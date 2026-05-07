Ekranların yıldızı asker çocuğuymuş! Alper Çankaya'nın başarı hikayesi

Giriş Tarihi: 07 Mayıs 2026 11:58 ahaber.com.tr Haber Merkezi

Uzak Şehir'deki Şahin karakteriyle devleşen Alper Çankaya, ayrılık iddialarıyla sosyal medyayı sallarken, hayat hikayesindeki radikal karar herkesi şaşırttı. İktisat bölümünü yarıda bırakıp, hayallerinin peşinden giden, asker bir baba ve sağlıkçı annenin çocuğu olarak şehir şehir gezen Çankaya'nın, Çin Operası eğitiminden "En İyi Erkek Oyuncu" ödülüne uzanan azim dolu hikayesi...

Uzak Şehir'de Şahin karakterine hayat veren Alper Çankaya, son günlerde diziden ayrılacağı yönündeki iddialarla sosyal medyanın ve arama motorlarının en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi. Başrollerini Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal ile paylaştığı yapımda sergilediği performansla büyük beğeni toplayan ünlü oyuncunun hayatını merak edenler, karşılaştıkları "vazgeçiş" hikayesiyle şaşkına döndü.

İşte Alper Çankaya'nın Ankara'da bir amfide başlayıp ödüllü bir aktörlüğe uzanan azim dolu yolculuğu... "İKTİSAT BÖLÜMÜNE BAŞLAR BAŞLAMAZ KAFAMDA BIRAKTIM" Pek çok kişinin hayali olan Gazi Üniversitesi İktisat Bölümü'nü kazanmasına rağmen, sayısal derslerle ve matematikle arasının iyi olmadığını fark eden Çankaya, hayatının en kritik kararını henüz yolun başındayken verdi. O dönemi "İktisat bölümüne başlar başlamaz kafamda bıraktım" sözleriyle anlatan başarılı oyuncu, okul sıraları yerine kendini kitaplara ve sinemaya adadı.

Bu yoğun okuma ve izleme süreci, yakın bir arkadaşının tavsiyesiyle birleşince Alper Çankaya için bambaşka bir kapı aralandı. İktisat hayallerini tamamen rafa kaldıran oyuncu, yeteneğinin peşinden giderek Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nü kazandı ve buradan başarıyla mezun oldu.

ANKARA'DAKİ 50 KİŞİLİK TİYATRODAN "VATANIM SENSİN"E Mezuniyetin ardından Ankara'da kendi imkanlarıyla 50 kişilik bağımsız bir tiyatro sahnesi kuran Çankaya, sanatın mutfağından hiç kopmadı. Keşfedilme hikayesi ise bir okul festivalinde menajeriyle tanışmasıyla başladı. Ankara'dan İstanbul'daki projelere deneme çekimleri gönderen oyuncunun profesyonel ekran macerası, unutulmaz dizi "Vatanım Sensin" ile resmiyet kazandı.