Diyanet hesapladı: 2030’da iki kez Ramazan yaşanacak, 36 gün oruç tutulacak

Hicri takvimin miladi takvime göre her yıl yaklaşık 10-11 gün geri gelmesi nedeniyle Ramazan ayı 2030 yılında iki kez başlayacak. İlk Ramazan 5 Ocak 2030'da, ikinci Ramazan ise 26 Aralık 2030'da başlayacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu'nun hesaplamalarına göre 2030 yılı içinde Ramazan ayı iki farklı döneme denk gelecek. Ocak ayında başlayan ilk Ramazan boyunca 30 gün oruç tutulacak. Yılın son günlerinde başlayacak ikinci Ramazan'ın ilk 6 günü ise yine 2030 yılı içinde olacak. Böylece 2030 takvim yılı içinde toplam 36 gün oruç tutulmuş olacak.

Din İşleri Yüksek Kurulu astronomlarından Hümeyra Nur İşlek, bu durumun hicri takvimin yapısından kaynaklandığını belirtiyor. Hicri takvimde aylar miladi takvime göre her yıl yaklaşık 10-11 gün daha erken başladığı için Ramazan ayı zamanla yılın tüm dönemlerine denk geliyor. Bu nedenle belirli aralıklarla Ramazan ayı aynı miladi yıl içinde iki kez başlayabiliyor.

AA'ya göre Ramazan'ın aynı yılda iki kez başlamasının sadece 2030 yılına has olmadığını belirten İşlek, şu bilgileri paylaştı:

"Daha geriye gittiğimizde 1900, 1932, 1964 ve 1997'de de ocak ve aralık aylarında ramazan gelmiş ve bu senelerde iki ramazan başlangıcı olmuş. En son 2035 yılına kadar hesaplamalarımızı yaptık ancak takribi olarak 2062-2063 yılında da bu döngü tekrar edecek. Daha sonra da bu döngü 32-33 yılda bir gerçekleşecek."