZİN SÜRESİ NASIL UYGULANACAK? Sabah Gazetesi'nden Önder Yılmaz'ın haberine göre, yeni düzenlemeyle kadın çalışanlar doğumdan önce 8 hafta, doğumdan sonra ise 16 hafta olmak üzere toplam 24 hafta izin kullanabilecek. Sağlık durumunun uygun olduğunu doktor raporuyla belgeleyen çalışanlar, doğumdan önceki 2 haftaya kadar çalışmayı tercih edebilecek. Ayrıca bir veya daha fazla çocuğa koruyucu aile olanlara da 10 gün izin verilecek.

MAAŞLARA GÖRE YENİ ÖDEME TABLOSU İzin süresinin 120 günden 168 güne çıkması, SGK üzerinden ödenen "doğum rapor parası" tutarlarını da yukarı çekti. Memur anneler maaşlarını kesintisiz almaya devam ederken, özel sektör çalışanları için brüt maaş üzerinden yapılan hesaplamalar güncellendi. KİM, NE KADAR ALACAK? Brüt Maaş Ortalaması Yeni Toplam Ödeme Tutarı (168 Gün) En Düşük (Asgari Seviye) 123.312 TL 35.000 TL 130.667 TL 40.000 TL 149.333 TL 50.000 TL 186.667 TL Devlet Memuru (Tam Maaş) 247.560 TL

1.3 MİLYONDAN FAZLA KADININ VERİSİ İNCELENDİ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın araştırmasında doğum yapan 1 milyon 398 bin kadının SGK kayıtları incelendi. Araştırma, doğum sonrası kadınların iş hayatındaki hareketliliğine dair önemli veriler ortaya koydu.