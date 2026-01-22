CANLI YAYIN
Diyanet’ten Yurt dışına 100 din görevlisi alımı başladı! Başvuru şartları ve ülkeler

ahaber.com.tr Haber Merkezi

Diyanet İşleri Başkanlığı, yurt dışında yaşayan vatandaşlar ile soydaş ve dindaşlara yönelik din hizmetlerinin etkin şekilde yürütülmesi amacıyla 100 kişilik yurt dışı sözleşmeli din görevlisi alımı yapacağını duyurdu. Kadın ve erkek adayların başvurabileceği alımda süreç sınavla yürütülecek, başvurular 21 Ocak–4 Şubat 2026 tarihleri arasında elektronik ortamda alınacak ve görevlendirmeler 22 ülkede gerçekleştirilecek.

Diyanet İşleri Başkanlığı, yurt dışında yaşayan vatandaşlar ile soydaş ve dindaşların dinî ve kültürel bağlarını güçlendirmek amacıyla yurt dışı teşkilatında görevlendirilmek üzere sözleşmeli din görevlisi istihdam edeceğini duyurdu. Alım, sınavla ve kadın-erkek adaylar arasından yapılacak.

100 KİŞİLİK KONTENJAN AYRILDI

Diyanet İşleri Başkanlığı Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Yurt Dışı Teşkilatı bünyesinde görevlendirilmek üzere "Yurt Dışı Sözleşmeli Din Görevlisi" unvanıyla toplam 100 kişilik kontenjan açıldı. İstihdam edilecek personel, bulundukları ülkelerde din hizmetleri ve din eğitimi faaliyetlerini yürütmekle görevli olacak.

GÖREV YAPILACAK ÜLKELER BELLİ OLDU

İstihdam kapsamında görevlendirme yapılması planlanan ülkeler arasında ABD, Almanya, Avustralya, Avusturya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Hollanda, İsveç, İsviçre, İtalya, Kanada, Norveç, Güney Afrika, Güney Kore, İspanya, Kamerun, Malezya, Mısır, Nijer, Pakistan ve Uganda yer alıyor.

BAŞVURULAR 21 OCAK'TA BAŞLIYOR

Adaylar başvurularını 21 Ocak 2026 – 4 Şubat 2026 tarihleri arasında bireysel olarak yapacak. Başvurular, Yurt Dışı Sözleşmeli Din Görevlisi Sınav Başvuru ekranı üzerinden elektronik ortamda alınacak ve ilgili müşavirlik ya da ataşelikler tarafından onaylanacak. Son başvuru günü Türkiye saati ile saat 17.00 olarak açıklandı.

BAŞVURU KILAVUZU, EKRANI VE TÜM DETAYLARA ERİŞMEK İÇİN TIKLAYIN!

KİMLER BAŞVURABİLECEK?

İlanda, başvuruda bulunacak adaylar için ayrıntılı şartlar yer aldı. Buna göre adayların Türkiye'de lisans düzeyinde dinî yükseköğrenim mezunu olması veya YÖK tarafından denkliği kabul edilen İslam ilahiyatı diplomasına sahip bulunması gerekiyor. Türk uyruklu adaylardan 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun ilgili maddelerinde belirtilen şartları taşıması istenirken, yabancı uyruklu adaylar için de kimlik ve adli sicil belgeleri talep ediliyor.

Ayrıca adayların görev yapacağı ülkede çalışmasına engel bir durumunun bulunmaması, askerlikle ilişiğinin olmaması ve görevini yapmasına mani olacak sağlık sorunu taşımaması gerekiyor.

YABANCI DİL ŞARTI ARANACAK

Adayların Türkçeyi yeterli düzeyde bilmesinin yanı sıra görev yapılacak ülkenin resmî dilini ya da gerekli görülen dillerden birini bildiğini belgelemesi şart koşuluyor. Bu kapsamda son beş yıl içinde YDS'den en az 50 puan alındığını gösteren belge, ÖSYM tarafından eş değer kabul edilen sınav sonuçları ya da ilgili ülke dilinde alınmış eğitim diploması kabul edilecek.

SINAV İKİ AŞAMALI YAPILACAK

Seçme süreci "Mesleki Ehliyet Sınavı" ve "Yurt Dışı Temsil ve Yeterlik Sınavı" olmak üzere iki aşamadan oluşacak. Mesleki Ehliyet Sınavı'nda Kur'an-ı Kerim (yüzünden okuma ve ezber) ile temel dini bilgiler ölçülecek. Bu aşamada başarılı olan adaylar, Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu tarafından yapılacak Yurt Dışı Temsil ve Yeterlik Sınavı'na çağrılacak.

Her iki sınavdan da başarılı sayılabilmek için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alma şartı bulunuyor.

ATAMALAR BAŞARI SIRASINA GÖRE YAPILACAK

Atamalar, Yurt Dışı Temsil ve Yeterlik Sınavı sonuçlarına göre en yüksek puandan başlanarak başarı sırasına göre gerçekleştirilecek. Göreve başlayanlar "Yurt Dışı Sözleşmeli Din Görevlisi" statüsünde istihdam edilecek.

Sözleşmeler bir yıl süreli olacak ve mali yıl ile sınırlı tutulacak. Üç aylık deneme süresi sonunda başarısız bulunanların sözleşmeleri feshedilecek. Görevlerinde başarılı olanların sözleşmeleri ise ihtiyaç halinde birer yıl süreyle uzatılabilecek.

Görev yapılacak ülke ve yerler, hizmetin gereği ve bölgesel ihtiyaçlar doğrultusunda Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenecek.

