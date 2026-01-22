Diyanet’ten Yurt dışına 100 din görevlisi alımı başladı! Başvuru şartları ve ülkeler

Diyanet İşleri Başkanlığı, yurt dışında yaşayan vatandaşlar ile soydaş ve dindaşların dinî ve kültürel bağlarını güçlendirmek amacıyla yurt dışı teşkilatında görevlendirilmek üzere sözleşmeli din görevlisi istihdam edeceğini duyurdu. Alım, sınavla ve kadın-erkek adaylar arasından yapılacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Yurt Dışı Teşkilatı bünyesinde görevlendirilmek üzere "Yurt Dışı Sözleşmeli Din Görevlisi" unvanıyla toplam 100 kişilik kontenjan açıldı. İstihdam edilecek personel, bulundukları ülkelerde din hizmetleri ve din eğitimi faaliyetlerini yürütmekle görevli olacak.

Adaylar başvurularını 21 Ocak 2026 – 4 Şubat 2026 tarihleri arasında bireysel olarak yapacak. Başvurular, Yurt Dışı Sözleşmeli Din Görevlisi Sınav Başvuru ekranı üzerinden elektronik ortamda alınacak ve ilgili müşavirlik ya da ataşelikler tarafından onaylanacak. Son başvuru günü Türkiye saati ile saat 17.00 olarak açıklandı.

KİMLER BAŞVURABİLECEK?

İlanda, başvuruda bulunacak adaylar için ayrıntılı şartlar yer aldı. Buna göre adayların Türkiye'de lisans düzeyinde dinî yükseköğrenim mezunu olması veya YÖK tarafından denkliği kabul edilen İslam ilahiyatı diplomasına sahip bulunması gerekiyor. Türk uyruklu adaylardan 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun ilgili maddelerinde belirtilen şartları taşıması istenirken, yabancı uyruklu adaylar için de kimlik ve adli sicil belgeleri talep ediliyor.

Ayrıca adayların görev yapacağı ülkede çalışmasına engel bir durumunun bulunmaması, askerlikle ilişiğinin olmaması ve görevini yapmasına mani olacak sağlık sorunu taşımaması gerekiyor.