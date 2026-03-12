Dilan Çıtak’tan babasına gönderme: "O kalıptan çıkmak kolay olmadı"

Survivor 2026'ya gözyaşlarıyla veda şarkıcı Dilan Çıtak ile babası İbrahim Tatlıses arasında sular durulmuyor! Ünlü şarkıcı, konuk olduğu bir programda yine çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Soyadının ve babasının şöhretinin kariyerine engel olduğunu savunan Çıtak, "Tanınmış olmak dezavantaj yaratıyor, beni kalıba sokuyorlar!" dedi.

Survivor 2026'ya gözyaşlarıyla erken bir şekilde veda şarkıcı Dilan Çıtak, konuk olduğu bir programda, babası nedeniyle tanındığını ve insanların kendisini bir kalıba soktuğuna değinen Çıtak, "O kalıbın içinden çıkmak kolay olmadı." dedi

"Tatlıses'in kızı" olarak tanınmanın sanılanın aksine bir engel olduğunu belirten şarkıcı, insanların kendisini belirli kalıplara hapsettiğini ve yeteneğinin bu gölgede hiçe sayıldığını ifade etti.

Dilan Çıtak, şarkıcı,"Tanındığım için insanların bir kalıbı oluyor. O kalıbın içinden çıkmak ve kendini göstermek kolay olmuyor. Hatta dezavantaj yaratıyor. Yeteneksiz olduğumu düşünenler var. Bence yetenekliyim" dedi.

NE OLMUŞTU? Çıtak, yine konuk olduğu bir programda dikkat çeken ifadeler kullanmış ve babasıyla aralarındaki tüm kırgınlıklara rağmen bağın kopmadığını vurgulamıştı.

Çıtak, "Bir derdi olsa hiç düşünmeden koşarım. Düşmanım da olsa sırtımı dönmem" diyerek hem sitemini hem de vefasını aynı cümlede dile getirmişti.