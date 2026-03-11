Direksiyonda kadınlar mı daha iyi erkekler mi? İstatistikler gerçeği açıkladı!
Yıllardır süren "direksiyonda kim daha iyi?" tartışmasına yeni araştırmalar ışık tuttu. Erkeklerin büyük bölümü kendisini daha iyi sürücü olarak görse de veriler farklı bir tablo çiziyor. Kazaların büyük kısmına erkekler karışırken, testlerde kadın sürücüler daha dikkatli ve kurallara uyumlu çıktı.
Otomobillerin hayatımıza girdiği günden bu yana süren "kadınlar mı erkekler mi daha iyi sürücü?" tartışması yeni araştırmalarla yeniden gündemde. Anket sonuçları erkeklerin büyük bölümünün direksiyon başında kendisini daha yetenekli gördüğünü ortaya koyarken trafik verileri ve sürüş testleri bunun tam tersini işaret ediyor.
📊 ÖZGÜVEN YÜKSEK, VERİLER FARKLI SÖYLÜYOR
Son anketlere göre erkeklerin yüzde 55'i kendisini kadınlardan daha iyi sürücü olarak görüyor. Özellikle Y kuşağı erkekleri bu konuda en yüksek özgüvene sahip grup olarak öne çıkıyor.
Araştırmada her 10 erkekten 9'unun, eşinden veya kız arkadaşından daha iyi araç kullandığını düşündüğü görüldü. Katılımcıların yüzde 81'i ise direksiyonun kendi kontrolünde olmasının daha güvenli olduğunu savundu. Ancak resmi istatistikler bu güçlü özgüvenin trafik güvenliği açısından riskli bir tabloyla örtüştüğünü ortaya koyuyor.
📉 TRAFİK KAZALARINDA ERKEK ORANI DAHA YÜKSEK
Birleşik Krallık Ulaştırma Bakanlığı'nın 2024 yılı verileri, kazaların sonuçlarında erkeklerin çok daha büyük bir paya sahip olduğunu gösteriyor. Verilere göre trafik kazalarında hayatını kaybedenlerin yüzde 76'sını erkekler oluşturuyor.
Yaralanmaların yüzde 61'i de yine erkek sürücülerle bağlantılı kazalarda meydana geliyor. Ayrıca erkeklerin;
aşırı hız yapma
alkollü araç kullanma
direksiyon başında telefonla ilgilenme
emniyet kemeri takmama
gibi kural ihlallerine daha yatkın olduğu belirtiliyor.