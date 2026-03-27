Hac takvimi 2026: Diyanet hac gidiş ve dönüş tarihleri ne zaman?

Hac takvimi 2026: Diyanet hac gidiş ve dönüş tarihleri ne zaman?

Giriş Tarihi: 27 Mart 2026 14:28 ahaber.com.tr Haber Merkezi

2026 yılında hacca gidecek vatandaşlar için süreç 18 Nisan'da başlıyor, 25 Haziran'da sona eriyor. Kafileler kademeli olarak gönderilecek, dönüşler de aynı şekilde planlı şekilde yapılacak. İşte hac ve umre takvimi…

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2026 hac organizasyonunun takvimini açıkladı. Buna göre ilk hacı kafilesi 18 Nisan'da yola çıkacak, kafilelerin sevki 22 Mayıs'a kadar etaplar halinde sürdürülecek. Hac ibadetini tamamlayanların dönüşü 31 Mayıs'ta başlayacak ve organizasyon, son kafilenin 25 Haziran'da yurda dönmesiyle tamamlanacak.

HAC KAYIT SÜRECİ SONA ERDİ 2026 yılı hac organizasyonu kapsamında kura çekimi 5 Kasım 2025'te gerçekleştirildi. Adaylar sonuçlara e-Devlet üzerinden erişti. Kura sonucunda kesin kayıt hakkı elde edenler işlemlerini 11-21 Kasım 2025 tarihleri arasında tamamladı. Bu dönemi kaçıran adaylar için ise 27 Kasım-5 Aralık 2025 tarihleri arasında ek kayıt imkanı sunuldu.

HAC NE ZAMAN BAŞLAYACAK? Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıkladığı programa göre hac organizasyonu belirli bir takvim içinde ilerleyecek. İlk kafile 18 Nisan 2026'da Türkiye'den ayrılacak. Sevkiyat süreci yoğunluğu dağıtmak için kademeli ilerleyecek ve son çıkış 22 Mayıs'ta yapılacak.

HAC DÖNÜŞLERİ HANGİ TARİHTE YAPILACAK? Hac ibadetini tamamlayan vatandaşların dönüş süreci 31 Mayıs 2026'da başlayacak. Dönüşler de aynı şekilde kademeli olacak ve son kafile 25 Haziran'da Türkiye'ye giriş yapacak.

DİYANET UMRE TAKVİMİ Hac ibadeti için gerçekleştirilen vize işlemleri 19-20 Mart 2026 tarihlerinde tamamlandı. Suudi Arabistan'a hac için son giriş tarihi 2 Nisan 2026 olarak belirlendi.

Umre ziyaretleri ise 18 Nisan 2026 itibarıyla sona erecek. Bu tarihe kadar ülkede bulunan ziyaretçilerin çıkış işlemlerini tamamlaması zorunlu olacak.