Diyanet’ten 1 Mayıs mesajı: Alın teri mukaddestir, hakkı gözetin!
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 1 Mayıs 2026 tarihli Cuma hutbesinde, helal kazancın değeri, işçi ve işverenin karşılıklı sorumlulukları ile çalışma ahlakının önemi ele alındı. Hutbede alın terinin kutsallığı vurgulanırken adalet, merhamet ve dürüstlüğün iş hayatının temeli olması gerektiği ifade edildi.
Türkiye genelinde camilerde okunacak olan 1Mayıs 2026 tarihli Cuma hutbesinde, "Alın Teri Mukaddestir" başlığı öne çıktı. Diyanet İşleri Başkanlığı, hutbede helal kazancın ibadet sayıldığını hatırlatarak, iş hayatında ahlaki ilkelerin korunmasının hem bireysel hem de toplumsal huzur için vazgeçilmez olduğuna dikkat çekti.
HELAL KAZANÇ VE AHLAKİ SORUMLULUK
Hutbede, İslam'ın sadece ibadetlerle sınırlı bir din olmadığına, aynı zamanda hayatın her alanını kapsayan bir sistem sunduğuna işaret edildi. Kazanç ile infakın, zanaat ile ahlakın birlikte ele alınması gerektiği vurgulandı.
Diyanet, özellikle şu sorulara dikkat çekti:
- Helal kazanç neden ibadet sayılır?
- İş hayatında ahlak neden vazgeçilmezdir?
- Kazanç bir amaç mı yoksa bir araç mı olmalıdır?
Bu sorular üzerinden verilen mesajda, elde edilen gelirin tek başına hedef olmaması gerektiği, asıl amacın Allah'ın rızasına ulaşmak olduğu ifade edildi.
İŞÇİ VE İŞVEREN İLİŞKİLERİNDE DENGE
Hutbede işçi ve işveren ilişkilerinin adalet temelinde yürütülmesi gerektiği açık bir dille anlatıldı. Her iki tarafın da sorumluluklarına dikkat çekildi.
İşçinin sorumlulukları:
- İşini sağlam ve kaliteli yapmak
- Emanet bilinciyle hareket etmek
- Helal kazanç için gayret göstermek
İşverenin sorumlulukları:
- Ücreti zamanında ve eksiksiz ödemek
- Sosyal hakları gözetmek
- Güvenli çalışma ortamı sağlamak
Bu çerçevede Peygamber Efendimiz'in şu hadisi hatırlatıldı:
"Her kimin yanında kardeşi çalışırsa, ona yediğinden yedirsin, giydiğinden giydirsin. Onlara güçlerini aşan işler yüklemeyin." (Hadis-i Şerif, Sahih-i Müslim)
İŞ YERLERİ "EMNİYET YURDU" OLMALI
Hutbede dikkat çeken bir diğer vurgu ise iş yerlerinin sadece gelir kapısı değil, güven ortamı olması gerektiğiydi. Çalışma hayatında güvenin zedelenmesinin toplumun tamamını etkilediği ifade edildi.
Diyanet, iş yerlerinin:
- Güvenin hakim olduğu
- Adaletin uygulandığı
- İnsan onurunun korunduğu
alanlar olması gerektiğini belirtti.
MODERN HAYAT AHLAKI UNUTTURUYOR MU?
Diyanet'in hutbesi, günümüz çalışma hayatına da doğrudan bir mesaj içeriyor. Hız, rekabet ve kazanç odaklı yaşam tarzının, ahlaki değerleri geri plana ittiğine dikkat çekiliyor. Bu bağlamda hutbe, sadece bireysel değil toplumsal bir çağrı niteliği taşıyor:
- Daha adil bir çalışma hayatı
- Daha güçlü bir güven ortamı
- Daha sağlam bir toplumsal yapı