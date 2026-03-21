ÖSYM, 2026 yılı DİB-MBSTS sınav takvimine ilişkin detayları duyurdu. Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı'nın 29 Mart 2026 tarihinde yapılacağı açıklandı. Adayların sınava giriş belgeleri erişime açıldı, sınava katılacakları bina ve salon bilgileri belli oldu.
2026 DİB-MBSTS için başvuru süreci 11-19 Şubat 2026 tarihleri arasında tamamlandı. Başvuruların ardından sınav yerleri belli oldu. Adaylar sınava girecekleri merkez, bina ve salon bilgilerine ÖSYM sistemi üzerinden ulaşabiliyor.
DİB-MBSTS 2026 NE ZAMAN YAPILACAK?
ÖSYM takvimine göre 2026 Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı 29 Mart 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. Türkiye genelinde yapılacak sınav, Diyanet bünyesinde görevde yükselme ve yer değişikliği süreçlerinde belirleyici olacak.
SINAV GİRİŞ BELGELERİ ERİŞİME AÇILDI
Sınava katılacak adayların sınav yerlerini gösteren giriş belgeleri ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden yayımlandı. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak belgeye ulaşabiliyor.
SINAV GÜNÜ DİKKAT
Sınav merkezlerine belirlenen saatten sonra giriş yapılmaz. Adayların sınav günü sorun yaşamamak için belgeyi önceden kontrol etmesi gerekiyor. Geçerli kimlik kartını ve sınav giriş belgesini yanlarında bulundurmaları zorunludur.