Dışarı çıkmanın imkansız olduğu yer! İşte dünyanın en düşük sıcaklık rekoru

Kışın yaşanan sert soğuklar çoğu kişi için zorlayıcıdır. Ancak Dünya üzerinde öyle bir yer var ki burada ölçülen sıcaklıklar alıştığımız soğuklardan çok daha ileri bir noktaya ulaşıyor. Antarktika'nın yüksek ve ıssız platoları, gezegenin en sert iklimine sahip bölgelerden biri. Üstelik bilim insanları doğadaki bu aşırı soğukla yetinmeyip laboratuvar ortamında çok daha düşük sıcaklıklar üretmeyi de başardı.

🧊 ANTARKTİKA: DÜNYANIN EN SOĞUK YERİ

Dünya üzerinde ölçülen en düşük doğal sıcaklık Doğu Antarktika Platosu'nda kaydedildi. 23 Temmuz 1983'te Rusya'ya ait Vostok İstasyonu'nda yapılan ölçümde sıcaklık yaklaşık -89,2°C olarak kayıtlara geçti. Bu değer uzun yıllar boyunca Dünya'nın en düşük sıcaklık rekoru olarak kabul edildi.

Ancak Antarktika'nın geniş ve sert iklimi, araştırmacılara daha sonra yeni bilgiler sundu.