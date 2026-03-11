CANLI YAYIN
Direksiyonda kadınlar mı daha iyi erkekler mi? İstatistikler gerçeği açıkladı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi

Yıllardır süren "direksiyonda kim daha iyi?" tartışmasına yeni araştırmalar ışık tuttu. Erkeklerin büyük bölümü kendisini daha iyi sürücü olarak görse de veriler farklı bir tablo çiziyor. Kazaların büyük kısmına erkekler karışırken, testlerde kadın sürücüler daha dikkatli ve kurallara uyumlu çıktı.

Otomobillerin hayatımıza girdiği günden bu yana süren "kadınlar mı erkekler mi daha iyi sürücü?" tartışması yeni araştırmalarla yeniden gündemde. Anket sonuçları erkeklerin büyük bölümünün direksiyon başında kendisini daha yetenekli gördüğünü ortaya koyarken trafik verileri ve sürüş testleri bunun tam tersini işaret ediyor.

📊 ÖZGÜVEN YÜKSEK, VERİLER FARKLI SÖYLÜYOR

Son anketlere göre erkeklerin yüzde 55'i kendisini kadınlardan daha iyi sürücü olarak görüyor. Özellikle Y kuşağı erkekleri bu konuda en yüksek özgüvene sahip grup olarak öne çıkıyor.

Araştırmada her 10 erkekten 9'unun, eşinden veya kız arkadaşından daha iyi araç kullandığını düşündüğü görüldü. Katılımcıların yüzde 81'i ise direksiyonun kendi kontrolünde olmasının daha güvenli olduğunu savundu. Ancak resmi istatistikler bu güçlü özgüvenin trafik güvenliği açısından riskli bir tabloyla örtüştüğünü ortaya koyuyor.

📉 TRAFİK KAZALARINDA ERKEK ORANI DAHA YÜKSEK

Birleşik Krallık Ulaştırma Bakanlığı'nın 2024 yılı verileri, kazaların sonuçlarında erkeklerin çok daha büyük bir paya sahip olduğunu gösteriyor. Verilere göre trafik kazalarında hayatını kaybedenlerin yüzde 76'sını erkekler oluşturuyor.

Yaralanmaların yüzde 61'i de yine erkek sürücülerle bağlantılı kazalarda meydana geliyor. Ayrıca erkeklerin;

aşırı hız yapma

alkollü araç kullanma

direksiyon başında telefonla ilgilenme

emniyet kemeri takmama

gibi kural ihlallerine daha yatkın olduğu belirtiliyor.

🧠 SÜRÜŞ TESTLERİNDE KADINLAR ÖNE ÇIKTI

Privilege Insurance tarafından yapılan bir araştırma ise farklı bir sonuca işaret ediyor. Çalışmaya göre kadın sürücüler teknik olarak daha başarılı performans sergiliyor ancak bunu dile getirme konusunda daha az özgüven gösteriyor.

Araştırma kapsamında 50 kadın ve erkek sürücü araç içi değerlendirmeye alınırken 200 sürücü de Londra'daki Hyde Park Corner kavşağında gözlemlendi. Sürücüler hız kontrolü, çevreyi gözlemleme, diğer araçlara tepki ve trafik kurallarına uyum gibi 14 farklı kriter üzerinden değerlendirildi.

Sonuçlar dikkat çekiciydi. Kadın sürücüler 30 üzerinden ortalama 23,6 puan aldı. Erkeklerin ortalaması ise 19,8 puanda kaldı.

⚠️ RİSKLİ ALIŞKANLIKLAR KAZALARI ARTIRIYOR

Araştırmalar sürüş tarzındaki farklılıkların kazalarda önemli rol oynadığını gösteriyor. Erkek sürücülerin daha fazla risk aldığı, öndeki aracı daha yakından takip ettiği ve sarı ışıkta geçme eğiliminin daha yüksek olduğu tespit edildi. Kadın sürücüler ise genel olarak daha dikkatli ve temkinli bir sürüş sergiliyor. Aynalarını daha doğru kullanmaları ve potansiyel tehlikelere karşı daha erken tepki vermeleri de bu tabloyu destekliyor.

✈️ UZMANLAR DAHA FAZLA KADIN SÜRÜCÜ ÖNERİYOR

Havacılık ve profesyonel yarış dünyasından gelen bazı araştırmalar da benzer sonuçlar ortaya koyuyor. Uzmanlar kadınların yoğun stres ve ekstrem sürüş koşullarına daha dengeli tepki verebildiğini savunuyor. Westminster Üniversitesi'nden bazı araştırmacılar ise trafik riskini azaltmak için özellikle lojistik ve taşımacılık sektöründe kadın istihdamının artırılması gerektiğini belirtiyor.

