Diyetisyenden insülin direncine karşı etkili kahvaltı tarifi

İnsülin, vücudunuzdaki şekerin hücrelere taşınmasında kritik rol oynayan bir hormondur. Ancak, vücudunuz bu hormona direnç geliştirirse, bu durum tip 2 diyabet riskini artırabilir. Neyse ki, diyetinizde yapacağınız bazı basit değişikliklerle bu direnci azaltabilirsiniz. Diyetisyenlerin tavsiyesi ile öne çıkan bir kahvaltı tarifi, sabahlarınızı hem sağlıklı hem de lezzetli bir şölene dönüştürebilir. İşte insülin direncine karşı yüksek proteinli kahvaltı tarifi…

ahaber.com.tr Haber Merkezi