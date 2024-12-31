DİNİ YILBAŞI MESAJLARI 2025 | Dualı, samimi, anlamlı dini yeni yıl kutlama mesajları

2024'ü uğurlarken şükürle doluyuz. 2025'in, tüm insanlık için barış ve kardeşlik yılı olmasını diliyorum. Selam ve dua ile yeni yılınız kutlu olsun!

2025'e kavuşturan Rabbimize şükürler olsun. Müslüman alemi için huzurlu ve bereketli bir yıl olsun.