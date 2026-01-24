Doğallığın ikonu: Sinem Kobal'ın 2 malzemeli güzellik rutini
Kenan İmirzalıoğlu ile mutlu bir evlilik sürdüren ve iki çocuk annesi Sinem Kobal, duru güzelliği ve sadeliğiyle dikkat çekmeye devam ediyor. "Az ama öz" felsefesini benimseyen ünlü oyuncunun, her zaman taze ve ışıltılı görünmesini sağlayan günlük bakım rutinini mercek altına aldık.
ATV'nin reyting rekortmeni dizisi A.B.İ.'nin başrolü Kenan İmirzalıoğlu ve oyuncu Sinem Kobal, 2016 yılında dünyaevine girmişti.
Çift, 2020'de Lalin ve 2022'de Leyla adını verdikleri kızlarıyla mutluluğu ikiye katladı.
Anne olduktan sonra da formunu koruyan Kobal, sade ve duru güzelliğiyle dikkat çekiyor. Ünlü oyuncunun sağlıklı cildinin ve bakımlı saçlarının sırrı uzun zamandır merak ediliyordu.
SİNEM KOBAL'IN GÜZELLİK REÇETESİ
Kobal, daha önce verdiği bir röportajda güzellik rutinlerinden bahsetmişti. Ünlü oyuncu, saç bakımında sanılanın aksine pahalı kozmetikler yerine geleneksel yöntemleri tercih ediyor.
Kobal, sağlıklı görünen saçlarını, aktarlarda kolayca bulunan yılan yağına borçlu.