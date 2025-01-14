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Diyetisyenden insülin direncine karşı etkili kahvaltı tarifi

İnsülin, vücudunuzdaki şekerin hücrelere taşınmasında kritik rol oynayan bir hormondur. Ancak, vücudunuz bu hormona direnç geliştirirse, bu durum tip 2 diyabet riskini artırabilir. Neyse ki, diyetinizde yapacağınız bazı basit değişikliklerle bu direnci azaltabilirsiniz. Diyetisyenlerin tavsiyesi ile öne çıkan bir kahvaltı tarifi, sabahlarınızı hem sağlıklı hem de lezzetli bir şölene dönüştürebilir. İşte insülin direncine karşı yüksek proteinli kahvaltı tarifi…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 14.01.2025 13:47 Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 13:49
Diyetisyenden insülin direncine karşı en etkili kahvaltı tarifi

Kahvaltı günün en önemli öğünlerinden birisi! Kan şekerinizi kontrol altında tutmak, gün boyu enerjik ve zinde hissetmek için kahvaltı öğününü atlamamanız gerekiyor. Araştırmalar, kahvaltıyı atlamanın prediyabet riskini artırdığını gösteriyor. Doğru beslenme alışkanlıklarıyla insülin direnci iyileştirilebilir. İşte gün boyu enerjinizi korumanıza yardımcı olacak, insülin direncine karşı etkili kahvaltı tarifi…

Diyetisyenden insülin direncine karşı en etkili kahvaltı tarifi

Gününüze tam tahıllar, lif ve proteinin dengesini sunan bir öğünle başlamak, kan şekeri seviyelerini kontrol altında tutmanızı sağlarken enerjinizi sabit tutabilir. 2021 yılında European Journal of Clinical Nutrition'da yayınlanan bir araştırmada, yulaf beta-glukanının bir öğünden sonra kan şekerini ve insülin tepkisini anlamlı şekilde iyileştirdiğini belirtiliyor.

Diyetisyenden insülin direncine karşı en etkili kahvaltı tarifi

Yüksek Proteinli Yulafın Faydaları


Yulaf, beta-glukan adı verilen ve kan şekerinin hızlı yükselmesini önleyen özel bir lif türü içerir. Bu lif, aynı zamanda daha uzun süre tok hissetmenizi sağlar. Kahvaltıda ekstra lif sağlamak istiyorsanız yulafa fıstık ezmesi, chia tohumu ve çilek dahil edebilirsiniz.

Diyetisyenden insülin direncine karşı en etkili kahvaltı tarifi

1 fincan yulaf ezmesi 10 gram protein içeriyor. Yulaf, fıstık ezmesi, yoğurt ve soya sütü gibi malzemelerle bu tarif, porsiyon başına 17 gram protein sağlıyor. İnsülin direncini iyileştirmenin yanı sıra kas gelişimini ve cilt sağlığını destekliyor.

Diyetisyenden insülin direncine karşı en etkili kahvaltı tarifi

Damak tadınıza göre tarifi çeşitlendirebilirsiniz. Fıstık ezmesini badem ezmesiyle, çilekleri muz ya da elmayla değiştirebilirsiniz. Chia tohumu veya tarçın gibi ek malzemelerle zenginleştirebilirsiniz.

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