Dilan Polat ve Engin Polat arasında büyük kriz! Sosyal medyada demediğini bırakmadı

Giriş Tarihi: 08 Nisan 2026 16:51 ahaber.com.tr Haber Merkezi

"Kara para aklama" davasıyla uzun süre gündemden düşmeyen Dilan-Engin Polat çifti, boşanma iddialarıyla gündeme geldi. Dilan Polat'ın "Yolları ayırıyoruz" restine, Engin Polat'ın "Ömrümü yedin" çıkışıyla yanıt vermesi magazin gündemini sallarken; ikilinin özel hayatlarındaki krizi tüm detaylarıyla Instagram hikayelerine taşıması, "Gerçek bir ayrılık mı yoksa yeni bir takipçi oyunu mu?" sorusunu akıllara getirdi.

2023 yılında "kara para aklama" ve "vergi usul kanununa muhalefet" gibi suçlamalarla tutuklanan ve yaklaşık 9 ay cezaevinde kaldıktan sonra 2024 yılında tahliye edilen Dilan ve Engin Polat, yeniden magazin manşetlerine taşındı.

Lüks yaşantısına kaldığı yerden devam eden Dilan Polat'ın, ailevi meselelerini yine Instagram hikayeleri üzerinden kamuoyuna yansıtması tartışmaları beraberinde getirdi. Takipçilerinin bir kısmı bu durumu "gerçek bir kriz" olarak nitelendirirken, büyük bir çoğunluk ise bu hamleyi "yeni bir dikkat çekme stratejisi" olarak görüyor.

Polat, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla magazin dünyasında adeta deprem etkisi yarattı. Eşi Engin Polat'a ve ailesine yönelik zehir zemberek ifadeler kullanan Polat, bu kez "kararlıyım" diyerek ipleri kopardığını duyurdu. Hatırlanacağı üzere Dilan Polat, daha önce de "evi terk ettim" deyip, lüks villasına kısa sürede geri dönmüştü.

"BİZ ZARAR ZİYANIZ" Polat sosyal medya hesabından şu ifadeleri yayınladı: "Seninle yollarımızı ayırma kararı aldım. Bu kez kesin aldım! Sizin aile, sen hepiniz komple bensiz daha mutlu olursunuz diye düşünüyordum zaten. Ben neyim ki, kimim ki... Biz zarar ziyanız. Ben hassas ve sevgi, aşk insanıyım. Sevgi, ilgi seviyorum. Sen beni anlamıyorsun, ben anlatmaya çalışıyorum. Ne yaparsanız yapın benden sonra... Seninle yollarımız bugünden sonra ayrılıyor. Sana o laf taşıyana da selam söyle, seni arkadan doldurana da ayrıca selam söyle."