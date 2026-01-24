Doğallığın ikonu: Sinem Kobal'ın 2 malzemeli güzellik rutini

Kokusu her ne kadar keskin olsa da sonuçtan memnun olduğunu belirten oyuncu, evde kendi hazırladığı doğal maskelerle saçlarına bakım yapıyor. Ünlü isim, "Zamanım varsa kuaföre giderim, yoksa evde kendim doğal yağlarla maskeler hazırlarım. Kokusu biraz kötü ama buna değiyor" demişti.