CANLI YAYIN
En Yeniler Gündem Yaşam Dünya Ekonomi Magazin Spor Otomobil Teknoloji

Doğallığın ikonu: Sinem Kobal'ın 2 malzemeli güzellik rutini

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Kenan İmirzalıoğlu ile mutlu bir evlilik sürdüren ve iki çocuk annesi Sinem Kobal, duru güzelliği ve sadeliğiyle dikkat çekmeye devam ediyor. "Az ama öz" felsefesini benimseyen ünlü oyuncunun, her zaman taze ve ışıltılı görünmesini sağlayan günlük bakım rutinini mercek altına aldık.

Doğallığın ikonu: Sinem Kobal'ın 2 malzemeli güzellik rutini

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi A.B.İ.'nin başrolü Kenan İmirzalıoğlu ve oyuncu Sinem Kobal, 2016 yılında dünyaevine girmişti.

Doğallığın ikonu: Sinem Kobal'ın 2 malzemeli güzellik rutini

Çift, 2020'de Lalin ve 2022'de Leyla adını verdikleri kızlarıyla mutluluğu ikiye katladı.

Doğallığın ikonu: Sinem Kobal'ın 2 malzemeli güzellik rutini

Anne olduktan sonra da formunu koruyan Kobal, sade ve duru güzelliğiyle dikkat çekiyor. Ünlü oyuncunun sağlıklı cildinin ve bakımlı saçlarının sırrı uzun zamandır merak ediliyordu.

Doğallığın ikonu: Sinem Kobal'ın 2 malzemeli güzellik rutini

SİNEM KOBAL'IN GÜZELLİK REÇETESİ

Kobal, daha önce verdiği bir röportajda güzellik rutinlerinden bahsetmişti. Ünlü oyuncu, saç bakımında sanılanın aksine pahalı kozmetikler yerine geleneksel yöntemleri tercih ediyor.

Doğallığın ikonu: Sinem Kobal'ın 2 malzemeli güzellik rutini

Kobal, sağlıklı görünen saçlarını, aktarlarda kolayca bulunan yılan yağına borçlu.

Doğallığın ikonu: Sinem Kobal'ın 2 malzemeli güzellik rutini

Kokusu her ne kadar keskin olsa da sonuçtan memnun olduğunu belirten oyuncu, evde kendi hazırladığı doğal maskelerle saçlarına bakım yapıyor. Ünlü isim, "Zamanım varsa kuaföre giderim, yoksa evde kendim doğal yağlarla maskeler hazırlarım. Kokusu biraz kötü ama buna değiyor" demişti.

Doğallığın ikonu: Sinem Kobal'ın 2 malzemeli güzellik rutini

MASKEDEN ARINMANIN PÜF NOKTASI: "KREM-ŞAMPUAN-KREM"

Doğal yağların saçtan arındırılmasının zorluğunu bir yöntemle çözen Kobal, yıkama sırasını şöyle paylaşıyor:

Saç Kremi: Yağın saçtan kolayca çözülmesini sağlıyor.

Şampuan: Temizlik aşaması.

Tekrar Saç Kremi: Son yumuşaklık ve parlaklık dokunuşu.

Doğallığın ikonu: Sinem Kobal'ın 2 malzemeli güzellik rutini

ONA 2 MALZEME YETİYOR

Setlerin yoğun makyaj temposundan yorulan cildini günlük hayatta dinlendirmeyi tercih eden güzel oyuncu, özel bir davet olmadığı sürece fondöten kullanmıyor.

Makyaj çantası ise oldukça hafif:

Dudak nemlendiricisi

Maskara

Doğallığın ikonu: Sinem Kobal'ın 2 malzemeli güzellik rutini

Ünlü isim, "Bir dudak nemlendiricisi ve maskara ile kendimi dışarı atıyorum. Çok yorgun ve bitkin görünüyorsam biraz makyaj yapıyorum. Özel bir yere giderken ise fondöten kullanmadan hafif makyaj tercih ediyorum" demişti.

Mobil uygulamalarımızı indirin