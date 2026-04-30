Diyanet’ten 1 Mayıs mesajı: Alın teri mukaddestir, hakkı gözetin!

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 1 Mayıs 2026 tarihli Cuma hutbesinde, helal kazancın değeri, işçi ve işverenin karşılıklı sorumlulukları ile çalışma ahlakının önemi ele alındı. Hutbede alın terinin kutsallığı vurgulanırken adalet, merhamet ve dürüstlüğün iş hayatının temeli olması gerektiği ifade edildi.

Türkiye genelinde camilerde okunacak olan 1Mayıs 2026 tarihli Cuma hutbesinde, "Alın Teri Mukaddestir" başlığı öne çıktı. Diyanet İşleri Başkanlığı, hutbede helal kazancın ibadet sayıldığını hatırlatarak, iş hayatında ahlaki ilkelerin korunmasının hem bireysel hem de toplumsal huzur için vazgeçilmez olduğuna dikkat çekti.

HELAL KAZANÇ VE AHLAKİ SORUMLULUK

Hutbede, İslam'ın sadece ibadetlerle sınırlı bir din olmadığına, aynı zamanda hayatın her alanını kapsayan bir sistem sunduğuna işaret edildi. Kazanç ile infakın, zanaat ile ahlakın birlikte ele alınması gerektiği vurgulandı.

Diyanet, özellikle şu sorulara dikkat çekti:

  • Helal kazanç neden ibadet sayılır?
  • İş hayatında ahlak neden vazgeçilmezdir?
  • Kazanç bir amaç mı yoksa bir araç mı olmalıdır?

Bu sorular üzerinden verilen mesajda, elde edilen gelirin tek başına hedef olmaması gerektiği, asıl amacın Allah'ın rızasına ulaşmak olduğu ifade edildi.

İŞÇİ VE İŞVEREN İLİŞKİLERİNDE DENGE

Hutbede işçi ve işveren ilişkilerinin adalet temelinde yürütülmesi gerektiği açık bir dille anlatıldı. Her iki tarafın da sorumluluklarına dikkat çekildi.

İşçinin sorumlulukları:

  • İşini sağlam ve kaliteli yapmak
  • Emanet bilinciyle hareket etmek
  • Helal kazanç için gayret göstermek

İşverenin sorumlulukları:

  • Ücreti zamanında ve eksiksiz ödemek
  • Sosyal hakları gözetmek
  • Güvenli çalışma ortamı sağlamak

Bu çerçevede Peygamber Efendimiz'in şu hadisi hatırlatıldı:

"Her kimin yanında kardeşi çalışırsa, ona yediğinden yedirsin, giydiğinden giydirsin. Onlara güçlerini aşan işler yüklemeyin." (Hadis-i Şerif, Sahih-i Müslim)

İŞ YERLERİ "EMNİYET YURDU" OLMALI

Hutbede dikkat çeken bir diğer vurgu ise iş yerlerinin sadece gelir kapısı değil, güven ortamı olması gerektiğiydi. Çalışma hayatında güvenin zedelenmesinin toplumun tamamını etkilediği ifade edildi.

Diyanet, iş yerlerinin:

  • Güvenin hakim olduğu
  • Adaletin uygulandığı
  • İnsan onurunun korunduğu

alanlar olması gerektiğini belirtti.

MODERN HAYAT AHLAKI UNUTTURUYOR MU?

Diyanet'in hutbesi, günümüz çalışma hayatına da doğrudan bir mesaj içeriyor. Hız, rekabet ve kazanç odaklı yaşam tarzının, ahlaki değerleri geri plana ittiğine dikkat çekiliyor. Bu bağlamda hutbe, sadece bireysel değil toplumsal bir çağrı niteliği taşıyor:

  • Daha adil bir çalışma hayatı
  • Daha güçlü bir güven ortamı
  • Daha sağlam bir toplumsal yapı
ALIN TERİ NEDEN BU KADAR KIYMETLİ?

Hutbede, emeğin kutsallığı güçlü ifadelerle dile getirildi. Alın teriyle kazanılan rızkın, insanın onurunu koruduğu ve Allah katında değerli olduğu vurgulandı. Bu yaklaşım, kolay kazanç arayışının yaygınlaştığı günümüzde önemli bir hatırlatma olarak öne çıkıyor.

