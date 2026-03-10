Dışarı çıkmanın imkansız olduğu yer! İşte dünyanın en düşük sıcaklık rekoru
Dünya'da ölçülen en düşük doğal sıcaklık Antarktika'da -89,2°C olarak kaydedildi. Uydu verileri bazı bölgelerde sıcaklığın -98°C'ye kadar düştüğünü gösteriyor. Bilim insanları ise laboratuvar deneylerinde atomları mutlak sıfıra yalnızca birkaç kelvin kala soğutmayı başardı.
Kışın yaşanan sert soğuklar çoğu kişi için zorlayıcıdır. Ancak Dünya üzerinde öyle bir yer var ki burada ölçülen sıcaklıklar alıştığımız soğuklardan çok daha ileri bir noktaya ulaşıyor. Antarktika'nın yüksek ve ıssız platoları, gezegenin en sert iklimine sahip bölgelerden biri. Üstelik bilim insanları doğadaki bu aşırı soğukla yetinmeyip laboratuvar ortamında çok daha düşük sıcaklıklar üretmeyi de başardı.
🧊 ANTARKTİKA: DÜNYANIN EN SOĞUK YERİ
Dünya üzerinde ölçülen en düşük doğal sıcaklık Doğu Antarktika Platosu'nda kaydedildi. 23 Temmuz 1983'te Rusya'ya ait Vostok İstasyonu'nda yapılan ölçümde sıcaklık yaklaşık -89,2°C olarak kayıtlara geçti. Bu değer uzun yıllar boyunca Dünya'nın en düşük sıcaklık rekoru olarak kabul edildi.
Ancak Antarktika'nın geniş ve sert iklimi, araştırmacılara daha sonra yeni bilgiler sundu.
🛰️ UYDU VERİLERİ DAHA SOĞUK DEĞERLER GÖSTERDİ
Colorado Boulder Üniversitesi'ndeki Ulusal Kar ve Buz Veri Merkezi araştırmacıları, 2004 ile 2016 yılları arasında toplanan uydu verilerini inceledi. Bu çalışmalar, Doğu Antarktika Platosu'nun bazı bölgelerinde sıcaklığın daha da düştüğünü gösterdi.
Araştırmalara göre kutup gecesi sırasında bazı noktalarda sıcaklık yaklaşık -98°C'ye kadar düşebiliyor. Bu değer daha önce ölçülen sıcaklıklardan bile daha düşük kabul ediliyor. Kutup gecesi döneminde güneş aylarca doğmuyor ve bölge tamamen karanlıkta kalıyor. Bu durum sıcaklıkların daha da düşmesine yol açıyor.
🏔️ AŞIRI SOĞUĞUN NEDENİ
Bilim insanları en düşük sıcaklıkların genellikle buz tabakasının en yüksek bölgelerinde ortaya çıktığını söylüyor. Bu bölgelerin bazı özellikleri şöyle:
➔Deniz seviyesinden yaklaşık 3.800 ila 4.050 metre yüksekte bulunmaları
➔Kalın buz tabakasıyla kaplı olmaları
➔Güneş ışığını uzun süre almamaları
Bir diğer önemli etken ise Antarktika kutup girdabı. Kıtayı çevreleyen güçlü rüzgarlar soğuk havayı içeride tutuyor. Bu da sıcaklığın daha da düşmesine neden oluyor.