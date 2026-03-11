🧠 SÜRÜŞ TESTLERİNDE KADINLAR ÖNE ÇIKTI Privilege Insurance tarafından yapılan bir araştırma ise farklı bir sonuca işaret ediyor. Çalışmaya göre kadın sürücüler teknik olarak daha başarılı performans sergiliyor ancak bunu dile getirme konusunda daha az özgüven gösteriyor.

Araştırma kapsamında 50 kadın ve erkek sürücü araç içi değerlendirmeye alınırken 200 sürücü de Londra'daki Hyde Park Corner kavşağında gözlemlendi. Sürücüler hız kontrolü, çevreyi gözlemleme, diğer araçlara tepki ve trafik kurallarına uyum gibi 14 farklı kriter üzerinden değerlendirildi. Sonuçlar dikkat çekiciydi. Kadın sürücüler 30 üzerinden ortalama 23,6 puan aldı. Erkeklerin ortalaması ise 19,8 puanda kaldı.

⚠️ RİSKLİ ALIŞKANLIKLAR KAZALARI ARTIRIYOR Araştırmalar sürüş tarzındaki farklılıkların kazalarda önemli rol oynadığını gösteriyor. Erkek sürücülerin daha fazla risk aldığı, öndeki aracı daha yakından takip ettiği ve sarı ışıkta geçme eğiliminin daha yüksek olduğu tespit edildi. Kadın sürücüler ise genel olarak daha dikkatli ve temkinli bir sürüş sergiliyor. Aynalarını daha doğru kullanmaları ve potansiyel tehlikelere karşı daha erken tepki vermeleri de bu tabloyu destekliyor.

✈️ UZMANLAR DAHA FAZLA KADIN SÜRÜCÜ ÖNERİYOR Havacılık ve profesyonel yarış dünyasından gelen bazı araştırmalar da benzer sonuçlar ortaya koyuyor. Uzmanlar kadınların yoğun stres ve ekstrem sürüş koşullarına daha dengeli tepki verebildiğini savunuyor. Westminster Üniversitesi'nden bazı araştırmacılar ise trafik riskini azaltmak için özellikle lojistik ve taşımacılık sektöründe kadın istihdamının artırılması gerektiğini belirtiyor.