Hutbe, Kur'an-ı Kerim'den şu ayetle tamamlandı:

"Allah'ın sana verdiği şeylerle ahiret yurdunu ara. Dünyadan da nasibini unutma. Allah'ın sana iyilik yaptığı gibi sen de iyilik yap..." (Kasas Suresi 77. Ayet)

1 MAYIS CUMA HUTBESİ TAM METNİ

ALIN TERİ MUKADDESTİR

Muhterem Müslümanlar!

İslam; kazanç ile infakı, zanaat ile ahlakı bir araya getiren hayat dinidir. Dinimiz, bütün insanlığı; iş hayatında hak ve hukuka riayet etmeye, helal-haram bilincini kuşanmaya davet etmektedir. Alın terini mukaddes saymakta, helal ve meşru yollardan rızık temin etmeyi ibadet olarak görmektedir. Peygamber Efendimiz (s.a.s), bir hadis-i şeriflerinde bizleri çalışmaya şöyle teşvik etmektedir: "Sizden birinizin, urganıyla sırtında bir bağ odun satması, böylece Allah'ın onun itibarını koruması, verip vermeyecekleri belli olmayan kimselerden bir şeyler istemesinden daha hayırlıdır."

Aziz Müminler!

Bugün, dini ve insani değerlerin çalışma hayatının dışına itilmeye çalışıldığına şahitlik ediyoruz. Üzülerek ifade edelim ki, biz Müslümanlar da bu yanlış gidişattan nasibimizi almaktayız. Oysaki iş ve ticaret hayatındaki faaliyetler ve elde edilen gelirler, Müslüman için bir amaç ya da bir hedef olmamalıdır. Bilakis, Allah'ın rızasına ulaşmada, iki cihan saadetini elde etmede bir araç olmalıdır. Bu nedenledir ki, biz Müslümanlar; ticaretimizde, alış-verişimizde, işçi ve işveren ilişkilerimizde iyiliği, adaleti ve merhameti esas alan, ahlaki ilkeleri usta-çırak eğitimi çerçevesinde nesilden nesile aktaran bir anlayışı benimsemek durumundayız.

Kıymetli İşçi ve İşveren Kardeşlerim!

İşyerini sadece bir geçim kapısı değil, karşılıklı güvenin hâkim olduğu birer 'emniyet yurdu' haline getirmek, herkesin ortak görevidir. Bununla birlikte işçi; Sevgili Peygamberimiz (s.a.s)'in, "Allah Teâlâ, işinizi en güzel şekilde yapmanızdan hoşnut olur" nasihatine kulak vermeli; işini, sağlam ve kaliteli yapmalıdır. Yaptığı işin ve çalıştığı işyerinin kendisine bir emanet olduğu bilinciyle hareket etmeli; evine, alın teriyle elde ettiği helal lokmayı götürmenin gayretinde olmalıdır. İşveren ise; Allah Resûlü (s.a.s)'in, "Her kimin yanında kardeşi çalışırsa, ona yediğinden yedirsin, giydiğinden giydirsin. Onlara güçlerini aşan işler yüklemeyin" emri gereğince, işçiye hakkını tam ve zamanında ödemeye çalışmalı, onun sosyal haklarını gözetmelidir. İşçinin güvenli ve sağlıklı bir ortamda çalışması için gerekli tüm tedbirleri almalıdır. Bu amaçla yapılacak her çalışmanın; sadece bir insanın değil, ailenin ve toplumun geleceğini korumak olduğunu unutmamalıdır.

Değerli Müminler!

İşveren ya da işçi olmanın, insani açıdan hiçbir üstünlüğü yoktur. Allah katında insanların en faziletlisi; imanla nasiplenen, ibadet ve güzel ahlakla hayatını süsleyen, takva elbisesine bürünendir. İnsanların en faziletlisi; hakkaniyeti, dürüstlüğü, yardımlaşma ve dayanışmayı bütün menfaatlerin üstünde görendir.

Hutbemizi, Yüce Rabbimizin şu ayet-i kerimesi ile bitiriyoruz: "Allah'ın sana verdiği şeylerle ahiret yurdunu ara. Dünyadan da nasibini unutma. Allah'ın sana iyilik yaptığı gibi sen de iyilik yap..."

